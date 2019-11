Facebook

Trübe Aussichten auch für die neue Woche: Ab Dienstag bleibt es regnerisch © A. W. Tengg

1. Wetter

Teils nebelig geht es zu Wochenbeginn weiter. Am Montagvormittag kann es teils zähen Nebel geben. Vorerst kommen nur hohe durchscheinende Wolken. Ab dem mittleren Nachmittag sind dann auch dichtere Wolken dabei. Frühtemperaturen nur knapp über null Grad, Tageshöchstwerte um 9 Grad.

Bei dichter Bewölkung ist am Dienstag von Südwesten her zunehmend mit Regen zu rechnen. Am Nachmittag und Abend fällt ergiebiger Regen. Die Temperaturen steigen von 5 Grad am Morgen auf maximal 8 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftqualität bleibt weiterhin gut.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- Schwarzer Weg (Eisenbahnkreuzung): Sanierung der Eisenbahnkreuzung samt Totalsperre von 14.11. (22:00 Uhr) bis 15.11. (06.00 Uhr);

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Rauchverbot: Erste Bilanz in Graz

Das Rauchverbot ist seit über einer Woche in Kraft. In Graz gab es bisher kaum Anzeigen. Der zuständige Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) appelliert erneut "an die Eigenverantwortung der Wirte". Diese scheinen das Gesetz ernst zu nehmen, wie René Janger (Café Glockenspiel) unterstreicht: "Nichtraucherschutz ja, aber wir müssen über Regelungen vor Lokalen sprechen." Gemeint ist, dass Gastgärten je nach Lage um 22 oder 23 Uhr (im Sommer 23.30 Uhr) zusperren müssen. "Danach müssen wir darauf hinweisen, dass Gäste ihre Gläser nicht mit raus nehmen", so Janger. Dass Nichtraucher ihre rauchenden Freunde nun vermehrt – mit einem Glaserl – ins Freie begleiten könnten, aber wir Wirte draußen kein Service machen dürfen", bereitet ihm Sorge. Derzeit ist es laut Straßenamt Lokalen in der Innenstadt erlaubt, einen 80-Zentimeter-Außenbereich zu nutzen, wenn noch zwei Meter Gehsteigfläche übrig bleiben. Stehtische oder Heizstrahler in diesem Radius müssen täglich weggeräumt werden, die Bewirtung fällt weg. Was in der Gastronomie noch diskutiert wird: Raucherzellen, Raucherzelte, Lärmbelästigung und Umsatzrückgang.

5. Wohin am Montag?

MUSIK: Christoph Pepe Auer



WO : tube's (Grieskai 74a)

WANN : MO., 11. Nov., 20 Uhr



Kleine Zeitung & gamsbART präsentieren den 28. Austrian Soundcheck. Jazzmusiker Christoph Pepe Auer wandelt geschickt zwischen Jazz, Pop und elektronischer Musik, nutzt, was ihm über den Weg läuft, findet, erfindet und probiert aus. Jeder Song an sich stellt dabei einen kleinen Klangkosmos dar, in dem er sich mit seinem Quartett (Clemens Sainitzer am Cello, Mike Tiefenbacher am Piano und Christian Grobauer am Schlagzeug), seinem beeindruckenden Instrumentarium und seinen elektronischen Hilfsmitteln in Kreisen fortzubewegen scheint.: MO., 11. Nov., 20 Uhr

FILM: In der Kaserne

Filmvorführung mit Filmgespräch mit der Regisseurin Katharina Copony im Anschluss. Das Gespräch führt Johannes Rauchenberger. Über zwanzig Jahre führte die Großmutter der Filmemacherin Katharina Copony eine Militärkantine in der Südsteiermark. Auch sie selbst hat einen Teil ihrer Kindheit unter Soldaten verbracht, die für den Krieg proben – wie zuvor schon ihre Mutter und deren Geschwister. "In der Kaserne" skizziert in knappen, schmucklosen Erinnerungsfragmenten ein Mehrgenerationenporträt aus weiblicher Perspektive.

WO : Filmzentrum im Rechbauer

WANN : MO., 11. Nov., Film ab 18.30 Uhr : MO., 11. Nov., Film ab 18.30 Uhr





"In Österreich fielen im Jahr 2017 29% der Treibhausgasemissionen auf den Verkehrssektor. Diese Zahl ist in den letzten Jahren sogar gestiegen. Ein wichtiger Punkt für die MoVe iT Kampagne ist es auch, auf lokaler Ebene etwas gegen die Klimakrise zu tun. Mit dieser abschließenden Podiumsdiskussion der Diskursreihe wollen wir noch einmal darauf eingehen, dass es wichtig ist sofort zu handeln und wollen mit unseren Gästen darüber diskutieren, welche Maßnahmen schnell greifen, um Emissionen reduzieren." Podiumsdiskussion mit: Elke Kahr, Stefan Nabernegg, Viktoria Wimmer, Paul Walch und Christian Kozina.

WO: Vorklinik (HS 06.03), Harrachgasse 21

WANN: MO., 11. Nov., 19 Uhr

: MO., 11. Nov., 19 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. (Un-)Wort des Jahres 2019: Ibiza wirkt nach

Ibiza und seine Folgen dominieren heuer die Wahl zum "Wort des Jahres 2019". Aber auch die Klimakrise und beruhigende Worte des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen fanden Eingang in die Vorauswahl zum Wort, Unwort, Spruch, Unspruch und Jugendwort des Jahres. Abgestimmt werden kann online auf www.oewort.at, in der ersten Dezemberwoche wird das Ergebnis präsentiert. Anwärter für das "Wort des Jahres" sind neben dem bereits erwähnten "Ibiza" etwa die "Oligarchennichte", die Kurzbezeichnung jenes Lockvogels, der die zwei FPÖ-Politiker zu den weitreichenden Aussagen veranlasste, die zum Ende ihrer politischen Karrieren führten. Auch "Kurzkanzler", "Oberspesenritter", "Schredderaffäre" oder "Strachmatt" stehen zur Wahl. Zum "Unwort des Jahres" können "Einzelfälle", "lückenlose Aufklärung", "persönlicher Feiertag" oder auch "b'soffene Gschicht" gewählt werden. 2018 lautete das Wort des Jahres übrigens "Schweigekanzler". Das Unwort war "Datenschutzgrundverordnung".



