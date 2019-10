Facebook

Man sieht sie noch vereinzelt in der Stadt: Beharrliche Kurze-Hosen-Träger © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch hat recht sonniges Wetter zu bieten. Am Tag greift föhniger Südwestwind durch und es wird sehr mild. Die ersten Regenschauer einer Kaltfront treffen in Graz erst in den späteren Abendstunden ein. Nach Frühtemperaturen ab 4 Grad gehen sich bis zum Nachmittag bis zu 20 Grad aus.

Der Donnerstag beginnt am Vormittag noch stark bewölkt bis bedeckt mit abklingenden Schauern. Am Nachmittag gibt es dann ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken. Es wird wieder kühler, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 15 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Die Luftimmissionswerte bleiben weiterhin gut.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 11.10. eine Spurumlegung, zeitweise Spurzusammenlegung;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Murkraftwerk-Eröffnung nach 33 Monaten Bauzeit

Was just am Tag nach der Grazer Gemeinderatswahl (begleitet von monatelangen Protesten) im Jänner 2017 begonnen hat, wird am Mittwoch um 11 Uhr offiziell in Betrieb genommen: Das Grazer Murkraftwerk. Rund 80 Millionen Euro wurden investiert, das Kraftwerk soll Strom für 20.000 Haushalte liefern. Bei der Energie Steiermark verweist man auf einen "Beitrag zur Klimawende". Besonders in den ersten Monaten des Baus war es jedoch entlang der Baustelle an der Mur zu massiven Protesten und angeketteten Aktivisten gekommen. Bei der Energie Steiermark verweist man auf 99 ökologische Ausgleichsmaßnahmen die u.a. als Kompensation für das Umschneiden der Bäume gesetzt wurden.

5. Unsere Tagestipps



6. Forschung aus Graz: Implantat aus dem Drucker

Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das diese Woche an der Med Uni Graz startete: In dem interdisziplinären Projekt CADMed, das mit 5,8 Millionen Euro dotiert ist, will man die Technologie entwickeln, um mit 3-D-Druckern quasi neben dem Operationssaal individuell dem Patienten angepasste Implantate auszudrucken. Neben der Med Uni arbeiten TU Graz, Montanuni Leoben und Joanneum Research mit, die Industrie ist mit Böhler, Heraeus, Apium und einem halben Dutzend weiterer Unternehmen vertreten. Laut Projektleiterin Ute Schäfer sei die Uniklinik die erste Klinik in Europa, die zwei 3-D-Drucker zu Forschungszwecken anschaffe. Beheimatet ist das Druckzentrum in der neuen Chirurgie. Prothesen oder auch medizinische Spezialwerkzeuge könnten künftig aus dem Drucker kommen. Für Med-Uni-Rektor Hellmut Samonigg und Uni-Klinik-Chef Karlheinz Tscheliessnigg ist das allerdings erst der Anfang. Nach der 3-D-Fertigung von Knochen und später Gelenken könnte irgendwann auch künstliches Gewebe folgen.

