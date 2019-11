Facebook

Noch einmal in den Herbstfarben schwelgen © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag bringt bald Wetterberuhigung. Es lockert nach letzten Regenschauern auf und der Wind wird tagsüber schwächer. Vereinzelt kann es in Windschattlagen auch kurz Hochnebel geben. In der Früh liegen die Temperaturen bei 8 Grad, tagsüber erreichen sie bis zu 12 Grad.

Am Dienstag ist es zwar bewölkt, der Hauptstoß des nächsten Mittelmeertiefs geht aber wahrscheinlich an der Steiermark vorbei. Es ziehen ausgedehnte Wolkenfelder durch. Frühtemperaturen ab 5 Grad, Höchstwerte bis 11 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftqualität bleibt weiterhin gut.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. App gegen Lebensmittelverschwendung in Graz

Mit der App "Too Good To Go" kann (wie berichtet) – vom Semmerl bis zur fertig gekochten Hauptspeise – Essen nach Tagesende zu einem vergünstigen Preis gekauft werden. Letzte Woche startete die App offiziell in Graz: "Es haben sich 22 Betriebe bei uns angemeldet, laufend kommen neue dazu", sagt Georg Strasser. Was vom Tagesgeschäft übrig bleibt, wissen die Lokalbesitzer im Vorfeld nicht. Nachgefragt werden kann aber in den jeweiligen Lokalen. Damit wird ein wichtiger Beitrag geleistet: "Mehr als die Hälfte des Restmülls sind Fehlwürfe, bestehend aus Biomüll, Lebensmitteln und anderen Abfällen", sagt Christopher Lindmayr vom Grazer Umweltamt. Aus der aktuellen Restmüllanalyse der Stadt Graz geht hervor, dass es sich bei 14 Prozent der Fehlwürfe um vermeidbare Lebensmittelabfälle handelt.

5. Schon Pläne?

Freeride Filmfestival Graz

Die Filme führen in die Welt der Freerider. Eine Auswahl der besten Ski- und Snowboardfilme zum zehnten Mal auf Tour: Screenings, Szenetreff, Plattform zum Austausch, Autogramme und Gewinnspiele in insgesamt 12 Städten. Die Filme führen in die Welt der Freerider, die auf Skiern oder auf dem Snowboard Landschaften erkunden und auf unbekannten Pisten fahren.

WO : KIZ Royal

WANN : MO., 18. Nov., 20 Uhr





KIZ Royal Kickoff: Klimaschutz-Konvent

Der Verein zur Förderung der Aktiv-Demokratie und das Klimabündnis Steiermark laden zur Klimaschutz-Konvent Kick-off-Veranstaltung ein: "Erfahren Sie Details über den Status Quo der Treibhausgasemissionen der Stadt Graz und lernen Sie das innovative Format des Klimaschutz-Konvents kennen. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit ExpertInnen über Herausforderungen und Chancen des Klimawandels zu diskutieren - und in weiterer Folge selbst online und beim BürgerInnen-Rat Ihre Vorschläge einzubringen." Mit Mit Karl Steininger, Alexander Podesser, Werner Prutsch, Andrea Gössinger-Wieser, Thomas Drage, Friedrich Hofer und Christian Kozina.

WO : Rathaus (Gemeinderatssitzungssaal)

WANN : MO., 18. Nov., 19 Uhr



Black Christmas Tour 2019

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt Autogrammstunden. Wöchentlich an verschiedenen Stationen, mit Fanartikelstand, Autogrammstunde u.v.m. Den Anfang der Tour macht der Citypark Graz, wo der SK Sturm von 18. bis 23. November 2019 zu Gast sein wird. Anschließend geht es in die Shopping Nord Graz (25. bis 30. November). Als besonderes Highlight warten jeden Montag von 17 bis 18 Uhr Spieler der Kampfmannschaft mit einer Autogrammstunde auf ihre treuen Fans. Diesen Montag mit Jakob Jantscher, Tasos Avlonitis und Emanuel Sakic.

WO: Citypark

WANN: Mo. bis Sa., 18. bis 23. Nov., 9-19 Uhr : Mo. bis Sa., 18. bis 23. Nov., 9-19 Uhr



Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Alles Gute zum 91. Geburtstag ...

... liebe Micky Mouse! Am 18. November 1928 flimmerte eine der populärsten Zeichentrickfiguren erstmals über eine Leindwand und zwar im heutigen Broadway Theater in New York. Sein Debut gab Micky in dem Schwarz-Weiß-Tonfilm "Steamboat Willie". Sogar Disney Figuren wie Kater Karlo und Minnie Maus haben ihren Auftritt in dem Kurzfilm. Interessante Notiz am Rande: Mickey Mouse (englische Schreibweise) ist unseren italienischen Nachbarn unter diesem Namen kein Begriff, er wird "Topolino", also Mäuschen genannt. Und jetzt, Film ab:

