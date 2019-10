Facebook

Auch am Wochenende hält das Hochdruckwetter noch an © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Samstag präsentiert sich zum Nationalfeiertag im ganzen Land von früh bis spät strahlend sonnig. Nur stellenweise kann es am Morgen Nebel geben. Bis zum Nachmittag wird es dann warm, die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis zu 22 Grad. Der Wind kommt erneut aus südlichen Richtungen.

Noch einmal beschert uns der Sonntag herrlich sonniges und außergewöhnlich warmes Herbstwetter. Die regionalen Frühnebelfelder lösen sich bald auf. Mit südlichem Wind steigen die Temperaturen auf bis 23 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben noch deutlich unter den gesetzlichen Grenzen. Daran wird sich auch bis inklusive Sonntag nichts ändern.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- Im Kreuzungsbereich Neufeldweg / Harmsdorfgasse gibt es eine Totalsperre mit lokaler Umleitung von 22.10. bis 25.10.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Kommt bis 2030 ein Netz aus Radschnellrouten?

Die Radwegnetzstudie, die die Basis für jene 100 Millionen Euro sind, die Land und Stadt gemeinsam bis 2030 in die Radinfrastruktur im Großraum Graz investieren, soll bis Jahresende fertig sein. Radschnellrouten werden das Herz der Rad-Offensive sein – und sie werden Platz brauchen. Die Vorgabe lautet: Überholen muss möglich sein, die Radler sollen dort 30 Kilometer pro Stunde und mehr fahren können. Damit ist man bei vier bis fünf Meter Breite für eine Schnellroute in beide Richtungen, sagt Markus Frewein vom Planungsbüro "Verkehrplus". Aber wo soll etwa in der Wiener oder Kärntner Straße eine Radschnellroute verlaufen, fragen Leser der Kleinen Zeitung. Eine konkrete Antwort gibt es noch nicht, weil es noch keine konkreten Planungen dazu gibt. Die Politik will sich derzeit auf keine fixen Routen einlassen. Für den Experten braucht es "durchgängige Rad-Achsen und keinen Fleckerlteppich. Vor allem müssen die Kreuzungen Priorität haben: Übersichtlichkeit, sichere Überfahrt."

5. Wohin am Feiertag?



UNSECO-Welterbetag in Graz



WO : Altstadt / Schloss Eggenberg

WANN : SA., 26.10. Altstadt Graz und Schloss Eggenberg . In Zusammenarbeit mit: Stadt Graz, Welterbekoordinationsstelle und Internationales Städteforum Graz. "Das Grazer UNESCO-Welterbe weiterbauen!"-Führung um 9.30 und 14.30 Uhr mit Getraud Strempfl-Ledl und Karin Enzinger (Treffpunkt: Mariahilferplatz, vor der Minoritenkirche); 12 Uhr: Führung mit Astrid Wentner (Treffpunkt: Hauptplatz, Erzherzog Johann Brunnen); Im Schloss Eggenberg gibt es von 10 bis 16 Uhr stündliche Führungen durch die Prunkräume sowie thematische Führungen um 10.30, 11.30, 12.30 sowie 15.30 Uhr;: SA., 26.10.





Orgelkino - Fritz Langs "Metropolis"

In der Herz-Jesu-Kirche wird der Stummfilm "METROPOLIS" von Fritz Lang aus dem Jahr 1927 gezeigt. Schauplatz in diesem monumentalen Film ist eine futuristische Großstadt mit ausgeprägter Zweiklassengesellschaft: Unter Tag schuften Arbeiter an gewaltigen Maschinen, damit die Reichen oberirdisch ein glamouröses Leben genießen können. Ein diabolischer Wissenschaftler zettelt mit Hilfe eines menschenähnlichen Roboters einen Aufstand der Arbeiter an. Im mystischen Dunkel des eindrucksvollen Innenraumes der Kirche sehen Sie diesen Science-Fiction-Film auf Großbildleinwand, begleitet von Live-Improvisationen auf der Walcker-Orgel von Ulrich Walther.

WO : Herz-Jesu-Kirche

WANN : SA., 26.10., 20 Uhr



: SA., 26.10., 20 Uhr

Das Universalmuseum Joanneum öffnet auch am Nationalfeiertag die Tore zu seinen Sonder- und Dauerausstellungen: freier Eintritt in alle Häuser (ausgenommen Österreichisches Freilichtmuseum Stübing).

Auch das GrazMuseum kann ganztägig bei freiem Eintritt besucht werden. Um 15 Uhr wird eine kostenlose Führung über das 20. Jahrhundert in unserer Dauerausstellung "360 GRAZ. Eine Geschichte der Stadt" an sowie eine Führung durch die Ausstellung "ŠTAJER-MARK" angeboten.

WO: Joanneumsviertel / GrazMuseum

WANN: SA., 26.10.



Nicht fündig geworden?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Graz engagiert: Im Zeichen des Ehrenamts

Der Nationalfeiertag steht im Rathaus heuer zum vierten Mal im Zeichen des Ehrenamts. Mit der Veranstaltung "Graz engagiert" will sich die Stadt Graz bei den Ehrenamtlichen bedanken. "Durch ihre gemeinnützige Arbeit sind die Freiwilligen eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft. Wir wollen also Ehrenamtliche vor den Vorhang holen und lautstark Danke sagen", so Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), der um 10 Uhr die Eröffnung im Gemeinderatssaal übernimmt. Danach folgt ein Vortrag von Caritas-Präsident Franz Küberl. Zwischendurch singt das HIB.art.ensemble Lieder von ABBA - Schriftsteller Omar Khir Alanam liest und Hip-Hop Meisterin Miriam Sagmeister tanzt. Zu Mittag eröffnet dann das Buffet im Rathaus. Den ganzen Vormittag über gibt es am Hauptplatz zusätzlich 70 Informationsstände, bei denen Besucher sich über die ehrenamtlichen Angebote in Graz informieren, aber auch sich selbst für eine freiwillige Arbeit melden können.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.