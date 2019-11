Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Noch nicht für den Sonntag, aber für den Montag hat sich die Sonne angekündigt © A. W. Tengg

1. Wetter

Die Nacht auf den Sonntag bringt weiteren Regen bis in das Hochgebirge. Am Sonntag verschiebt sich vermutlich der Niederschlagsschwerpunkt zum Nachmittag/Abend und in die Nacht auf Montag hin. Es können dennoch größere Niederschlagsmengen zusammen kommen. Mit lebhafter Südanströmung bleibt es weiterhin sehr mild. Frühwerte ab 6 Grad, Höchsttemperaturen bis 13 Grad.

Der Montag bringt dann bald Wetterberuhigung. Es lockert häufig auf und der Wind wird schwächer. Anfangs kann es auch noch Hochnebel geben, im Laufe des Tages wird es aber immer öfter sonnig. Bis zu 13 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Das unbeständige, milde Wetter sorgt für eine gute Luftqualität. Die Luftschadstoffkonzentrationen bewegen sich auf einem für diese Jahreszeit ungewöhnlich niedrigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- Schwarzer Weg (Eisenbahnkreuzung): Sanierung der Eisenbahnkreuzung samt Totalsperre von 14.11. (22:00 Uhr) bis 15.11. (06.00 Uhr);

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. So viele haben ihre Stimme schon abgegeben

Am 24. November finden in der Steiermark vorgezogene Landtagswahlen statt. Doch nicht nur dann, am Freitag fand wieder die vorgezogene Stimmabgabe statt. Bilanz: Die in Zahlen meisten Wähler waren in Graz auf den Beinen, in den 18 Wahllokalen gaben 11.036 Frauen und Männer ihre Stimme ab. "Zeitweise reichte die Schlange bis vor die Türe hinaus", teilte man in einer Servicestelle mit. Landesweit nutzten 39.720 das Vorwahl-Service, das entspricht 4,16 Prozent der Wahlberechtigten. Das sind deutlich weniger als 2015 - lag wohl aber auch am Wetter. Wobei: Im Bezirk Murau fanden immerhin 7,93 der Wahlberechtigten den Weg in das Wahllokal, in Deutschlandsberg 5,41 Prozent. Wer seine Stimme mittels Wahlkarte abgeben möchte, darf sich mit dem Online-Antrag spätestens bis zum 20. November Zeit lassen. Persönlich beantragt werden kann die Wahlkarte bis spätestens 22. November.

5. Schon Pläne?

Kunst- und Designmarkt

Bereits zum sechsten Mal gastiert der Kunst- und Designmarkt ein ganzes Wochenende in Graz. In den denkmalgeschützten Räumen der Seifenfabrik präsentieren auf über 3000 Quadratmetern rund 150 junge Designer, Künstler und Labels der österreichischen und internationalen Kreativszene ihre Kunstwerke und kreativen Highlights. Der Markt bietet eine große Auswahl an Aktuellem aus Mode, Schmuck und Lifestyle, aber auch Accessoires, Kunst, Grafik, Fotografie, Produkt- und Möbeldesign können erstanden und bestaunt werden.

WO : Seifenfabrik

WANN : SO., 17. Nov., 10-18 Uhr





Seifenfabrik Filmfestival: Dance on Screen

65 Tanz-Kurzfilme aus aller Welt an drei Tagen. Unter den Filmen der teilnehmenden Künstler (von Australien über Japan in die USA, Canada, Peru, Brasilien, DR Congo und Russland bis nach Europa und Österreich) befinden sich viele preisgekrönte Werke und Uraufführungen. Alle Filme sind Österreich-Premieren. Eine internationale Jury ermittelt den Gewinner des DANCE ON SCREEN Award 2019 für den besten Film und Ihre Stimme entscheidet über den DANCE ON SCREEN Audience Award.

WO : Kunsthaus (Space 04)

WANN : SO., 17. Nov., 16 Uhr



65 Tanz-Kurzfilme aus aller Welt an drei Tagen. Unter den Filmen der teilnehmenden Künstler (von Australien über Japan in die USA, Canada, Peru, Brasilien, DR Congo und Russland bis nach Europa und Österreich) befinden sich viele preisgekrönte Werke und Uraufführungen. Alle Filme sind Österreich-Premieren. Eine internationale Jury ermittelt den Gewinner des DANCE ON SCREEN Award 2019 für den besten Film und Ihre Stimme entscheidet über den DANCE ON SCREEN Audience Award.: SO., 17. Nov., 16 Uhr

In Between

Die Vienna Clarinet Connection vereint Benny Goodman, George Gershwin, Glenn Miller und Mozart in einem Programm. Start der neuen Meerscheinkonzerte-Saison. Der samtene Klang der Klarinette, verbunden mit der atemberaubenden Virtuosität ihrer Spieler berührt und verzaubert die Herzen der Zuhörer in aller Welt. Sie ist wie geschaffen dafür, zwischen allen Stühlen zu sitzen, zwischen E und U, zwischen Jazz und Klassik.

WO: Meerscheinschlössl

WANN: SO., 17. Nov., 11 & 17 Uhr : SO., 17. Nov., 11 & 17 Uhr



Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Kinderrechtewoche: Preisverleihung bei Gala

Weltweit feiern die Kinderrechte ihren 30. Geburtstag – und Graz feiert mit: Das Kinderbüro lud am Freitag zu seiner jährlichen Gala der Kinderrechte im Grazer Dom im Berg. Zum Höhepunkt dieser wurden erneut Menschen und ihre lobenswerten Projekte, die im Sinne der Kinderrechte agieren, mit dem "Trau di!-Preis" bedacht. In der Kategorie "Außerschulische Projekte" belegte das Team "Mädchengruppe" vom Amt für Jugend und Familie der Stadt Graz und AGSR4 den ersten Platz. Ziel des unterschwelligen Projektes sei es "unmittelbar dort Räume entstehen zu lassen, wo Mädchen und junge Frauen leben", so die Projektgruppe. Ungeachtet ihrer Herkunft oder den finanziellen Möglichkeiten, lernen sich so Mädchen kennen, die unter anderen Umständen nie zueinander gefunden hätten. Der erste Platz für "Projekte in Schulen und Kindergärten" wurde an die Neue Mittelschule II/Modellklassen Feldbach in Kooperation mit TaO! Theater am Ortweinplatz für das Theaterprojekt "Wir tricksen euch aus" verliehen. In den nächsten Tagen finden zahlreiche andere Veranstaltungen und Aktionen statt. Am Dienstag wird etwa die von Kindern und Jugendlichen gestaltete Kinderrechte-Straßenbahn präsentiert.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.