Für Novemberverhältnisse mild beginnt die neue Woche, bevor die Temperaturen weiter zurückgehen © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montagmorgen dürfte noch trüb und nass verlaufen. Die Kaltfront zieht aber rasch durch und im Laufe des Vormittages hört es überall zu regnen auf und es geht dann wechselnd bewölkt. Am Nachmittag geht dann wechselnd bewölkt und zeitweise sonnig weiter. Die Temperaturen gehen nur leicht zurück, die Maxima liegen bei 14 Grad.

Am Dienstag greifen rasch wieder dichtere Wolken und im Tagesverlauf vermehrt teils kräftige Regenschauer über. Dabei wird es frischer. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Weder beinm Feinstaub, noch bei anderen Luftschadstoffen werden derzeit höhere Konzentrationen gemessen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Gaswerkstraße 38 - 42 gibt es zwischen 04.11. und 22.11. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

In der Gradnerstraße 14 - 66 gibt es bis 30.11. eine zeitweise Postenregelung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Schönaugasse 115 - 117 gibt es von 04.11. - 15.11. eine Postenregelung von 08.15 - 16.30 Uhr;

- Am Schönaugürtel 54 - 65 kommt es zwischen 04.11. - 15.11. zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen je nach Baufortschritt;

- In der Sparbersbachgasse (Bereich Mandellstraße bis Technikerstraße) gibt es von 04.11.- 29.11. Spurumlegungen und während der Arbeitszeiten auch Spurzusammenlegungen;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zweistellige Zuwächse bei Roller & Co

Einspurige Kraftfahrzeuge sind am Vormarsch: Zuletzt wurde für diese am Kapistran-Pieller-Platz bei der Franziskanerkirche eine Parkzone markiert. "Es kommen immer wieder neue Parkplätze dazu, wir sehen, dass der Bedarf steigt", bestätigt Barbara Ender, Leiterin des Verkehrsreferats im Grazer Straßenamt. Und: Die Zahl jener, die auch im Winter fahren, steigt. "Es gibt ja heutzutage Griff- und Sitzheizung, Goretex-Kleidung. Mittlerweile sind viele auch bei Schlechtwetter unterwegs", erklärt Unternehmer Gerald Hütter. Gerade in Städten sind laut Karin Munk von der Arge2rad die 125-Kubikzentimeter-Roller beliebt. Ein Plus von 15 Prozent in diesem Segment vermeldet die Branche. Und: "Vor allem im urbanen Bereich ist die Elektromobilität im Vormarsch. Im ersten Halbjahr gab es ein Plus von 32 Prozent", ergänzt Munk. "Das ist im Sinn nicht vorhandener Emissionen positiv zu beurteilen", unterstreicht der Grazer Verkehrsplanungschef Wolfgang Feigl. Fünf Prozent der Lenker im motorisierten Individualverkehr sind in Graz laut Feigl auf zwei Rädern unterwegs. Eine Zahl, die weiter wachsen dürfte, setzen sich aktuelle Trends fort.

5. Wohin zu Wochenbeginn?

TRAMsformation



WO : Vorklinik (HS 06.03)

WANN : MO., 4.11., 19 Uhr



– Die Zukunft der Städte. "Unsere Städte sind in Gefahr: Zersiedelung, fehlender Grünraum, Verkehrshölle. Während mancherorts immer noch Verkehrskonzepte von vorgestern verwirklicht werden, haben viele Kommunen in Frankreich einen neuen Weg eingeschlagen: Dort ist die Straßenbahn das Kernstück der umfassenden Stadterneuerung, mit viel Grün, Rasengleis, Baumpflanzungen. Die Bürger nehmen ihre Stadt als Lebensraum neu in Besitz. Nach dem Vortrag von Harald Jahn wird gemeinsam auf die Situation in Graz geblickt." Mit der Kampagne "MoVe-iT" werden Fragen beantwortet und diskutiert, welche Veränderungen in Graz stattfinden müssen, um den öffentlichen Verkehr zu attraktivieren.: MO., 4.11., 19 Uhr

Ein Mann und sein Schlagwerk



WO: Stockwerk

WANN: MO., 4.11., 20 Uhr

Reisinger-Rom-Schröder-Weber. Ausgangspunkt des Abends ist ein Soloteil, bei dem Wolfgang Reisinger mit erweitertem Instrumentarium und musikalischem Material agiert. In der Folge lädt Reisinger mit dem Trompeter Mario Rom, dem Gitarristen John Schröder und dem Schweizer Bassisten Christian Weber illustre Gäste zum Trio- wie auch Quartettspiel. Eine Graz-Premiere in dieser Konstellation.: MO., 4.11., 20 Uhr

Nicht fündig geworden?

Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. In der Sporgasse wird es schon vorweihnachtlich

Regionales Kunsthandwerk, ausgewählter Christbaumschmuck und Geschenksideen für das Weihnachtsfest gibt es beim traditionellen Adventmarkt des Steirischen Heimatwerks in der Grazer Sporgasse 23 zu entdecken. Der Adventmarkt öffnet bereits am Montag, 4. November, seine Türen. Bis die Christkindlmärkte auf den Plätzen von Graz aufsperren, muss man sich noch ein wenig gedulden. Am 22. November wird es so weit sein. Erster Ausblick auf die Adventwochenenden: An den vier Adventsamstagen erwachen die Schaufenster beim Heimatwerk in der Sporgasse wieder zum Leben. Jeweils am Samstag wird man wieder die Fertigkeiten von Handwerkern und Handwerkerinnen in den Schaufenstern bestaunen können.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.