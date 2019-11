Facebook

Am Donnerstag wird es kurzfristig wieder freundlicher. Danach geht es wieder trüb und nass weiter © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag beginnt oft noch trüb mit Wolken oder Nebelfeldern. Die Schauer nach dem nächtlichem Störungsdurchzug sollten schon abgeklungen sein. Im weiteren Tagesverlauf kann sich mit erneut aufkommendem Wind aus südlichen Richtungen aber oft sonniges Wetter durchsetzen. Frühwerte ab 7 Grad, Höchsttemperaturen bis 12 Grad.

Der Freitag bringt bei mäßigem Wind aus Südost teils trockene und oft auch sonnige Phasen. Zu Tagesbeginn hält sich oft zäher Nebel. Von Westen her werden die Wolken ab Mittag aber wieder dichter und vor allem gegen Abend sind wieder Regenschauer möglich. Frühtemperaturen ab 3 Grad, Höchstwerte bis 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

An der günstigen Immissionssituation wird sich bis übers Wochenende nichts ändern.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Sportstrategie: Was sich Graz vorgenommen hat

Die Stadt Graz legt eine neue Sportstrategie vor. Eine tägliche Sportstunde - das wäre eines der Ziele bis 2030. 2006 wurde die letzte Sportstrategie für Graz beschlossen. Deren Zielsetzugen waren vor allem ein Ausbau der Infrastruktur. "Dies haben wir mit dem Eisstadion, der ASKÖ-Halle, dem Sportpark Hüttenbrennergasse und anderen Investitionen um insgesamt 130 Millionen Euro in den letzten zehn Jahren erreicht", sagt Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Inhaltlich will man jetzt den Anteil der physisch aktiven Grazerinnen und Grazer bis 2030 um 20 Prozent erhöhen. Außerdem soll die Sportförderung von jährlichen drei Millionen Euro nächstes Jahr (2020) auf vier Millionen Euro steigen, ab 2021 werden es pro Jahr fünf Millionen Euro sein. "Und weil 2021 auch das ausgerufene Sportjahr ist, wird dieses noch einmal mit 2,5 Millionen Euro zusätzlich gefördert", sagt Sportamtsleiter Thomas Rajakovics. Und auch große Sportveranstaltungen (wie nächstes Jahr die Eiskunstlauf-EM, Handball-EM und Ironman) will man weiter forcieren. Hier finden Sie alle weiteren Details der neuen Strategie - samt den Zielgruppen Frauen, Kinder und Jugendliche und Spitzensportler.

5. Was darf's denn sein?

folk.art 2019 - World Music Festival Graz



WO : Die Brücke

WANN : DO., 7. Nov., 20 Uhr



Das neue Weltmusikfestival bringt bis zum Sonntag, 10. November verschiedene Konzerte, Workshops, Vorträge und mehr nach Graz. Tag 2: Großmütterchen Hatz & Klok (AT/CH/HR). Das Ensemble, bestehend aus Mitgliedern des Trio Klok und des Großmütterchen Hatz Salon Orkestars, entfacht in seinen Nummern und Neubearbeitungen von Traditionals ein Klangfeuerwerk, das pure Spielfreude auf mitreißende Art vermittelt. Der von den fünf Beteiligten gespannte musikalische Bogen reicht vom modernen Jazz über den feurigen Klang des Balkans und die melancholische Note des Klezmers bis hin zur gediegenen Kammermusik. Dazwischen findet sich auch noch allerlei Folkloristisches und Volksmusikalisches. Und nicht einmal vor Pop, Funk und Rock wird haltgemacht. Hier finden Sie alle Informationen zum Festival : DO., 7. Nov., 20 Uhr

Eröffnung: Artothek Steiermark 2019



WO : Joanneumsviertel (Neue Galerie Graz)

WANN : ab DO., 7.11., 19 Uhr



Die Artothek Steiermark bietet kunstbegeisterten und kunstinteressierten Menschen die Möglichkeit, ausgewählte Originale aus dem Bestand der Sammlung der Neuen Galerie Graz zur privaten Verwendung auszuleihen. Die Artothek wird 2019 bereits zum vierten Mal durchgeführt werden. Insgesamt stehen ca. 20 Werke zur Ausleihe zur Verfügung, sie können in der einmonatigen Laufzeit der Ausstellung besichtigt und reserviert werden. Nach dem Ende der Ausstellung können die reservierten Kunstwerke mitgenommen werden und so kommt acht Monate lang museale Kunst direkt zum Publikum nach Hause.: ab DO., 7.11., 19 Uhr

Der Mythos Harley-Davidson

Freedom first! In seinem kulturanalytischen Vortrag befasst sich Michael Bittner nicht nur mit der Motorradmarke Harley-Davidson und dem Motorradfahren als Lebensstil, sondern auch mit den Repräsentationsmechaniken des "American Dream" und des "American frontier" als gründerzeitlichen US-Mythos. Anhand autoethnographischer Erfahrungen, teilnehmender Beobachtungsstudien bei der Bikeweek in Faak am See in Kärnten, informeller Gespräche und Interviews, lädt der Vortragende das Publikum ein, kritisch, mit den Augen einer oder eines Erlebenden und Fragenden, auf das Kult(ur)-Objekt „Harley“ zu blicken.

WO: Volkskundemuseum

WANN: DO., 7. Nov., 19 Uhr

WO: Volkskundemuseum

WANN: DO., 7. Nov., 19 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Alle Jahre wieder kommt: Die Weihnachtsbeleuchtung

Ein bisschen lässt sich die Atmosphäre schon erahnen - und an grauen Novembertagen wie heute sehnt man die stimmungsvolle Adventzeit schon herbei. Insgesamt dauern die Montagearbeiten für die Grazer Weihnachtsbeleuchtung rund fünf Wochen - was auch den frühen Beginn der Arbeiten erklärt. Anfang der Woche wurden die Leuchtkörper in der Sporgasse montiert. Sie werden im Advent die beliebte Einkaufsstraße zur Sternenstraße machen. Beim momentanen Regenwetter kommt zwar noch keine richtige Weihnachtsstimmung auf, aber dafür ist dann ja doch noch ein wenig Zeit ... in wenigen Wochen wird die Weihnachtsbeleuchtung erstraheln. Am 22. November eröffnen dann auch die Christkindlmärkte. Auch die "Grazer Winterwelt", das Eislauf-Vergnügen am Karmeliterplatz wird schon fleißig aufgebaut. Am 15. November eröffnet man dort die neue Saison (bis 21. Jänner ist täglich Betrieb). Mehr Infos hier.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.