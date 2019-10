Facebook

Am Montag geht es mit den Temperaturen sogar noch weiter nach oben © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag setzt sich durch subtropische Warmluftmassen das sonnige und freundliche sowie für die Jahreszeit ausgesprochen milde Wetter weiter fort. Ein paar harmlose Wolken zeigen sich am ehesten ganz im Westen. Der Südwind lässt wieder deutlich nach. Mit Höchstwerten zwischen bis zu 25 Grad ist es für die Jahreszeit um 10 Grad zu warm.

Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder ist es am Dienstag ganztags strahlend sonnig mit nur wenigen hohen Wolken am Himmel. Mit Höchstwerten bis 23 Grad bleibt es weiterhin ausgesprochen mild.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der geringen Schadstoffkonzentrationen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- Im Kreuzungsbereich Neufeldweg / Harmsdorfgasse gibt es eine Totalsperre mit lokaler Umleitung von 22.10. bis 25.10.

- In der Radegunder Straße 15-17 gibt es von 28.10. bis 22.11. eine Postenregelung von 8.30 bis 16.30 Uhr.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Wetzelsdorfer Straße 140 (Bereich westlich Straßganger Straße) gibt es von 21.10. bis 08.11. eine Postenreglung von 8.30 bis 16.30 Uhr.



4. Wir suchen Ihre gemeinnützigen Projekte

Sie sind die kleinen Leuchttürme, die quer durch die ganze Steiermark verteilt strahlen: von Freiwilligen getragene Projekte und Initiativen für die Gesellschaft, für die Umwelt und die Demokratie. Angetrieben vom Bedürfnis, für eine Region und deren Menschen Verantwortung zu übernehmen. Die Kleine Zeitung übernimmt mit ihrer 115-jährigen Geschichte als regionales Medium ebenfalls täglich Verantwortung. Nun möchten wir positiven Initiativen eine Bühne bieten. Liebe Leserinnen und Leser: Sie übernehmen ebenfalls mit einer besonderen Initiative Verantwortung in Ihrer Region? Lassen Sie uns davon wissen! Im Internet unter www.kleinezeitung.at/verantwortung im vorgegebenen Formular das Projekt kurz vorstellen, Fotos hochladen und abschicken. Einsendeschluss ist am Mittwoch, den 30. Oktober. Eine Jury aus Redakteuren der Kleinen Zeitung wählt anschließend unter allen Einsendungen die spannendsten Projekte aus. Die Gewinner werden in der Kleinen Zeitung ins Rampenlicht gerückt.

5. Was darf es sein?



folksmilch



WO : Orpheum

WANN : MO., 21. Okt. Kleine Zeitung & gamsbART präsentieren "best of....". 20 Jahre folksmilch-Tour. Ohne jegliche Ermüdungserscheinung, vielmehr gereift und schärfer denn je bieten die drei Mannen kammermusikalischen Crossover auf höchstem Niveau: Leidenschaftlicher Tango, virtuose Klassik, mitreißender Balkan-Swing, sowie musikkabarettistische Einlagen finden auf harmonische Art und Weise nebeneinander ihren klingenden Raum. Die beiden Klarinettisten und Wegbegleiter Stefan Trausnig und Milos Milojević verstärken das Trio.: MO., 21. Okt.





Tankstellen Film Festival

Anlässlich der Ausstellung im Volkskundemuseum zum "Mythos Tankstelle" wird der Blick auch auf das Kino gerichtet. Bereits 1930 stand diese zentrale Einrichtung unseres Alltags erstmals im Mittelpunkt des Kinofilms – so wie auch in den folgenden Jahrzehnten noch des Öfteren. Besuchen Sie die Kinowoche zum Thema. Am Montag: The Killers (1946) (Vorstellung in englischer Originalfassung). Hier finden Sie weitere Infos und die restlichen Filme.

WO: Geidorfkino

WANN: MO./DI., 21./22. Okt., 20 Uhr

6. "City of Sound" mischt den Grazer Festivalsommer auf

Am 31. Juli 2020 kommen Größen der Dancehall- und Hip Hop-Szene auf das Grazer Messegelände zur Premiere von "City of Sound", präsentiert von der Kleinen Zeitung. Headliner sind Seeed, die schon 2015 die grandiose "Nuke"-Feuertaufe am selben Ort bestritten. Das Berliner Kollektiv hat gerade mit "Bam Bam" ein neues Album veröffentlicht, das erste nach dem Tod des dritten Frontmans Boundzound und das erste nach sieben Jahren. Davor treten Fettes Brot auf – das Hamburger Raptrio machte sich zuletzt in Graz rar, trotz stets ausverkauften Steiermark-Shows. Wie es sich mittlerweile für ein ordentliches Sommerfestival gehört, ist auch eine Aftershowparty Teil des Programms – an den Turntables wird Fritz Kalkbrenner stehen. Und zwar indoor, ab 22 Uhr ist nämlich draußen Schluss. Der Vorverkauf für das neue Musikfestival startet ab Montag, 9 Uhr.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.