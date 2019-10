Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ganz schön frisch: Zu dünn darf die Jacke für den Morgenspaziergang nicht sein © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Sonntag bringt freundlicheres Wetter. Es bleibt trocken, Restwolken und flache Nebelfelder lockern auf und im Tagesverlauf scheint bei wechselnder Bewölkung zeitweise die Sonne. Frühwerte ab 5 Grad, Temperaturmaxima bis 15 Grad.

Am Montag ist es bewölkt, am Nachmittag wird es etwas freundlicher. Im Norden gibt es zu Tagesbeginn vereinzelt Schneeregen. Im Grazer Raum bleibt es bei nur zeitweise aufgelockerter Bewölkung trocken. Höchstwerte nur bei 12 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Aufgrund der Wetterlage bleiben die Schadstoffwerte auf einem niedrigen Niveau. Mittlerweile sind kaum noch Pollen in der Luft nachweisbar.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Millionen fehlen für die Nachmittagsbetreuung

Eltern von Pflichtschülern sind verunsichert. Auch vier Wochen nach Schulstart ist nicht klar, wie es in der Nachmittagsbetreuung weitergeht. Zusatzkurse wie Sport, Musik, Begabungsakademie wackeln, weil es keine bundesweite Finanzierung mehr gibt. Die Stadt Graz hat als erste Alarm geschlagen. Schon im Frühjahr war das Problem absehbar, die Finanzierungslücke beträgt allein für die Landeshauptstadt 1,2 Millionen Euro. Für alle steierischen Kommunen rechnet man mit bis zu drei Millionen Euro. Schuld ist eine komplexe Polit-Geschichte samt Gesetzespfusch. In Graz bringt Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) 600.000 Euro aus Eigenmittel auf – aber die andere Hälfte? Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) wollte und konnte nicht einspringen, jetzt hilft Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) aus. Er übernimmt die fehlenden 600.000 Euro aus der Bedarfszuweisung. Weil diese Mittel nicht für Personalkosten verwendet werden dürfen, geht es über Umwege: Formal fließt das Geld daher in die Einrichtung einer Ganztagesbetreuung in der Volksschule Hirten. Die Stadt Graz kann damit ihre ursprünglich dafür vorgesehen Mittel jetzt in die Zusatzkurse für die Nachmittagsbetreuung stecken. "Damit sind die 200 Zusatzgruppen in der Nachmittagsbetreuung in Graz gesichert", so Hohensinner. Schützenhöfer spricht von einer "Akutmaßnahme".

5. Zeit für's Wochenende



Vor der Premiere



WO : Oper - Studiobühne

WANN : SO., 6. Okt., 11 In den letzten Wochen vor einer Premiere arbeiten alle Abteilungen der Oper nur auf den "einen" Tag hin. Im Laufe einer guten Stunde berichten jeweils am Sonntagvormittag Dirigenten, Regisseure, Choreographen und Ausstatter über ihre Arbeit, ein Dramaturg vermittelt den werkhistorischen Hintergrund. Ausgewählte musikalische Highlights machen Lust auf den Vorstellungsbesuch. Diesmal gibt es einen Vorgeschmack auf: "Die Fledermaus".: SO., 6. Okt., 11





Wissensdurst

Beim "Fest für Bildung und Talente" wird zum zweiten Mal das gesamte Areal von WIFI, WKO, FH CAMPUS 02 und Talentcenter zum Festgelände. Mit Vorträgen von Wifi-Referen, Kurzworshops u.v.m. Mit Hirnforscher Manfred Spitzer, Management-Trainer Philip Keil, Bestsellerautor Stefan Mey, Martin Auer, Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer u.a. Die WIFI-Werkstätten öffnen ebenfalls ihre Türen und zeigen wie CNC-Fertigung eigentlich funktioniert oder was passiert, wenn ein Airbag auslöst. Viel zu entdecken bietet auch der CAMPUS 02: vom Lasercutter-Workshop und Roboterlabor bis hin zum 3D-Druck.

WO : Areal der WKO Steiermark

WANN : SO., 6. Okt., 10 Uhr





Beim "Fest für Bildung und Talente" wird zum zweiten Mal das gesamte Areal von WIFI, WKO, FH CAMPUS 02 und Talentcenter zum Festgelände. Mit Vorträgen von Wifi-Referen, Kurzworshops u.v.m. Mit Hirnforscher Manfred Spitzer, Management-Trainer Philip Keil, Bestsellerautor Stefan Mey, Martin Auer, Gedächtnisweltmeisterin Luise Maria Sommer u.a. Die WIFI-Werkstätten öffnen ebenfalls ihre Türen und zeigen wie CNC-Fertigung eigentlich funktioniert oder was passiert, wenn ein Airbag auslöst. Viel zu entdecken bietet auch der CAMPUS 02: vom Lasercutter-Workshop und Roboterlabor bis hin zum 3D-Druck. : Areal der WKO Steiermark : SO., 6. Okt., 10 Uhr Letzter Tag: Ensemble Mécanique



WO: Kunsthaus (Space02)

WANN: SO., 6. Okt., 18 Uhr

– George Antheil, Winfried Ritsch und Helmut Kaplan. Drei Werke für robotisches Ensemble mit 5 Klavieren, 2 Xylophonen, 1 Marimba, 4 Trommeln, 1 TamTam, 3 Propellern, 7 Glocken und 3 Sirenen. Im Rahmen des Festivals "steirischer herbst". Das Ensemble Méchanique entsteht in Kooperation mit dem musikprotokoll, Atelier Algorythmics und dem Klavierhaus Fiedler. Die "Grazer Version" des Ballet mécanique ist auch als automatische und mit dem Film synchronisierte Version Teil der aktuellen Ausstellung Connected.: SO., 6. Okt., 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Tag 2: Vintage-Kilo-Sale in der der Designhalle

Samstag und Sonntag findet in der Grazer Designhalle der 1. BeThrifty Vintage-Kilo-Sale statt. Am Samstag gab es eine meterlange Besucher-Warteschlange um den Parkplatz vor der Designhalle. Die Devise bei Vintage lautet: schöne Klassiker, die man zum Kilopreis von 39 Euro erwerben kann. Und noch dazu einen Beitrag der Nachhaltigkeit zuliebe leistet. Derzeit stammt die Ware für den ersten Vintage-Sale noch aus Amsterdam, die laut den Veranstaltern aber per nachhaltigem Wege nach Österreich gekommen ist. Geplant ist aber, bei der kommenden Veranstaltung nur noch getragene Kleidung aus Österreich zu verkaufen. Helfen sollen dabei die vor der Designhalle platzierten Altkleidersammelcontainer. "Die Menschen sollen nicht nur zum Einkaufen vorbeikommen, sondern auch, um etwas abzugeben," meint der Mitgründer Borivoj Radmanovic. Von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr kann am Sonntag noch einmal gestöbert werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.