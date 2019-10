Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf die Zeitumstellung folgt die Wetterumstellung © A. W. Tengg

1. Wetter

Eine Kaltfront bringt am Montag viele Wolken und in weiterer Folge Regen. Es wird deutlich kühler. Am Morgen zeigt sich zu Beginn womöglich noch etwas die Sonne, dann nehmen die Wolken zu und ab dem Nachmittag treten erste Regenschauer auf. Die Höchstwerte erreichen bis 16 Grad.

Am Dienstag überwiegt die Bewölkung und von der Obersteiermark breiten sich mit Durchzug einer Kaltfront mäßige Regenschauer auf das ganze Land aus. Die Temperaturen gehen weiter zurück. In Laufe des Nachmittages dürfte der Niederschlag nachlassen. Mit auffrischendem Nord- bis Ostwind erreichen die Höchstwerte nur noch maximal 9 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Für die Luftqualität wird es zu keinen nennenswerten Änderungen kommen. Erst zur Wochenmitte ist mit einem Anstieg der Luftschadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Mariatroster Straße kommt es im Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse bis zum 01.11. zu einer Spurumlegung bzw. zeitweise Spurzusammenlegung.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis voraussichtlich 20.12.;

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Reininghaus: Im Dezember kommen die ersten Mieter

In Graz entsteht gerade eine Stadt in der Größe von Deutschlandsberg. Im neuen Stadtteil Reininghaus im Westen der Stadt entsteht neben Büro-, Geschäfts- und Hotelflächen vor allem Wohnraum für 10.000 bis 12.000 Menschen. Mehr als eine Milliarde Euro werden in den kommenden Jahren investiert. Ein Projekt ist bereits kurz vor der Fertigstellung. Die "Linse", der nördlichste Abschnitt neben der Eisenbahn, ist ab Dezember bezugsfertig. "Ja, wir übergeben das Objekt mit Ende November an den Eigentümer, den nachhaltigen Immobilienfonds der Bank BNP Baripas", heißt es beim Bauträger ÖSW. Das bedeutet: Ab Dezember können die ersten Mieter in den neuen Stadtteil einziehen. Wann ganz Reininghaus fertig ist? Das urbane Herz des neuen Stadtteils ist "in fünf bis zehn Jahren erlebbar und gebaut", so Stadtbaudirektor Bertram Werle. Der Rest folgt dann nach und nach.

5. Extraportion Wissen am Montag

Von der Handschrift zur Forschungsdatenbank



WO : Karl-Franzens-Universität (Aula, 1. Stock)

WANN : MO., 28.10., 19 Uhr



– Wissensarchive im Wandel. Vortrag von Peter Scherrer, Universität Graz, im Rahmen der Vortragsreihe "Montagsakademie". Universitätsbibliotheken haben lange ihre hauptsächliche Rolle als Speicher für Handschriften und Druckwerke für die Forschenden gesehen. Die Ausgliederung der Universitäten aus der direkten Ministerialbürokratie nach 2002 und der moderne Zugang zur Rolle von Bibliotheken bedingen eine Reihe von substantiellen Änderungen im Selbst- und Fremdbild von Universitätsbibliotheken. Der steigende finanzielle Bedarf für Fachpersonal, Infrastruktur, einschließlich der Speicherplätze auf allen Ebenen, Datenerfassung und Maintenance erfordern langfristige, aber flexible Planungen. Zukünftig sind Bibliotheken Informationsbeschaffer, -bewahrer und -erzeuger in einem.: MO., 28.10., 19 Uhr

Österreichische Geschichte

Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Buchpräsentation mit Univ.-Prof. Ernst Bruckmüller im Gespräch mit Prof. Dieter Binder. In Urgeschichte, Römerzeit und Frühmittelalter wurden Grundlagen für die Folgezeiten geschaffen. Im Hochmittelalter wuchs die Bevölkerung, neue Dörfer, neue Städte, Klöster, Burgen und neue Länder entstanden - die heutigen Bundesländer der Republik. Nach der Monarchie der Habsburger konnte die junge Republik Österreich das Erbe des kriegsbedingten Mangels nicht bewältigen. Ein nationaler Konsens fehlte. Die Demokratie wich 1933 einer konservativen Diktatur. 1938 kam es zum vielfach bejubelten "Anschluss" an Hitlers Deutschland. Doch 1945 erhielt diese Republik eine "zweite Chance".

WO : Landesbibliothek (Veranstaltungssaal)

WANN : MO., 28.10., 19 Uhr



Von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Buchpräsentation mit Univ.-Prof. Ernst Bruckmüller im Gespräch mit Prof. Dieter Binder. In Urgeschichte, Römerzeit und Frühmittelalter wurden Grundlagen für die Folgezeiten geschaffen. Im Hochmittelalter wuchs die Bevölkerung, neue Dörfer, neue Städte, Klöster, Burgen und neue Länder entstanden - die heutigen Bundesländer der Republik. Nach der Monarchie der Habsburger konnte die junge Republik Österreich das Erbe des kriegsbedingten Mangels nicht bewältigen. Ein nationaler Konsens fehlte. Die Demokratie wich 1933 einer konservativen Diktatur. 1938 kam es zum vielfach bejubelten "Anschluss" an Hitlers Deutschland. Doch 1945 erhielt diese Republik eine "zweite Chance".: MO., 28.10., 19 Uhr

Österreichische Freiwillige im Spanischen Bürgerkrieg

"Spanien war unsere Hoffnung". Lesung, Gespräch, Musik, Fotoausstellung. Mit Erich Hackl, Azucena Guggenberger. Musik: Berndt-Luef-Trio. VA: Clio. Vor 80 Jahren endete der Spanische Bürgerkrieg. Rund 1400 Österreicher waren in praktisch allen militärischen Einheiten der Republik zu finden, die meisten von ihnen aber im Bataillon "12. Februar". Die gesellschaftspolitische Relevanz des Bürgerkriegs ist nicht nur für Spanien unbestritten. Durch eine multimediale Veranstaltung soll diese Thema aus verschiedenen Perspektiven – dokumentarisch, literarisch, künstlerisch und visuell – ausgelotet werden, um die Aktualität der Bürgerkriegsgeschehnisse aufzuzeigen.

WO: Kulturzentrum Minoriten, kultum [im Cubus]

WANN: MO., 28.10., 19 Uhr



Nicht fündig geworden?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Radpioniere im Grazer Süden

Während die Stadt Graz gemeinsam mit dem Land eine Radoffensive für rund 100 Millionen Euro für den städtischen Raum beschlossen hat, die ja auch eine bessere Anbindung an das Umland mit sich bringen soll, tritt der südliche "Speckgürtel" selbst in die Pedale. Sechs Gemeinden aus dem Süden von Graz sind es, die für ein neues Verkehrskonzept in ihrer Region gemeinsame Sache machen: Fernitz-Mellach, Hart bei Graz, Hausmannstätten, Gössendorf, Raaba-Grambach und Vasoldsberg. Seit 2001 besteht unter ihnen die "Regionale Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft GU-Süd", ein Zusammenschluss, der ein gemeindeübergreifendes Konzept vorstellte: Eine Offensive für den Radverkehr. Konkret geht es darum, die Radnetze der einzelnen Kommunen zusammenzuschließen und die Lücken dazwischen zu füllen - Stück für Stück. Auch soll es ab sofort einen Radverkehrsbeauftragten für jede der sechs Gemeinden geben. Außerdem sollen die Rad-Verkehrsrouten von und nach Graz ausgebaut werden. In den nächsten sechs Monaten wird eine Bestandsaufnahme der Pendler-Gemeinden gemacht. Darauf folgen konkrete Maßnahmen- und Kostentabellen und Verhandlungen mit Grundstückseigentümern.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.