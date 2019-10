Facebook

© A. W. Tengg

1. Wetter

Nach Auflösung von Boden- oder Hochnebelfelder bringt der Donnerstag im Laufe des Vormittages erneut viel Sonnenschein. Der Wind dreht auf Südwest und die Temperaturen wieder etwas an. Nach einstelligen Frühtemperaturen erreichen die Höchstwerte bis zu 19 Grad.

Auch am Freitag setzt sich im Laufe des Vormittages sonniges Wetter durch, zu Beginn hält sich noch Nebel. In hohen Schichten ziehen über den Tag verteilt Schleierwolken durch, jedoch überwiegt der sonnige Eindruck. Höchsttemperaturen: bis 20 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es sind nur schwache bis mäßige Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Erlebnis Murufer: Kostenexplosion bei Projekten

Surfwelle, Stadtbootshaus, Augengartenbucht & Co. sollen in Folge Hobbysportler auf die nun stehende Mur bringen. Schwarz-Blau will am Donnerstag den diesbezüglichen Gemeinderatsantrag beschließen. Die Kosten sind indes massiv gestiegen: Zu diesem Schluss kommt der Stadtrechnungshof in seiner begleitenden Projektkontrolle. Die Murufer-Projekte haben sich seit August um 38 Prozent auf jetzt zehn Millionen Euro erhöht – das ist binnen weniger Monate eine Steigerung um mehr als ein Drittel. Politisch brisant: Ein und derselbe Prüfbericht wird von den Parteien unterschiedlich interpretiert. Bei elf von 13 Projekten gäbe es keine Beanstandungen der Prüfer, nur beim Bootshaus (von 300.000 Euro auf rund 360.000 Euro) und bei der Surfwelle (von 1,7 auf 3,4 Millionen Euro) wird es teurer. Warum, erklärt Robert Wiener, Leiter der Abteilung Grünraum: "Damals war das eine grobe Baukostenschätzung, die 3,4 Millionen Euro sind die detaillierten Gesamtkosten, die wir nach Aufforderung des Rechnungshofes nachgereicht haben. Das inkludiert Baustellensicherung, Naturschutzmaßnahmen, Radweg-Umleitungen und alle baulichen Eventualitäten in der Mur, von Kriegsrelikten bis zur Baustellenflutung."

5. Veranstaltungstipps



Benefizevent: Laut gegen Armut



WO : Mariahilferplatz

WANN : DO., 17. Okt. – Street 2019. Der 17. Oktober ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Armut. Rund um diesen Tag setzt die Volkshilfe seit vielen Jahren diverse Aktivitäten um auf das wichtige Thema Armut aufmerksam zu machen. In der Steiermark veranstaltet die die Volkshilfe deshalb seit 2015 "Laut gegen Armut". Der Erlös kommt armutsbetroffenen Menschen in der Steiermark zu Gute. Musik: Skolka, Anna Absolut, Chris Magerl and the Burning Flags, die Musigranten, Jimmy and the Goofballs: DO., 17. Okt.





Poetry-Slam-Meisterschaft 2019

Tag 1. Im Einzelwettbewerb treten die besten 27 Poetinnen des Landes an. Der Weg zum Titel führt über drei Halbfinals und ein abschließendes Finale. Im Teamwettbewerb treten die besten 8 Poetry Slam Teams in einer Finalrunde gegeneinander an. Das Publikum entscheidet, wer gewinnt und kürt die Siegerinnen der Meisterschaften. Am Donnerstag: Halbfinale 1 (19 Uhr) und Halbfinale 2 (21 Uhr)

WO : Dom im Berg

WANN : DO., 17. Okt., 19 Uhr





Die Nachwuchsinitiative Cinema Next ist wieder zu Gast in Graz. Nun zum 17. Mal werden auf einer Kurzfilmtour in mehreren Städten junges Kino aus Österreich präsentiert. Das Programm Schubertkino gibt wieder einen spannenden Einblick ins junge steirische Filmschaffen: "Mit Waldheimat von Elena Liv Felderer, Studentin der Bauhaus Universität Weimar, und Meine Welt, Deine Welt von Zoe Borzi, Absolventin der Ortschweinschule in Graz, sind zwei Kurzdokumentarfilme über eigenwillige und besondere Menschen, die ihre Lebenswege gehen, vertreten. Die beiden Filme werden von weiteren Highlights des jungen Films begleitet: Bernhard Wengers amüsanter Heiratsantrag im Winterskigebiet, Dina Bukvas animierte Abrechnung mit Instagram-Stories und Luz Olivares Capelles vergnügliches Spiel mit Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung."

WO: Schubertkino

WANN: DO., 17. Okt., 21 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. GUST-Mobil in drei Grazer Regionen

Seit Montag macht das Sammeltaxi-Konzept GUST-Mobil auch in Graz Station und zwar in drei Stadtregionen: Auf der Platte, in Katzelbach/ Wetzelsdorf und im Bereich Hafnerstraße wird mit diesem Mikro-ÖV-Prinzip der Anschluss an Bus und Straßenbahn gewährleistet. In Grazer Umlandgemeinden gibt es das Konzept mit dem IST-Mobil bereits seit 2017. 201 Haltestellen werden angesteuert, davon sind 68 tatsächlich als Haltestellen mit Tafeln ausgestattet, die anderen 133 sind virtuell verfügbar. Zwischen diesen "Haltepunkten" fahren die Sammeltaxis. Je mehr Personen sich ein GUST-Mobil teilen, desto günstiger wird die Fahrt. Beispielsweise: Wenn eine Person eine Fahrt mit einer Strecke von 2,5 km bucht, entspricht das einem Fahrtpreis von drei Euro. Wenn vier Personen dieselbe Fahrt von 2,5 km bestellen, zahlt jede Person nur noch einen Euro. Die Fahrten können via App, Web oder Telefon 0123 500 44 11 bestellt werden, wobei man schon bei der Bestellung Auskunft über die Fahrtkosten erhält. Die Betriebszeiten für das GUST-Mobil sind von 5 bis 24 Uhr.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.