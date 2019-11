Facebook

Zugegebn, so sonnig wird es am Donnerstag nicht, aber zumindest darf der Regenschirm zu Hause bleiben © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag bringt Wetterbesserung. Wolken und Nebelfelder bilden sich im Tagesverlauf langsam zurück und es kommt dann auch zumindest zeitweise die Sonne heraus. Es bleibt den ganzen Tag trocken. Frühwerte ab 3 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 9 Grad.

Ab dem Freitag wird es wieder milder, aber meist trüb. Zu Tagesbeginn bleibt es zunächst meist trocken. Im Laufe des Nachmittags kann es einzelne Regenschauer geben. Gegen Abend nimmt die Schauerneigung zu. Im Flach- und Hügelland weht meist mäßiger Südostwind. Die Temperaturen steigen von 4 auf 11 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es ist nicht mit einem starken Anstieg der Luftschadstoffbelastungen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- Schwarzer Weg (Eisenbahnkreuzung): Sanierung der Eisenbahnkreuzung samt Totalsperre von 14.11. (22:00 Uhr) bis 15.11. (06.00 Uhr);

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Tramausbau: Folgen Gries-, Geidorf- und Lendplatz?

Jetzt gibt es ihn, den Grundsatzbeschluss: Am Donnerstag dürfte für das Straßenbahnausbaupaket II gestimmt werden. Ein großer Öffi-Brocken, der ab dem Jahr 2023 realisiert werden soll. Der Plan beinhaltet die Nordwest-Linie (Linie 9) über den Lendplatz nach Gösting, die neue Linie 2 über den Geidorfplatz zur Karl-Franzens-Uni und einer Südwest-Linie (Linie 8) über den Griesplatz nach Webling. Vorzug hat, so Kahr, der innere Teil der Südwest-Linie über Griesplatz und Citypark. Das Gesamtvolumen für die drei Projekte betrage laut der Stadträtin etwa 285 Millionen Euro. Damit sollen rund 50.000 Fahrgäste zusätzlich transportiert werden können - und das pro Tag. Das käme einer Steigerung des Fahrgastaufkommens der Graz Linien um ein Sechstel gleich. Weiters hätten damit 16 der 17 Grazer Bezirke einen Anschluss an das Tram-Netz, das sich dann 52,4 Kilometer lang wäre. Damit würde man per Bim auch die S-Bahn-Stationen Don Bosco, Wetzelsdorf und Gösting erreichen. Hier finden Sie weitere Details.

5. Schon gesehen? Schon gehört?

Fran Lubahn



WO : Café Kaiserfeld

WANN : DO., 14. Nov., 19 Uhr



Künstlergespräch und Liederabend mit Fran Lubahn. Moderation: Christian Weniger, Kleine Zeitung. Grazer Opernfans kennen Lubahn aus unzähligen Rollen. Die aus Wisconsin stammende Sängerin lehrt zudem an der Grazer Kunstuni. Nun lädt die Österreichische Richard Wagner Gesellschaft zu Künstlergespräch und Liederabend mit Lubahn. Unterstützt wird die Künstlerin vom russischen Bassbariton Igor Morosoff.: DO., 14. Nov., 19 Uhr

Die Frank Sinatra Story

Die große "Big Band Gala" mit Sigi Feigl und seinem Big Band Orchester. Stargast: Daniel Caccia. Erleben Sie die größten Big Band Hits, die schönsten Songs und Evergreens „live“. Präsentiert von einem der besten Swing-Orchester Österreichs. 18 Instrumentalisten und Gesangs-Stars unter der Leitung von Sigi Feigl garantieren einen einzigartigen Abend in exklusivem Ambiente. Jede Gala eine besondere Verbeugung vor unvergesslichen Legenden.

WO : Komödie Graz (Polzergasse 13b)

WANN : DO., 14. Nov., 19.30 Uhr : DO., 14. Nov., 19.30 Uhr





Dunkelkammer

Zu Gast: Jakob Gnigler. Durch die Ausblendung des Sehsinns entsteht ein deutlich ausgeprägteres akustisches, manchmal auch olfaktorisches wie haptisches Erleben der Künste. Im lichtleeren Raum entsteht Platz für eine (oft unerwartet) intensivierte Wahrnehmung von äußeren Reizen und inneren Prozessen. diese verschiedenartigen Empfindungen durchdringen den eigenen Körper, die eigenen Gedanken, die eigenen Gefühle. Zudem werden viele ritualisierte und vertraute Abläufe (wie z.B. der Applaus) aus den Angeln gehoben und stellen sich im Ablauf der Perrformance oft anders dar als gewohnt.

WO: Forum Stadtpark (Keller)

WANN: DO., 14. Nov., 21 Uhr

: DO., 14. Nov., 21 Uhr

Nicht fündig geworden?

6. Shisha-Bars kämpfen mit Umsatzeinbruch

Während der Verfassungsgerichtshof das Bestreben nach einer Ausnahme für die Nachtgastronomie (wie berichtet) abgelehnt hat, hoffen die Shisha-Lokale noch immer auf eine solche Sonderregelung. Die Richter haben über deren Ansinnen aber noch nicht entschieden. Doch die Zeit drängt, denn die Tische bleiben mittlerweile leer. "In unseren zwei Filialen, in Graz und Klagenfurt, haben wir insgesamt zehn Angestellte gekündigt, der Umsatz ist um 95 Prozent zurückgegangen", sagt der Gastronom Yakut Cemil, der den "Shisha Palace" vor zehn Jahren als erste Grazer Shisha-Bar am Griesplatz eröffnet hat. Er habe die letzten Umbauarbeiten nach behördlichen Vorgaben im Jänner gemacht. Vergeblich, wie er meint: "Sogar Stammkunden haben uns den Rücken gekehrt. Uns droht der Konkurs." In anderen Shisha-Lokalen gibt es laut deren Betreibern reihenweise Entlassungen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.