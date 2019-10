Facebook

In welchem Park gefällt Ihnen die Herbststimmung am besten? © A. W. Tengg

1. Wetter

Auch am Freitag setzt sich im Laufe des Vormittages sonniges Wetter durch, regionale Nebelfelder lösen sich bald auf. In hohen Schichten ziehen über den Tag verteilt Schleierwolken durch, jedoch überwiegt der sonnige Eindruck. Höchsttemperaturen: bis 19 Grad.

Nach Nebelauflösung bis zum frühen Vormittag präsentiert sich der Samstag oft sonnig und mild, nur ein paar hohe, dünne Wolken ziehen durch. Mit kräftigem Südföhn sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen steigen auf 22 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die derzeit guten lufthygienischen Bedingungen bleiben uns erhalten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Großer Umbau am Dietrichsteinplatz geplant

Für den verkehrstechnisch chaotischen Dietrichsteinplatz gibt es große Pläne. Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) will eine Gunst der Stunde nutzen. "2021/22 werden die Gleise erneuert. Diese notwendige Gleissanierung wollen wir als Chance für eine wirkliche Platzgestaltung ergreifen." Die Pläne hat sie im Verkehrsausschuss des Gemeinderates bereits vorgestellt. Das übergeordnete Ziel: "Den Verkehrsraum minimieren, die Aufenthaltsqualität maximieren", wie sie gemeinsam mit Thomas Fischer (Straßenamt), Martin Bauer und Wolfgang Feigl (Verkehrsplanung) betont. Wie das gelingen soll? Man macht die Verkehrswege kompakter und rückt mit der Straßenfläche Richtung Süden des Platzes - dorthin, wo das Jugendzentrum und der Spar-Supermarkt sind. Die Folgen davon können groß sein. Denn damit bleibt eine rund 1900 Quadratmeter große Fläche über, die aktuell Asphalt ist, künftig aber als urbaner Grünraum gestaltet werden kann. Hier finden Sie einen Überblick, was sich für die einzelnen Verkehrsteilnehmer ändern soll.

5. Bunt gemischt



Familienfest in der Grazer Oper



WO : Oper

WANN : FR., 18. Okt. 70 Jahre SOS-Kinderdorf. Familienfest & Festakt (12 Uhr) mit Jubiläumsshow samt einer halben Tonne Lega. Mit den Akrobatikkünstler von Grazer Akrosphäre, der Erfolgsband Granada, dem jungen Streichquartett "lucky 4 music", Opernssängerin Antonia Cosmina-Stancu mit dem SOS-Kinderchor, Clown Jako u.a. Moderation: Oliver Zeisberger. 13-17 Uhr: großer Spielenachmittag "Bau Dir deine Welt, wie sie Dir gefällt".: FR., 18. Okt.





Kunst Markt der Kunst Meile Graz

Am 18. und 19. Oktober 2019 wird die Kunst Meile vom Färberplatz bis zum Schlossbergplatz wieder zum Treffpunkt schaffender, moderner KünstlerInnen. Mit viel Engagement sind auch dieses Mal wieder viele KünstlerInnen aus Graz und der Steiermark, ja aus ganz Österreich dabei. Sie präsentieren ihre Kunstwerke im Ambiente der Palazzi, des Platzes und der Kulisse der Grazer Innenstadt. Für zwei Tage wird die Kunst Meile somit zu einer Flaniermeile moderner Kunst. Der Kunst Markt findet ganztägig ab 10 Uhr statt. Die ansässigen Geschäfte und Galerien der Kunst Meile Graz beteiligen sich innerhalb und außerhalb ihrer Galerie- bzw. Geschäftsräumlichkeiten.

WO : Schloßbergplatz und Färberplatz

WANN : FR./SA., 18./19. Okt., 10-19 bzw. 10-18 Uhr





"Ein bunter Strauß aus Liedern". Blonder Engel steht für Sitzmusik mit raffinierten Texten, exzellentem Gitarrenspiel, schelmischer Selbstironie und unbändigem Improvisationstalent. Nackter Oberkörper, goldene Leggins, Engelsflügel und eine Bass-Stimme, um die ihn jeder Hollywood-Bösewicht beneidet – das sind die Markenzeichen des preisgekrönten Linzer Künstlers, der zwischen seinen spitzbübischen Songs gerne mal in Geschichten abschweift, dessen Ende oft nicht einmal er selbst kennt. Hauptsache die Lachmuskeln werden strapaziert, wenn das schnellste Mundwerk im Garten Eden in schönstem oberösterreichischen Dialekt loslegt.

WO: Theatercafé

WANN: FR./SA., 18./19. Okt., 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Hotelkette baut um, Dorotheum siedelt

Ein Zimmer genau über dem Grazer Dorotheum: Ende 2021 möglich. Denn im Auktionshaus zieht in den oberen Etagen die deutsche Hotelkette "Motel One"ein (wir berichteten). Für die Gäste werden dann insgesamt 170 Zimmer zur Verfügung stehen. Bis dahin wird im Auktionshaus allerdings noch einiges umgebaut werden. Das Dorotheum als Auktionshaus mit all seinen Bereichen wird bis Ende des Jahres noch am Jakominiplatz bleiben. Anfang 2020 zieht das Auktionshaus dann für den Rest der Umbauarbeiten in die Radetzkystraße 9. Derzeit würden bereits Adaptierungen am interimistischen Standort vorgenommen werden. Auch hier sollen alle drei Bereiche (Auktion, Pfandkredit und Juwelier) angeboten werden. Professionelle Partner übersiedeln die oft alten und zerbrechlichen Waren. Nach dem Umbau am Jakominiplatz soll das Dorotheum wieder zurück an seinen Platz ziehen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.