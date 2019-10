Facebook

Von null auf 15: Wärmer wird es am Dienstag nicht. Am Mittwoch hilft dann der Föhn nach © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag setzt sich nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfelder meist sonniges und milderes Wetter durch. Nach einem frischen Morgen um den Nullpunkt steigen die Höchsttemperaturen mit Südwind auf bis 15 Grad.

Der Mittwoch hat nach Auflösung regionaler Nebelfelder noch durchwegs sonniges und warmes Wetter zu bieten. Im Laufe des Nachmittages nimmt die Bewölkung zu. Der Regen breitet sich in der Nacht auf die gesamte Steiermark aus. Davor greift teils föhniger Südwestwind durch und sorgt für Tageshöchsttemperaturen bis 20 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Es ist noch weiterhin mit guten lufttechnischen Bedingungen zu rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis Peter-Rosegger-Straße) Postenregelung bei Arbeiten im Bereich von Engstellen - Sperre in Fahrtrichtung Süden (Don Bosco); dann Umleitung

über Kärntner Straße von 07.10. - 15.11.;

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019;

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße 108-122 (Bereich Golfplatz) gibt es bis zum 25.10. in der Zeit von 08.30-16.30 Uhr eine Postenregelung;

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 11.10. eine Spurumlegung, zeitweise Spurzusammenlegung;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Raiffeisenstraße (Bereich Fröhlichgasse bis Eduard-Keil-Gasse) gibt es bis zum 25.10. eine Postenregelung; bei Großveranstaltungen in der Merkur-Arena Freihaltung von 2 Fahrspuren;

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz-Reportage: Der perfekte Döner?

Für die einen ist er die Rettung in der Mittagspause, für die anderen der Heißhungerstiller zu später Stunde: der Döner. Doch was macht einen perfekten Döner aus? Wir haben für unsere Serie "Graz Reportagen" die "Seiten gewechselt", nämlich von vor der Theke hinter die Theke - mitten ins Geschehen rein. Dort, wo sich der Spieß dreht und die Hitze sich staut und der Kebapgeruch so omnipräsent ist, dass man ihn nach wenigen Minuten gar nicht mehr wahrnimmt. Beim Pizza- und Kebaphaus "Memo 1" in der Rechbauerstraße schnüren wir die Schürze, nehmen also Messer und Co selbst in die Hand. Zwiebel und Tomaten schneiden, den Teig fürs Döner-Fladenbrot flachdrücken und bei etwa 400 Grad Celsius in den Steinofen damit. "Den braucht es unbedingt, denn so wird das Brot am fluffigsten", erklärt der Betreiber Mehmet Ongun, der seit nun über fünf Jahren hier den Laden schmeißt - vorwiegend Studenten der TU Graz genehmigen sich hier ihren Imbiss. Auf den richtigen Schnitt kommt es an: "Es muss eine sanfte Bewegung sein. Versuche, es möglichst dünn zu schneiden. Ganz wichtig ist es, immer mit dem Messer zu arbeiten, so bleibt das Fleisch saftig. Mit dem elektrischen Schneider wird der Spieß schnell trocken." Und auch sonst gibt es so manches Geheimnis rund um den Döner Kebap.

5. Zeit für mehr?



Fußverkehr in Graz



WO : Murinsel-Café

WANN : DI., 8. Okt., 18 – Wohin "geht" Graz? | Time2Walk. Mit Peter Kostka von der Abteilung für Verkehrsplanung der Stadt Graz. Was ist von Seiten der Stadt Graz in den nächsten Jahren geplant, was wünschen sich die Zuständigen der Behörde in genau diesem Bereich, was wünschen sich die FußgängerInnen? Was könnte die Situation für FußgängerInnen in Graz praktisch, kurz-, mittel- und längerfristig verbessern? Welche Maßnahmen müssen in einer Stadt wie Graz unbedingt gesteuert werden und wie?: DI., 8. Okt., 18





Sketches of the City

"Sketches of the City" zeigt die wörtliche Umsetzung des gleichnamigen Minialbums des Grazer Musikers Chris Magerl. Eindrücke beim Spazieren durch Graz, auf dem Weg zur Arbeit oder vielleicht auch im Rahmen einer bewussten Erkundung der Stadt werden schematisch festgehalten. So steckt hinter jedem Bild eine etwas längere oder kürzere Geschichte. Ergänzend und gleichzeitig auch als Kontrapunkt finden sich in der Ausstellung zudem Darstellungen von Kriegsgebieten und Zeltstädten. Der Brückenschlag zwischen der bildenden Kunst und der Musik ist gewollt und stellt einen zentralen Punkt der Ausstellung dar. Im Rahmen der Vernissage wird Chris Magerl auch einen musikalischen Live-Auszug aus seinem Minialbum zum Besten geben.

WO: Orpheum (Foyer)

WANN: DI., 8. Okt., 18 Uhr



Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Landessportzentrum wird verpachtet

Der Prüfbericht des Landesrechnungshofes über das Landessportzentrum (LSZ) beim Grazer Stadtpark war für die Verantwortlichen eine echte Niederlage, ein Debakel. Das Land mietet die Sportstätte von der Landesimmobiliengesellschaft für eine Nettomiete von 16.406,88 Euro an. Der Steuerzahler subventioniert jede Öffnungsstunde mit 137 Euro. Teil der Kritik: Samstagabend und Sonntag sperrt das Zentrum mit Squashboxen, Sporthallen und Kunstrasenplatz gar nicht erst auf, an Samstagen in den Ferien auch nicht. Als Reaktion wird Sportlandesrat Anton Lang (SPÖ) die Betriebsführung nun "privatisieren". Fünf Interessenten haben sich nunmehr für die Pacht interessiert, darunter die Union Steiermark, der ATG und die Naturfreunde. Für Lang sind vor allem zwei Aspekte ausschlaggebend: "Die Öffnungszeiten an den Wochenenden müssen ausgeweitet werden, es muss wirtschaftlich darstellbar sein und auch die Tarifgestaltung muss passen."

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.