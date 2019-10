Facebook

Wie in alten Tagen am Jakominiplatz: Zum Herbstfest des Tramway Museums Graz übernahmen historische Garnituren den Zubringerverkehr © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag bringt ebenfalls sehr sonniges und warmes Herbstwetter. Etwaige Frühnebelfelder sollten sich wieder rasch lichten und auch die durchziehenden Wolkenfelder stören den Sonnenschein tagsüber nur vorübergehend. Nach Frühwerten ab 7 Grad sind am Nachmittag sehr milde 22 Grad zu erwarten.

Der Dienstag verläuft aus heutiger Sicht sonnig, windig und sehr mild. Nebel- oder Hochnebelfelder sollten sich bis Mittag lichten. Nach Frühtemperaturen ab 9 Grad sind nachmittags bei teils föhnigem Südwestwind bis zu 23 Grad möglich.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftqualität bleibt weiterhin sehr gut. Die Schadstoffkonzentrationen bewegen sich auf niedrigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Grazer Straße im Bereich Kreuzung Grabenstraße / Weinzöttlstraße gibt es bis zum 31.10. eine Sperre in Fahrtrichtung Andritzer Hauptplatz jeweils von 20.30 bis 04.30 Uhr mit lokaler Umleitung.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Kein Herbstspaziergang an der Bucht

Die Augartenbucht hat schon vor ihrer Fertigstellung eine bewegte Geschichte. Und jetzt, wo die Bucht schon fertig aussieht, sagen Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Vize Mario Eustacchio (FPÖ): "Die Bucht wird im Frühjahr 2020 öffentlich zugänglich." Bisher war immer von November 2019 die Rede gewesen. Warum diese Verzögerung? "Wir gönnen der Augartenbucht noch einen Winter Ruhe, damit alles anwachsen kann", erklärt Daniela Bischof von der städtischen Grünraumabteilung, die für das Projekt verantwortlich ist. Die baulichen Maßnahmen sind alle abgeschlossen, was noch fehlt, sind vor allem Bäume. "Die pflanzen wir im November", so Bischof. Der nächste Schritt im Augarten: In der "zweiten Umsetzungsphase", wie es im Gemeinderatsstück heißt, steht die versprochene Bürgerbeteiligung an. Die hätten sich Anrainer und die anderen Parteien schon von Beginn an gewünscht. Das wurde aber von Schwarz-Blau abgelehnt. Insgesamt sind für diese zweite Phase 360.000 Euro vorgesehen.

5. Forschung am Montag



Vom Bienentanz zur Roboterbiene



WO : Karl-Franzens-Universität (Aula, 1. Stock)

WANN : MO., 14. Okt. – gesellschaftsrelevante Bienenforschung der letzten 100 Jahre. Vortrag von Karl Crailsheim im Rahmen der Reihe "Montagsakademie". Crailsheim widmet sich der Erforschung des Superorganismus Honigbiene. Die Forschung über die Koordination von Schwarmsystemen brachte ihn auch zum Themenkomplex der Schwarmrobotik und Schwarmintelligenz. In den letzten Jahren rückten auf Grund der Aktualität die Bedrohungen der Bienen in den Mittelpunkt seiner Forschungen. Hier beschäftigen ihn besonders die Themen der Wintersterblichkeit, der Krankheitsabwehr, der Abwehr von Parasiten und der Ernährung.: MO., 14. Okt.





Literature and Gender

The event language is English! Reading + Discussion: Dubravka Đurić + Eli Krasniqi. Beide haben sich nicht nur forschend mit Fragen der Abgrenzung von Feminismus und Gender Theorie befasst, sondern auch in ihrem eigenen literarischen Schreiben in den Mittelpunkt gestellt: mit Themen, die die gesellschaftliche Praxis kritisch in den Blick nehmen, deren Hinterfragung und neuen Formen des Schreibens, die beides zugleich wollen: auf die Notwendigkeit der Veränderung aufmerksam machen und neue Formen des Schreiben und der literarischen Performance umzusetzen. Introduction + Moderation: Renate Hansen-Kokorus.

WO: Kulturzentrum Minoriten

WANN: MO., 14. Okt., 19 Uhr



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Blick auf den nächsten Konzertsommer

Am Samstag testete David Hasselhoff die neue Technik in der Grazer Stadthalle. Rund 4000 Fans bekamen fast drei Stunden "The Hoff" präsentiert, der nicht weniger als 28 Songs in seinem Programm unterbrachte. Und wer hat sich schon für das nächste Jahr angekündigt? Abgesehen von Zucchero, der aber erst im November 2020 nach Graz kommen wird, und dem August-Open-Air der Toten Hosen ist bislang noch recht wenig bekannt über das nächste Konzertjahr in der Murmetropole. Zwei höchst beliebte deutsche Acts haben auch ihre Shows auf der Schloßbergbühne Kasematten angekündigt: Am 28. Mai gastieren Silbermond um Stefanie Kloß, die im November 2019 ihr neues Album "Schritte" veröffentlichen und damit auf große Tournee gehen. Und auch Gregor Meyle wird eines seiner "Sommerkonzerte 2020" in Graz geben. Der Mann mit Gitarre, Brille und Hut tritt dabei mit großen Teilen der "Sing meinen Song-Band" und "einigen weiteren Champions-League-Musikern" auf. Und: Fans werden bereits bemerkt haben, dass es am 30. Mai 2020 eine Show von Alvaro Soler auf den Kasematten geben wird.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.