Auch am Wochenende wird das Wetter nicht allzu einladend © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag bleibt es meist trüb und es regnet, jedoch nicht mehr so stark wie über Nacht. In der Früh hat es 3 bis 8 Grad. Tagsüber wird es mit bis 11 Grad relativ mild.

Am Sonntag bleibt es nach letzten Modell-Rechnungen regnerisch und mit lebhafter Südanströmung mild. Dabei können vor allem in der Früh und bis Mittag größere Niederschlagsmengen zusammen kommen. Frühwerte ab 8 Grad, Höchsttemperaturen bis 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es ist mit einer gleichbleibenden, unbedenklichen Luftschadstoffbelastung zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- Schwarzer Weg (Eisenbahnkreuzung): Sanierung der Eisenbahnkreuzung samt Totalsperre von 14.11. (22:00 Uhr) bis 15.11. (06.00 Uhr);

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Regen macht dem Eislaufplatz zu schaffen

Während in vielen Teilen des Landes das Schneechaos ausgebrochen ist, wird Graz seit Tagen statt von weißen Flocken von Regen heimgesucht. Das führt jetzt dazu, dass die "Grazer Winterwelt" am Karmeliterplatz nicht wie geplant am Freitag eröffnet wurden konnte. Die Winterwelt bietet eine 1000 Quadratmeter große Eisfläche sowie ein Eiscafé und spezielle Angebote wie eine Leseecke und Bastelwerkstätte für Kinder. "Es steht schon alles, aber es hat in den letzten Tagen so viel geregnet, dass wir heute noch nicht eröffnen können", erklärte Wolfgang Mally, Organisator der Winterwelt, am Freitag. Bei viel Regen würde das Wasser auf der Eisfläche stehen, weswegen sie dann nicht wirklich befahrbar sei. Der Tag des Eishockey, der für diesen Samstag geplant war, wurde bereits auf nächsten Samstag verschoben. Es wird eine Torschusswand, ein kleines Turnier und am Abend eine Autogrammstunde von Graz 99ers-Spielern geben. Die Kinderwinterwelt wird voraussichtlich am 22. November (nächsten Freitag) eröffnet. Übrigens: Auch die Grazer Adventmärkte sperren am 22. November auf, die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt erstrahlt am 21. November, am 30. November wird der Christbaum am Hauptplatz illuminiert.

5. Wochenendprogramm

Cohen

Laute Lesung mit Daniel Doujenis. Musik: Manu Maze, (Akkordeon), Michael Merkusch (Gitarren, Bass) und Toti Denaro (Mandoline, Drums). Gedichte und Songs über die Liebe, die Freiheit und den Riss, der in allem steckt. Dort strömt das Licht herein. Eine Hommage an Leonard Cohens Leben und künstlerisches Schaffen.

WO : ARTist’s (Schützgasse 16 )

WANN : SA., 16. Nov., 19.30 Uhr



: SA., 16. Nov., 19.30 Uhr

Gedichte und Songs über die Liebe, die Freiheit und den Riss, der in allem steckt. Dort strömt das Licht herein. Eine Hommage an Leonard Cohens Leben und künstlerisches Schaffen. ARTist’s (Schützgasse 16 In Between

Die Vienna Clarinet Connection vereint Benny Goodman, George Gershwin, Glenn Miller und Mozart in einem Programm. Start der neuen Meerscheinkonzerte-Saison. Der samtene Klang der Klarinette, verbunden mit der atemberaubenden Virtuosität ihrer Spieler berührt und verzaubert die Herzen der Zuhörer in aller Welt. Sie ist wie geschaffen dafür, zwischen allen Stühlen zu sitzen, zwischen E und U, zwischen Jazz und Klassik.

WO: Meerscheinschlössl

WANN: SA./SO., 16./17. Nov., 19.30 Uhr bzw. 11 & 17 Uhr : SA./SO., 16./17. Nov., 19.30 Uhr bzw. 11 & 17 Uhr



Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Im Rathaus: Spielefest für Familie und Freunde

Für die 33. Ausgabe des Festivals der Spiele, das diesmal unter dem Motto "Zeitreise" steht, hat sich das Ludovico-Team rund um Sarah Ulrych einiges einfallen lassen. Im Gemeinderatssitzungssaal geben etwa Rollenspieler Einblicke in ihre kreativen Spielewelten. Grazer Game Developer der TU haben gemeinsam mit Ludovico einen Exit-Room entwickelt, der beim Festival vorgestellt wird. Rätselfreunde kommen dabei auf ihre Rechnung. Bei "Spiele im Dunkeln" können auch Sehende Spiele ausprobieren, die Ludovico mit dem Odilieninstitut für blinde und sehbehinderte Menschen entwickelt hat. Wie schon in den Jahren davor können Brettspiele und digitale Spiele vor Ort ausprobiert werden. Auf die Lange Nacht der Spiele am Freitag folgen nun die Familien- und Freundschaftstage: Samstag, 14 bis 19 Uhr, und Sonntag, 10 bis 15 Uhr.

