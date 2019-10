Facebook

Keine wesentliche Wetteränderung in Sicht - soll heißen: Sonnenbrillen haben weiterhin Hochsaison © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch lösen sich lokale Nebelfelder bald auf. Dann gibt es strahlend sonniges, oft wolkenloses Wetter. Regional kommt leichter föhniger West- bis Südwind auf. Das Temperaturniveau bleibt mit Maxima um 24 Grad für die Jahreszeit sehr hoch. Auch über den Bergen ist es mit 17 Grad in 1500m extrem mild.

Für den Donnerstag kündigt sich keine wesentliche Wetteränderung an. Tagsüber überwiegt bei nur dünnen hohen Wolken der Sonnenschein. Mit Höchstwerten bis 23 Grad bleibt es weiterhin mild. In 1500m Höhe sogar um 19 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftqualität bleibt größtenteils unverändert gut.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66 bis zum 30. November.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- Im Kreuzungsbereich Neufeldweg / Harmsdorfgasse gibt es eine Totalsperre mit lokaler Umleitung von 22.10. bis 25.10.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz sattelt auf: 100 Millionen für den Radverkehr

Am Dienstag setzte sich nicht nur der Verein "MoVe iT" mit einer Radparade in Szene. Einige Stunden zuvor präsentierten sich am Hauptplatz Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Vize Mario Eustacchio (FPÖ) gemeinsam mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Vize Michael Schickhofer (SPÖ) und Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ). Anlass: Bis 2030 will man 100 Millionen Euro in den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur investieren. Konkrete Projekte liegen noch nicht am Tisch, "das ist einmal der Rahmen, den wir schaffen", sagt Nagl. Das Ziel ist aber klar: Den Radverkehrsanteil in Graz und Umgebung weiter steigern, von einer "Verdoppelung" spricht Landeshauptmann Schützenhöfer. Bei der jüngsten Mobilitätserhebung zeigte sich: Die Grazer legen 19 Prozent ihrer Wege mit dem Rad zurück. Das Potenzial: 40 Prozent aller Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer.

5. Wissensaustausch zur Wochenmitte



Ist unser Schulsystem zukunftsfähig?



WO : ReSoWi-Zentrum (Bauteil A, SZ 15.21)

WANN : MI., 23.10. ÖH Graz, bit social und Working Hero laden zur Diskussionsveranstaltung über das "Rotstift-Milieu". Mit Armin Amiryousofi, Julian Pekler, Michael Kvas, Mustafa Durmus, Qendresa Shabani. Moderation: Angela Kogler. Chancengleichheit in der Bildung für alle Kinder ist die Vision des wirkungsstarken Grazer Kooperationsprojektes P3 "Gratis Nachhilfe für Alle" von bit social, Stadt Graz Ressort für Bildung & Integration, ÖH Graz, Working Hero und der Pädagogischen Hochschule Graz: "Unser ehrenamtliches Lehrer- und Lehrerinnen-Team verstärkt sich, und nun suchen wir dich! Du arbeitest mit Kids von 10-14 Jahren aus sozial schwächeren Familien. Zusammen im Helden-Team gestaltest du einmal pro Woche eine 3-stündige Nachhilfe-Einheit und hilfst mit, Kinder auf einen guten Zukunftsweg zu führen.": MI., 23.10.





Präsentation topothek Graz Geidorf

Bei der topothek handelt es sich um ein gemeinschaftlich erstelltes und bearbeitetes Online-Archiv sowie ein regionalhistorisches Nachschlagewerk. Ziel ist die Sicherung und Sichtbarmachung von verstreutem historischen Material aus Privatbesitzen. Bilder, Videos, Objekte, schriftliche Dokumente sowie zusätzliche Informationen werden digital gesichert. Die Originale verbleiben bei den Besitzer/-innen, die gemeinsam mit den Topothekar/-innen das Wissen sowie die Geschichte(n) zu den Objekten erarbeiten. Den Anfang macht der Bezirk Geidorf in Kooperation mit der Grätzelinitiative Margaretenbad. Gestartet wurde das Projekt von topothek ICARUS und GrazMuseum bereits im Frühling 2019: "Nun möchten wir die bisherigen Ergebnisse präsentieren und den Grazerinnen und Grazern zugänglich machen."

WO : GrazMuseum

WANN : MI., 23.10., 18 Uhr





Internationale und interkulturelle Lesung mit AutorInnen aus Österreich, Polen und Italien. Diese tragen ihre Kurzgeschichten, Erzählungen und Gedichte vor. Tint Journal ist ein Literaturmagazin mit Fokus auf AutorInnen, die ihre kreativen Texte auf Englisch verfassen, deren Muttersprache aber eine andere ist. Musikalisch umrahmt wird das Event von Singer-Songwriter Dear Waves.

WO: Unicafe (Heinrichstraße 36)

WANN: MI., 23.10., 19.30 Uhr

Nicht fündig geworden?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Wandern im Herbst mit unserer Online-Serie

Der Herbst als Zeit, in der Wandern etwas ganz Besonderes ist: Die Wälder präsentieren sich farbenprächtig und die Luft ist klar. In unserer Serie "Auf Schritt und Tritt" machen wir uns auf die Suche nach den schönsten Plätzen im Grazer Umland. Diese Woche geht es auf die Hohe Rannach. Startpunkt für den eineinhalbstündigen Ausflug, bei dem man aber unbedingt Zeit zum Genießen einplanen sollte, ist auf der Leber in Stattegg. Beim Gasthof Martinelli "Zum Steinmetzwirt" kann mit dem Auto geparkt werden - von hier aus folgen Wandere dem ausgewiesenen Weg Nummer 10: zunächst über eine saftige Wiese, dann über die Forststraße, ehe ein schmaler, Begleitet gut beschilderter und nicht allzu steiler Steig bis zu einem einfachen Holzkreuz führt, dem Gipfel auf 1018 Meter Seehöhe. Die Tour ist für jeden schaffbar und erfordert nur etwas Kondition und Liebe für die Natur. Immer wieder lohnt sich der Blick ins Grazer Becken, wenn die Bäume die Sicht an einigen Stellen freigeben. Hier finden Sie alle weiteren Details zu der Tour.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.