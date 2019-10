Warum der Uhrturm in pink erstrahlt und was sich nach 17 Uhr in der Innenstadt tut: 7 Infos für Freitag, den 11. Oktober. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Strahlend blau und wieder milder: Goldenes Herbstwetter stellt sich ein © A. W. Tengg

1. Wetter

Zu Beginn hält sind am Freitag abschnittsweise etwas Nebel, der sollte im Laufe des Vormittages überall der Sonne Platz machen. Der Nachmittag bringt uneingeschränkten Sonnenschein. Der Wind dreht wieder auf Süd zurück. Nach Frühtemperaturen ab 5 Grad kratzen die Tageshöchsttemperaturen an der 20-Grad-Marke, es wird also wieder milder.

Nach Nebelauflösung ist uns am Samstag sonniges und am Nachmittag sehr mildes Herbstwetter vergönnt. Ein paar Schleierwolken halten sich am Himmel. Nach einstelligen Frühtemperaturen erreichen die Höchstwerte am Nachmittag 21 Grad. Dazu weht eher schwacher Wind aus südlichen Richtungen.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Schadstoffwerte bewegen sich weiterhin auf niedrigem Niveau.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 11.10. eine Spurumlegung, zeitweise Spurzusammenlegung;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gelungenes Krisenmanagement nach Kollision

Am Donnerstag gegen 11.28 Uhr kollidierten in Graz zwei Straßenbahnen. Zum Unfall kam es, als die Linie 1 an der Einfahrt auf den Jakominiplatz nach links abbiegen wollte, während die Linie 4 geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Die Ursache scheint ein "Eigenverschulden" zu sein, wie es seitens der Holding heißt. 15 Fahrgäste wurden verletzt. Der komplette Opernring war blockiert. Das Verkehrschaos konnte durch die rasche Arbeit kurz gehalten. Nach nicht einmal zwei Stunden waren sämtliche Erhebungen der Polizei abgeschlossen, die kaputten Straßenbahnen abtransportiert und die Straßen wieder frei. Die Polizei ersucht weitere Verletzte, sich zu melden. Fahrgäste, die sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte vom Unfallort entfernt und sich selbst in ärztliche Behandlung begeben haben, sollen sich mit der Verkehrspolizeiinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz unter 059 133 65-4110 in Verbindung setzen.

5. Was, wann, wo



Shopping: "Alive-After-Five"



WO : Innere Stadt

WANN : FR., 11. Okt. Kultur trifft Shopping, Attraktionen und viele Angebote. In Kooperation mit der Oper Graz, der KUG und dem Atelier Jungwirth. Musik von Buena Banda und dem Nobuo Watanabe Trio, Lesung von Mike Markart, Tipps von Fitness Coach Matthias Snobe, uvm. 12 steirische Weingüter präsentieren sich an diesem Abend bei 12 Innenstadtbetrieben. Gratis kosten, und entspannt shoppen. Eine Lesung von Mike Markart findet in der Galerie Zimmermann Kratochwill statt. "Beethoven live" gibt es mit der Konzertreihe Metamorphose im Geschäft MuR. Besucher voten für das neue Design der Echt Graz Shoppingtaschen. Testfahrten mit den Design E-Bikes von Geero Bike gibt es am Tummelplatz.: FR., 11. Okt.



Roman Grinberg Solo

Oj, hab ich gelacht! Jüdischer Humor in Wort und Musik. "Auf der ganzen Welt widmen sich Künstler dem berühmten jüdischen Humor. Kein Wunder, denn er ist dicht und dichterisch, überraschend und verständlich zugleich, aus dem Leben gegriffen und verpackt in Lieder, Witze, Geschichten und Gedichte. Vom und über das Volk, das wie kein anderes über die eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten so herrlich lachen kann."

WO : Murinsel

WANN : FR., 11. Okt., 19 Uhr





Das Orpheum legt wieder los: "Auf in eine neue Saison voller Spaß und Musik! Wir feiern den Auftakt mit einer ganzen Riege an hochkarätigen Bands." Friska Viljor, Clara Luzia, Millions of Dreads, Horst, Atzur, Yokohomo und Sean Koch sind mit dabei.

WO: Orpheum

WANN: FR., 11. Okt., 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Weltmädchentag und 30 Jahre Mafalda

Ganz in Pink wird am internationalen Mädchentag am Freitag, dem 11. Oktober, der Grazer Uhrturm sowie das In:tra in der Belgiergasse und das Ja.m bei der Arche Noah erstrahlen. Ferner wird zum Kinoabend ins Schubertkino-Cafe-Lounge (Mehlplatz 2) geladen. Und die Frauen- und Mädchenberatungsstelle Mafalda feiert heuer ihr 30-jähriges Bestandsjubiläum. "Allein im Jahr 2018 nutzten 2000 Mädchen und Frauen unser Angebot. Besonders unter dem Schuljahr sind wir auf unseren zwei Standorten mit rund 40 Mitarbeitern sehr gut ausgelastet", sagt Doris Kaucic-Rieger, Geschäftsleiterin von Mafalda. Neben des Jugendtreffs für Mädchen und der Beratungsstelle, setzt die Einrichtung einen großen Bildungsschwerpunkt. In den einzelnen Projekten, wie In:tra, einem Tagestraining und Beschäftigungsprojekt, der Lernbox oder dem Frauenberufszentrum werden Mädchen und Frauen beim Lernen, wie auch bei der Berufswahl unterstützt.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.