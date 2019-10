Facebook

Das schlechte Wetter ist nicht von langer Dauer © A. W. Tengg

1. Wetter

In der ersten Tageshälfte bringt eine Kaltfront ausgedehnte Wolkenfelder am Mittwoch. Bis in die Mittagsstunden können jederzeit Regenschauer dabei sein. Am Nachmittag beginnt sich das Wetter zu bessern und die Sonnenfenster werden mehr. Die Temperaturen steigen auf maximal 17 Grad.

Nach Auflösung von Boden- oder Hochnebelfelder bringt der Donnerstag im Laufe des Vormittages erneut viel Sonnenschein. Der Wind dreht auf Südwest zurück und damit steigen die Temperaturen wieder etwas an. Nach einstelligen Frühtemperaturen erreichen die Höchstwerte bis 19 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf einem niedrigen Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Speicherkanal weniger kostspielig als gedacht

Er ist ähnlich umstritten wie das Murkraftwerkselbst - und er ist praktisch gleich teuer: der Zentrale Speicherkanal. Die Stadt Graz hat ihn bei Beschlussfassung mit 81,5 Millionen Euro budgetiert. Es ist damit das größte städtische Investitionsprojekt der vergangenen Jahre. Die gute Nachricht: Der Kanal wird deutlich billiger, und zwar "um mindestens 5,5 Millionen Euro", wie Gert Heigl sagt, der im Holding-Vorstand für das Projekt zuständig ist. Das Ausbleiben von Hochwasserereignissen spielt dabei die Hauptrolle, das Wetter hat bisher auch gepasst - man ist daher beim Bauzeitplan zwei Monate im Plus. "Uns fehlen von den insgesamt 5,2 Kilometern auch nur noch 450 Meter", so Heigl. Im Rathaus geht man deshalb von weiteren deutlichen Einsparungen aus. Die Rede ist sogar von gut zehn Millionen Euro, die möglich wären. Was allerdings immer noch aussteht: Die zugesagten sieben Millionen Euro an Landesförderung. Die sind bis heute nicht geflossen. Hier finden Sie den weiteren Zeitplan für den Zentralen Speicherkanal.

5. Was, wann, wo?



Österreichs größte Streuobstausstellung



WO : Herrengasse - Landhaus

WANN : MI., 16. Okt. Zum Anschauen, Angreifen und Verkosten. Die sieben steirischen Naturparke präsentieren Österreichs größte Streuobstausstellung mit über 250 Apfel- und Birnensorten. Dort gibt es Antworten auf alle Fragen von A bis Z: Von Aufpfropfen, Bestäubung, Cox Orange, Dörrbirne, Edelreis, Fruchtholz über Naturschutz bis Zwetschke. Dazu gibt es Köstlichkeiten wie Hirschbirnmus, Dirndlkuchen und so manchen Edelbrand u.v.m.: MI., 16. Okt.





Ö-Slam-Eröffnungsgala

Poetry Slam. Performance und Diskussion: Team Kirmes Hanoi, Sarah-Anna Fernbach, Daniel Wagner sowie Überraschungsgäste. Moderation: Mario Tomic. "Graz ist Austragungsort der 13. Österreichischen Meisterschaften im Poetry Slam – ein Wettbewerb in zwei Kategorien und über mehrere Runden. Doch bevor die besten Slam Poetinnen des Landes in den Wettkampf treten, feiern wir die Eröffnung von Österreichs größtem Poetry Slam Festival. TitelträgerInnen und Szenengrößen liefern Kostproben und diskutieren im Anschluss über Poetry Slam, die Meisterschaften und die Szene."

WO : Literaturhaus

WANN : MI., 16. Okt., 19 Uhr





Österreich hat gewählt. Wer wird mit wem die neue Regierung bilden? In der kommenden Ausgabe des Politik Café der Universität Graz wird Peter Filzmaier im Gespräch mit Jurist Markus Steppan das Ergebnis der Nationalratswahl analysieren. Peter Filzmaier ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Graz und der Donau-Universität Krems sowie geschäftsführender Gesellschafter des Instituts für Strategieanalysen (ISA).

WO: Café Promenade

WANN: MI., 16. Okt., 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Testfahrten auf Schiene

Seit Dienstagfrüh werden in Graz Straßenbahnen aus Wien getestet. Zwei Wochen lang sind diese in Graz unterwegs, ohne Fahrgäste und hauptsächlich in der Nacht, um den regulären Verkehr nicht zu behindern. Ende Oktober folgen dann Straßenbahnen aus München. Grund für Testungen ist der geplante Ausbau der Linien in der Innenstadt, nach Reininghaus und in die Smart City. Laut der Holding Graz sollen ab 2024 15 neue Straßenbahnen angeschafft werden.

