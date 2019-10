Facebook

Nebel, Föhn, Sonne: Das Wetterprogramm für den Samstag © A. W. Tengg

1. Wetter

Nach Nebelauflösung präsentiert sich der Samstag oft sonnig und mild, nur ein paar hohe, dünne Wolken ziehen durch. Mit kräftigem Südföhn sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen steigen von 7 Grad am Morgen auf bis zu 21 Grad am Nachmittag.

Meist ist es am Sonntag heiter. Anfangs können sich über den Niederungen lokale Nebelfelder halten, die sich aber bald auflösen. Ansonsten ziehen nur ein paar hohe, dünne Wolkenfelder durch. Es weht mäßiger bis lebhafter, zum Teil auch kräftiger Südwind. Tagesmaxima bei 21 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

An den guten lufthygienischen Bedingungen wird sich vorerst nichts ändern.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. In fünf Wochen starten die Grazer Adventmärkte

Es ist ein Bild der Kontraste: goldenes Herbstwetter auf der einen Seite und Adventskalender, Schoko-Nikoläuse und Krampussackerl in den Regalen verschiedener Lebensmittelgeschäfte auf der anderen. Weiß eingehüllt wird die Stadt nur vom Frühnebel. Und in fünf Wochen geht es dann wirklich los: Am 22. November öffnen die Adventmärkte in Graz ihre Tore. Am Hauptplatz wird der geschmückte Christbaum von einer Lichterallee umgeben sein. Am Eisernen Tor betreiben karitative Institutionen Punschstände und Co für den guten Zweck. Steirisches Handwerk und regionale Schmankerl gibt es wieder am Glockenspielplatz. Erstmals hat dieser auch nach Weihnachten, bis Silvester geöffnet. Besinnlich wird es am Schlossberg mit dem Aufsteirern am Weihnachtsmarkt. Vor dem Garnisonsmuseum wird der Platz neu gestaltet. Zudem sorgen Turmbläser und ein Christkind für vorweihnachtliche Stimmung. Hier finden Sie die weiteren Programmpunkte am Südtirolerplatz, Nikolaiplatz, Mariahilferplatz und Karmeliterplatz sowie alle Öffnungszeiten im Detail.

5. Musik, Kunst und Party



Simon Reithofer & Club Mineur



WO : Murinsel

WANN : SA., 19. Okt. Jazz im Rahmen des "Green Guitar Youth Festival": Simon Reithofer & Band. Authentischer Gypsy-Jazz aus Graz – ganz im Zeichen von Django Reinhardt und Stephan Grapelli und ihrem legendären Quintette du Hot Club de France. Simon präsentiert an diesem Abend eine Gitarre, welche er in Zusammenarbeit mit dem Grazer Gitarrenbauer Christoph Seewald entwickelt hat: das Modell Jazzika, für ihn die Wiener Melange unter seinen bisherigen Instrumenten.: SA., 19. Okt.





Tripledecker 2019

Das Forum Stadtpark-Festival mit Musik, Kunst auf drei Etagen: "Auch in gerade kulturpolitisch stürmischen Zeiten hält das Forum Stadtpark die Stange und versinnbildlicht mit dem TRIPLEDECKER und dessen Programm auf allen Stockwerken nicht weniger als einen kuratorischen Aufwärtshaken auf den Glaskiefer aller Party-Bürokraten. Eine Crème de la Crème lokaler, nationaler und internationaler Künstler*innen versprechen maximale Festivität für Leib und Seele und laden dazu ein nicht nur bei Tanzmusik zu tanzen."

WO : Forum Stadtpark

WANN : SA., 19. Okt., ab 21 Uhr



Kunst Markt der Kunst Meile Graz

Auch am Samstag ist die Kunst Meile vom Färberplatz bis zum Schlossbergplatz Treffpunkt schaffender, moderner KünstlerInnen. Mit viel Engagement sind auch dieses Mal wieder viele KünstlerInnen aus Graz und der Steiermark, ja aus ganz Österreich dabei. Sie präsentieren ihre Kunstwerke im Ambiente der Palazzi, des Platzes und der Kulisse der Grazer Innenstadt. Für zwei Tage wird die Kunst Meile somit zu einer Flaniermeile moderner Kunst. Der Kunst Markt findet ganztägig ab 10 Uhr statt. Die ansässigen Geschäfte und Galerien der Kunst Meile Graz beteiligen sich innerhalb und außerhalb ihrer Galerie- bzw. Geschäftsräumlichkeiten.

WO: Schloßbergplatz und Färberplatz

WANN: SA., 19. Okt., 10-18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. In der Auslage: Grazer Innenstadt als Fotogalerie

Vor einer Woche ist Graz in seinen ersten "Fomo" gestartet. Im Fotomonat Graz stellen 56 Fotografen und Fotografinnen ihre Werke im Zentrum aus. In Schaufenstern von 66 Geschäften und Lokalen sind insgesamt 151 Fotografien zu sehen. In diesen liegen auch die Folder zur Veranstaltung auf, die den Foto-Spaziergang erleichtern. Bis zum 10. November ist noch Zeit dafür. Gezeigt werden Fotos von Grazern und von internationalen Fotografen, Profis sind ebenso dabei wie Hobbyfotografen. "Wir wollten das bewusst aufmachen und haben bei der Auswahl der Bilder nur darauf geachtet, ob sie uns ansprechen", unterstreicht Ana Radulovic, selbst Fotografin und Mitorganisatorin des neuen Festivals. Ein kleiner, praktischer Hinweis noch: Für alle Bilder gibt es eine akkustische Bildbeschreibung, die über einen QR-Code mit dem Handy abgerufen werden können.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.