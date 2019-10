Facebook

Und es geht weiter mit den vielen Sonnenstunden im Oktober © A. W. Tengg

1. Wetter

Für den Donnerstag kündigt sich keine wesentliche Wetteränderung an. Nach baldiger Auflösung lokaler Nebelfelder überwiegt bei nur dünnen hohen Wolken der Sonnenschein. Der föhnige Wind aus Süd legt etwas an Stärke zu. Frühtemperaturen ab 8 Grad, Höchstwerte bei spätsommerlichen 23 Grad.

Am Freitag setzt sich das sonnige Herbstwetter fort, etwaige Nebelfelder lichten sich rasch. Der Wind dreht vermehrt auf nördliche Richtungen, somit kühlt es auf den Bergen vorübergehend spürbar ab. Sonst bleibt es mit Höchstwerten bis zu 22 Grad überdurchschnittlich warm.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Witterungsbedingt sind nur mäßige Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- Im Kreuzungsbereich Neufeldweg / Harmsdorfgasse gibt es eine Totalsperre mit lokaler Umleitung von 22.10. bis 25.10.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gespräche rund ums Skaten am Lendplatz

Anrainerbeschwerden, friedliches Nebeneinander, Kompromisslosigkeit und Gesprächsbereitschaft. Diese vier Schlagwörter beschreiben die Facetten der Skater-Diskussion. Der ÖVP-Chef Wolfgang Krainer im vierten Grazer Bezirk ist nach Anrainerbeschwerden dafür, das Skaten am Lendplatz abzustellen. Passieren soll das durch ein Nachrüsten der Betonpoller, die als Terrorschutz-Maßnahme am Platz installiert wurden - und dank der Kanten eine ideale Spielwiese für Skater sind. Jetzt sollen die Poller aber Holzauflagen bekommen. Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) will alle Beteiligten zu einem Gespräch laden. Seine Idee: Man könne zwei Poller so belassen, wie sie sind und mit den Skatern Zeiten ausmachen, wann sie den Platz nutzen - und, vor allem, wann nicht. "Das könnte man sich zwei, drei Monate anschauen, ob sich alle an so eine Abmachung halten." Die Position von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP): Der Lendplatz sei "der falsche Platz, um zu springen, dafür muss man andere Einrichtungen schaffen". Ein Kompromiss würde "auf keinen Fall funktionieren".

5. Auftakt für das ...



... Crossroads Festival 2019

Das Festival für Dokumentarfilm und Diskurs im Grazer Forum Stadtpark. An 11 Festivaltagen feiern zahlreiche Filme ihr Österreich- oder Europapremieren. Außerdem gibt es Gespräche mit Filmemacher*innen und Protagonist*innen in intimer Atmosphäre sowie verschiedenste Podiumsgespräche, Vorträge und Workshops. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit den entscheidenden Entwicklungen unserer Zeit. Am Donnerstag: 18 bis 20 Uhr - Gespräche & Debatten - Breakdown!? (Wie) können wir die Klimakatastrophe noch verhindern? -

WO : Forum Stadtpark

WANN : DO., 24.10. Eröffnungsfilm (20.30 Uhr): Afghan Cycles (2018). Hier finden Sie das gesamte Programm im Detail. : DO., 24.10.





Das Dreiviertelfest kehrt auch heuer zurück: 40 KünstlerInnen, vier lauschige Herbstabende, 10 Acts – prall gefüllt mit den stärksten Stücken und leckersten Stückerln aus der letzten Saison der Peace Babies. Dazu brandneue Dreiviertelstunden: eine improvisierte Miniserie, ein Abend der Unmöglichkeiten und ein pflichtbewusster Entscheidungsreigen. Am Donnerstag: 19 Uhr ANTRIEB Ein pflichtbewusster Entscheidungsreigen; 20.30 Uhr GEZEITEN Eine nostalgische Beziehungswanderung; ab 21:30 ERÖFFNUNGSFEIER Eine frohlockende Notwendigkeit;

WO: TaO! - Theater am Ortweinplatz

WANN: DO., 24.10., ab 19 Uhr



Nicht fündig geworden?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Nominieren Sie gemeinnützige Projekte aus der Region

Zahlreiche von Freiwilligen getragene Projekte und Initiativen setzen sich in den Regionen für die Gesellschaft, die Umwelt und die Demokratie ein. In der Steiermark gibt es ehrenamtliche Projekte und Initiativen, die lokal Wellen schlagen, wie etwa das "12er Haus", eine Nachbarschaftshilfe in Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld oder die Grazer Initiative "Mentorus", die unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterstützt. Liebe Leserinnen und Leser: Sie übernehmen ebenfalls mit einer besonderen Initiative Verantwortung in Ihrer Region? Dann stellen Sie uns diese doch vor! Im Internet unter www.kleinezeitung.at/verantwortung im vorgegebenen Formular das Projekt kurz vorstellen, Fotos hochladen und abschicken. Einsendeschluss ist am Mittwoch, dem 30. Oktober. Eine Jury aus Redakteuren der Kleinen Zeitung wählt anschließend das Gewinnerprojekt, das in der Kleinen Zeitung redaktionell ins Rampenlicht gerückt wird.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.