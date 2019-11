Facebook

Werden Sie in Graz seltener angehupt als in anderen Städten? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag lösen sich Nebelfelder meist im Laufe des Vormittages auf. Es bleibt aber trüb. Ab dem späten Nachmittag können ein paar Regenschauer auftauchen. Frühwerte ab 4 Grad, Tageshöchstwerte bis 10 Grad.

Auch am Samstag ist es meist trüb und es regnet nach einigen Pausen vorwiegend am Nachmittag. Mit Temperaturen, die von 7 auf bis 11 Grad ansteigen wird es relativ mild.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es ist mit gleichbleibenden Luftschadstoffen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- Schwarzer Weg (Eisenbahnkreuzung): Sanierung der Eisenbahnkreuzung samt Totalsperre von 14.11. (22:00 Uhr) bis 15.11. (06.00 Uhr);

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz ist Österreichs autofahrerfreundlichste Stadt?!

Behalten Sie Folgendes im Hinterkopf, wenn Sie heute in die Arbeit fahren: Graz landet überraschend auf Platz 15 einer weltweiten Statistik, dem "Driving Cities Index" von 2019 - zwei Ränge vor Wien und hat somit österreichweit den besten Wert. Als Gründe dafür nennen die Studienautoren die geringe Verkehrsdichte, gut ausgebaute Straßen und vergleichsweise günstige Benzinpreise. Im Ranking befinden sich insgesamt 100 Kommunen aus aller Welt. Den besten Wert weist die Murstadt auf, weil die Autofahrer nicht aggressiv fahren: Hier liegt die Landeshauptstadt gar auf Platz 5. In die Gesamtwertung sind zahlreiche Einzelergebnisse eingeflossen: So liegt Graz beim täglichen Verkehrsaufkommen auf Platz 33 und beim durchschnittlichen Fahrzeugalter auf Platz 16. Vergleichsweise schlecht schneidet die Murstadt beim täglichen Stauwert auf - hier liegt man mit Rang 69 im untersten Drittel. Wie auch bei der Qualität der Straßen (Platz 82). Hier finden Sie die restlichen Vergleichswerte.

5. Wohin am Feierabend?

Lange Nacht der Spiele



WO : Rathaus

WANN : FR., 15. Nov., ab 20 Uhr



Für drei Tage verwandelt der Verein zur Förderung der Spielkultur das Rathaus Graz in einen Ort des Spiels in all seinen Ausprägungen und Formen. VA: Ludovico. Am Freitag darf wieder so richtig lang in die Nacht hinein gespielt werde. Turniere und Gewinnspiele wird es auch geben. Thematisch steht das Festival der Spiele heuer unter dem Motto "Zeitreise".: FR., 15. Nov., ab 20 Uhr

Triester-Bahö 2019!

Drei Bands, drei Bühnenerlebnisse der besonderen Art vis-a-vis der Justizanstalt Karlau. Im Gasthaus Fasching begegnen sich Surfmusik und good old Garage Punk. Eine Konzert-Trilogie an einem Abend mit Wetter, Bronco Jedson sowie Wild Evel & The Trashbones. Triester-Visuals: Martin Behr, Martin Osterider.

WO : Tanzlokal Fasching

WANN : FR., 15. Nov., 20 Uhr : FR., 15. Nov., 20 Uhr





Boris Bukowski - privat II

Graz-Premiere. Ein Feuerwerk der lustigsten Anekdoten aus einem prallen Musikerleben mit Kollegen wie Konstantin Wecker, EAV, STS, Wilfried, Falco u.a., sowie privaten Seifen- und Pferdeopern. Die zweite Ladung an "Wuchteln"" zielt wieder direkt aufs Zwerchfell und kriegt nur Entspannung mit jedem seiner "Best-Of" Lieder, durch Texte, die bleiben, auch wenn die Musik zu spielen aufhört.

Graz-Premiere. Ein Feuerwerk der lustigsten Anekdoten aus einem prallen Musikerleben mit Kollegen wie Konstantin Wecker, EAV, STS, Wilfried, Falco u.a., sowie privaten Seifen- und Pferdeopern. Die zweite Ladung an "Wuchteln"“ zielt wieder direkt aufs Zwerchfell und kriegt nur Entspannung mit jedem seiner "Best-Of" Lieder, durch Texte, die bleiben, auch wenn die Musik zu spielen aufhört.

WO: Theatercafé

WANN: FR./SA., 15./16. Nov., 20 Uhr

: FR./SA., 15./16. Nov., 20 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Maker's Night: Einblicke ins Jakominiviertel

Spannende Einblicke in Geschäfte und Kreativunternehmen im Jakominiviertel - das bietet die Maker's Night. Sie findet diesen Freitag zum dritten Mal statt. Drei Stationen steuern die Teilnehmer diesmal an. Um 17.30 Uhr geht es los, Treffpunkt für alle, die an der Maker's Night teilnehmen möchten, ist an der Ecke Jakominiplatz/Klosterwiesgasse. Bei Vega Nova schauen die Teilnehmer im Laufe des Abends ebenso vorbei wie im Büro von artkicks und dem Studio Magic. Durch den Abend, der exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Unternehmen im Grätzel bietet, führt Performer und Poet Jimi Lend. Die Teilnahme an der Tour ist kostenlos.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.