Der Donnerstag beginnt unfreundlich, bevor am Nachmittag dann die Sonne mitmischt © Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag beginnt noch stark bewölkt bis bedeckt mit abklingenden Schauern. Am Nachmittag gibt es dann ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Es bleibt spürbar kühler, die Tageshöchsttemperaturen erreichen um die 14 Grad.

Am Freitag bringt zunehmender Hochdruckeinfluss viel Sonnenschein und ansteigende Temperaturen. Zu Beginn hält sich abschnittsweise etwas Nebel und es ist frisch. Die Tageshöchsttemperaturen liegen dann bei 18 Grad. Der Wind dreht wiederholt auf Süd zurück.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es sind nur schwache Luftschadstoffbelastungen zu erwarten.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 11.10. eine Spurumlegung, zeitweise Spurzusammenlegung;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Gleich zwei Demos an einem Tag

Zwei Proteste machten am Mittwoch den Grazer Hauptplatz zum Spiegel der internationalen Politik: Mit Plakaten, Fahnen und Parolen fand um 12 Uhr ein Demonstrationsmarsch vom Griesplatz zum Grazer Hauptplatz gegen die irakische Regierung statt, wo sich 130 Menschen versammelten. Mit Fahnen und Plakaten und Sprechchören wurde die irakische Regierung kritisiert. Gut 100 Menschen machten am Abend ihrem Unmut gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Luft. Der Grund: Die angekündigte Offensive der türkischen Streitkräfte gegen Kurden in Nordsyrien. Die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) hatten zuvor Seite an Seite mit den USA und anderen Streitkräften gegen den IS in Syrien gekämpft.

5. Geballte Ladung Literatur



Kafka, neu ausgelegt



WO : Hans-Gross-Kriminalmuseum

WANN : DO., 10. Okt. Vortrag und Buchpräsentation mit Janko Ferk. Franz Kafka ist der Urknall der modernen Literatur. Mit seinen Briefen, Erzählungen, Romanen und Tagebüchern ist ein Universum entstanden, das auf alle aufgeklärten Literaturen der Welt ausstrahlt. Mit drei Essays tritt der Jurist und Wissenschaftler Janko Ferk eingefahrenen Interpretationen überzeugend entgegen. Der Kafkologe macht durch zusätzliche juristische Blickwinkel auf bisher unentdeckte Inhalte in Kafkas Werk aufmerksam. "Ein Bericht für eine Akademie" und "Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse" werden im Original veröffentlicht und ergänzen mit zwei Testamenten die Neuauslegung.: DO., 10. Okt.





Günther Freitag und Egyd Gstättner

Lesung und Gespräch. Günther Freitag liest aus "Mahlers Taktstock". Egyd Gstättner liest aus "Mein Leben als Hofnarr". Moderation: Agnes Altziebler.

WO : Literaturhaus

WANN : DO., 10. Okt., 19 Uhr





Gedanken, Lieder und Gedichte aus dem "West-östlichen Divan" von Johann Wolfgang von Goethe. Barbara Lorenz und Harald Haslmayr führen lesend und referierend in diese faszinierend zwischen den Kulturen schwebende Welt ein, Corina Koller (Sopran) wird, am Klavier begleitet von Simon Schuller berühmte Vertonungen dieser Gedichte von Schubert bis zu Richard Strauss interpretieren.

WO: Kultursalon

WANN: DO., 10. Okt., 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. Ihre Fotos: Goldener Herbst mit Schäfchenwolken

Wer Mittwochfrüh aus dem Haus ging, wurde mit einem wunderschönen, oftmals tieforangen Sonnenaufgang und zahlreichen Schäfchenwolken begrüßt. Die Leserreporter der Kleinen Zeitung haben diese Morgenstimmung mit der Kamera festgehalte:

Leserreporterfotos: Der Herbst zeigt sein buntes Farbenkleid

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.