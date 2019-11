Facebook

Alle, die derzeit mit dem Rad unterwegs sind, beweisen ihre Wetterfestigkeit © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag überwiegen im ganzen Land die Wolken und von Südwesten breitet sich Niederschlag aus. Dieser wird ab den Nachmittagsstunden intensiv. Im Bergland wird es tiefwinterlich. Im Süden sinkt liegt die Schneefallgrenze mit rund 1600m deutlich höher als im Norden. Mehr als 8 Grad gehen sich nicht aus.

Der Mittwoch steht noch unter Störungseinfluss. Es regnet leicht bis mäßig. Am späteren Nachmittag lässt der Niederschlag von Westen her nach. Wind aus Ost, im Laufe des Nachmittages unter Auffrischung auf Nordwest drehend. Höchsttemperaturen um die 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es ist mit einem Ansteigen der Feinstaubkonzentrationen zu rechnen. Grenzwertüberschreitungen sind nicht zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- Schwarzer Weg (Eisenbahnkreuzung): Sanierung der Eisenbahnkreuzung samt Totalsperre von 14.11. (22:00 Uhr) bis 15.11. (06.00 Uhr);

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Schon gesehen?

Graz hat bereits seinen Christbaum bekommen. Nein, kein Faschingsscherz, auch wenn die 29 Meter hohe Fichte zu Faschingsbeginn am 11. November aufgestellt wurde. Heuer kommt der Weihnachtsbaum von der Zechneralm in Hinterlobming (St. Stefan ob Leoben). Die Fichte ist laut Stadt Graz rund 200 Jahre alt und wiegt rund sieben Tonnen. Der Stern am Grazer Christbaum wurde heute zwar schon montiert, beleuchtet wird der Baum aber erst am 30. November. Dann findet die offizielle Illumination um 16.30 Uhr statt. Danach wird auch die Eiskrippe im Landhaushof eröffnet. Die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt, diese ja auch schon seit einer Woche hängt, wird bereits am 21. November am Abend erstrahlen. Letztes Jahr war der Baum eine 25 Meter hohe Fichte aus St. Peter am Kammersberg. Dass der Baum bereits im November steht, ist übrigens nicht ungewöhnlich. 2018 kam die Fichte am 12. November am Grazer Hauptplatz an.



5. Was, wann, wo?

Steinbauer & Dobrowsky

Seit 30 Jahren liefern uns Dorothea Steinbauer und Wolfgang Dobrowsky großartiges Theater, mit ungewöhnlichen Inszenierungen an ungewöhnlichen Orten. Eine Randbemerkung von ihr, wonach sie auf die Lyrics von Patti Smith steht, haben uns veranlasst, Dorothea auf die Murinsel einzuladen: Zum einen zu kurzen Reflexionen, zum anderen um mehr zu erfahren über mögliche weitere Projekte, denen wir entgegenfiebern. Vor allem aber: Die Lyrics von Patti Smith, aus dem Munde von Dorothea Steinbauer, begleitet am Contrabass von Reinhard Ziegerhofer. Gerhard Kosel im Gespräch mit Dorothea Steinbauer über 30 Jahre Steinbauer & Dobrowsky in Graz.

WO : Murinsel

WANN : DI., 12. Nov., 19.30 Uhr



: DI., 12. Nov., 19.30 Uhr

Seit 30 Jahren liefern uns Dorothea Steinbauer und Wolfgang Dobrowsky großartiges Theater, mit ungewöhnlichen Inszenierungen an ungewöhnlichen Orten. Eine Randbemerkung von ihr, wonach sie auf die Lyrics von Patti Smith steht, haben uns veranlasst, Dorothea auf die Murinsel einzuladen: Zum einen zu kurzen Reflexionen, zum anderen um mehr zu erfahren über mögliche weitere Projekte, denen wir entgegenfiebern. Vor allem aber: Die Lyrics von Patti Smith, aus dem Munde von Dorothea Steinbauer, begleitet am Contrabass von Reinhard Ziegerhofer. Gerhard Kosel im Gespräch mit Dorothea Steinbauer über 30 Jahre Steinbauer & Dobrowsky in Graz. Premiere: TubAffintity

Tobias Ennemoser, Gewinner des Grazer Kleinkunstvogels 2019, nennt seine One-Man-Show "TubAffinity" und wirkt wie ein Tuba-spielender Mönch, der allerdings alles andere als karge Musikkost serviert und sein Instrument radikal aus der Blasmusikecke holt. Ennemoser hat Jazz studiert, ist ein profunder Beatboxer, liebt den Funk, packt völlig ungeniert den Syntheziser aus und ist ein wunderbar skurriler Entertainer, ein Dadaist, der mit einem musikalischen Augenzwinkern beinahe übersehen lässt, wie virtuos seine Musik in all ihren Facetten ist. Auf YouTube findet man zahlreiche Kostproben des Tirolers, die allesamt Lust machen auf seinen Auftritt.

WO : Theatercafé

WANN : DI./MI./DO., 12./13./14. Nov., 20 Uhr





Tobias Ennemoser, Gewinner des Grazer Kleinkunstvogels 2019, nennt seine One-Man-Show "TubAffinity" und wirkt wie ein Tuba-spielender Mönch, der allerdings alles andere als karge Musikkost serviert und sein Instrument radikal aus der Blasmusikecke holt. Ennemoser hat Jazz studiert, ist ein profunder Beatboxer, liebt den Funk, packt völlig ungeniert den Syntheziser aus und ist ein wunderbar skurriler Entertainer, ein Dadaist, der mit einem musikalischen Augenzwinkern beinahe übersehen lässt, wie virtuos seine Musik in all ihren Facetten ist. Auf YouTube findet man zahlreiche Kostproben des Tirolers, die allesamt Lust machen auf seinen Auftritt. Hals Zu Kurz

Ein deutsch-tschechisches Erinnern in deutsch-tschechischer Sprache von Johannes Hoffmann. Eine Frau Ende 80 erzählt von ihrem Leben als deutsche Jüdin in Tschechien an der österreichischen Grenze. g"Hals zu kurz" ist ein Stück über die Anpassungsfähigkeit des Menschen und die Suche nach dem eigenen Selbst. Das individuelle Schicksal wirft Fragen auf nach Staat und Nation im Allgemeinen und in Europa – dem Verhältnis zwischen "Ost" und "West" – im Besonderen. Im Fokus steht dabei eine Region, die einst Osteuropa zugehörig war und doch in der Mitte Europas liegt.

WO: Theater am Lend

WANN: DI./MI., 12./13. Nov., 20 Uhr

: DI./MI., 12./13. Nov., 20 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Mountainfilm-Festival: Es darf gestaunt werden

Von Mittwoch bis Samstag ist es wieder soweit: Das Grazer Mountainfilm-Festivals von Robert Schauer entführt die Besucher in Orte und Regionen abseits üblicher Komfortzonen. Mal sind es atemberaubende Perspektiven auf Naturkulissen, mal pulsbeschleunigende Bilder von Kletterkünstlern in Felswänden, mal Nahaufnahmen von wilden Tieren, die da über die Leinwand flimmern. In den Sälen des Congresses und im Schubertkino in Graz werden rund 120 Beiträge gezeigt – von experimentellen Kurzfilmen über abendfüllende Dokumentationen wie "Sea of Shadows" über eine Rettungsaktion für einen Fisch in Mexiko bis zu Abenteuer-Porträts wie "The Weight of Water" über einen blinden Kajakfahrer, der die Wildwasserpassagen des Colorado Rivers im Grand Canyon durchgepaddelt ist. Zahlreiche Welt- und Grazpremieren wird es auch zu sehen geben: unter anderen "Zeppelinskiing" und "Die Wiese – Ein Paradies nebenan". Programm-Informationen finden Sie auf: www.mountainfilm.com

7. So erreichen Sie uns

