1. Wetter

Auch der Sonntag wird vorwiegend sonnig und am Nachmittag sehr mild verlaufen. Regional halten sich in der Früh aber ein paar Nebelfelder. Am Tag ziehen vorübergehend ein paar Wolkenfelder durch, den Sonnenschein trüben diese aber nur zeitweise. Frühtemperaturen ab 8 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei 22 Grad.

Der Montag bringt ebenfalls sehr sonniges und warmes Herbstwetter. Etwaige Frühnebelfelder sollten sich wieder rasch lichten und auch die durchziehenden Wolkenfelder stören den Sonnenschein tagsüber nur zeitweise. Nach Frühwerten ab 9 Grad sind am Nachmittag wieder bis zu 22 Grad zu erwarten.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftqualität bleibt weiterhin sehr gut. Die Schadstoffkonzentrationen bewegen sich auf niedrigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 11.10. eine Spurumlegung, zeitweise Spurzusammenlegung;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



4. Verkehrsinfos zum Sonntag & Rückblick auf Samstag

Beim Graz-Marathon der Kleinen Zeitung kommt es zu einigen Straßensperren. Längerfristig betroffen sind der Burg- und Opernring. Zwischen Burgstern/Erzherzog-Johann-Allee und der Oper bis zur Girardigasse ist die Sperre von Samstag (ab ca. 12 Uhr) bis Montag (4 Uhr) aufrecht. Am Sonntag sind während des Rennens folgende Brücken gesperrt: Augartenbrücke, Radetzkybrücke, Tegetthoffbrücke, Erzherzog-Johann-Brücke, Keplerbrücke. Hier finden Sie alle Straßensperren und eine Übersichtskarte.

Am Samstag wurde mit dem großen ABC der Graz-Marathon eröffnet: Animation, Bambinisprint und City-Run, um nur drei Punkte aufzuzählen. Sportlich aufgezeigt haben auch hunderte Kinder und Jugendliche beim Junior-Marathon. Das es ein Tag für die ganze Familie war, wurde spätestens beim Familienlauf bewiesen. Hier finden Sie unsere "Beweisfotos", die den Tag im Laufschritt festhalten konnten.

5. Noch nichts vor?



4. Europäische Kinotag



WO : KIZ Royal

WANN : SO., 13. Okt. Mit dem EUROPEAN ARTHOUSE CINEMA DAY bekommen der europäsiche Film und alle leidenschaftlichen Kinobetreiber endlich einen Feiertag. Fünf europäische Filme lenken den Fokus heuer auf weibliches Filmschaffen. Mit Filmkunst von: Sara Fattahi, Nora Fingscheidt, Vanessa Jopp, Susanne Heinrich, und Sudabeh Mortezai. Das Filmpprogramm : Das melancholische Mädchen, Chaos, Systemsprenger, Gut gegen Nordwind, Joy.: SO., 13. Okt.



Varieté um 5

Jazz heitere Salonmusik aus den Goldenen 20er-Jahren und danach mit Eddie Luis und die Gnadenlosen. Zum Hören und zum Mitsingen für humorvolle Menschen, die das Leben lieben. Der Grundgedanke war, inspiriert von Max Raabe, die Idee der Salonmusik mit fabelhaften Musikern und schillernden Charakteren für die Varieté Bühne zu adaptieren. Eine elfköpfige Band, spielt was das Herz und die Ohren begehren. Das Publikum wird mitgenommen in eine Welt des romantischen Kabaretts und des Jazz.

WO: Theatercafé

WANN: SO., 13. Okt., 17 Uhr



Nichts für Sie dabei?



6. Viele Hotels ausgebucht, Zimmerpreise gestiegen

"Ausgebucht" – hieß es schon Freitagabend bei vielen Grazer Hotels (B&B, Daniel, Augarten, Jufa, Star Inn), wenn man auf der Buchungsplattform booking.com ein Zimmer vor dem Marathon-Sonntag suchte. "Graz ist toll gebucht", sagt Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr. Der Marathon verschaffe Graz bis zu 2000 zusätzliche Nächtigungen: "Viele Läufer reisen schon Tage vorher mit Begleitung an, und während sich der Sportler oder die Sportlerin auf die Suche nach Kohlehydraten macht, macht sich der Partner auf die Suche nach Schnäppchen oder Gaumenfreuden." Die Hotelpreise sind für dieses Wochenende tendenziell (zum Teil deutich) höher als sonst, wenngleich Wucherpreise bei Formel-1-Wochenenden (als einzelne bis zu 657 Euro pro Zimmer verlangten) diesmal ausbleiben. "Mit solchen Irrwitzigkeiten wurde ohnehin niemandem ein Gefallen getan", ärgert sich Hardt-Stremayr noch heute. Und weiter: "Andererseits sind wir an Wochenenden wie diesen in einem Bereich, der endlich das allgemeine Dumpingniveau verlässt und gesund für die Betriebe ist."

