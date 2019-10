Facebook

Die Prunkräume in Schloss Eggenberg werden in der "langen Nacht" wieder zum Publikumsmagnet © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Samstag hat oft regnerisches Wetter im Gepäck. Auch im Süden fallen besonders am Nachmittag einige Regenschauer. Frühwerte nur um 7 Grad. Die Höchsttemperaturen bleiben 15 Grad gedämpft.

Aus derzeitiger Sicht bringt der Sonntag eine kleine Zwischenbesserung vor allem im Süden, ehe es wieder unbeständig wird. Frühwerte aber nur ab 5 Grad, Temperaturmaxima wieder bis 15 Grad.

2. Luftgüte und Pollensituation

Wetterbedingt halten sich die Luftschadstoffkonzentrationen auf eher niedrigem Niveau. Teils kann es noch zu geringen Belastungen durch Pilzsporen kommen, sonst ist der Pollenflug für Allergiker kaum noch relevant.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Suche nach neuer Feinstaub-Messstelle in Graz

Sie lässt sich noch etwas Zeit, aber die Feinstaubsaison nähert sich. Das Land Steiermark ist gerade auf der Suche nach einem Standort für eine weitere verkehrsnahe Luftgüte-Messstation in Graz. Denn auch wenn jene in Don Bosco seit Jahren österreichweit die schlechtesten Werte ausspuckt: Es ist nicht der schmutzigste Standort in der Stadt. Die Josef-Huber-Gasse oder die Elisbathstraße etwa haben bei Testmessungen noch schlechtere Werte aufgewiesen. Spätestens seit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ist klar: Die Messstationen müssen dort stehen, wo die Luft am schlechtesten ist. Die Standortsuche soll Ende 2020 abgeschlossen sein, danach soll die neue Messstation in Betrieb gehen. Die Schwierigkeit: Es müssen mehrere Kriterien erfüllt sein für eine offizielle Messstelle, etwa der richtige Abstand zur Straße und zu umliegenden Häusern. Das ist in einem dicht bebauten Gebiet nicht leicht. Die Kosten für eine neue Messstation liegen bei rund 200.000 Euro.

5. Zeit für's Wochenende



Lange Nacht der Museen 2019



WO : Im ganzen Land

WANN : SA., 5. Okt., ab Zum 20. Mal spielt es sich nachts im Museum so richtig ab. In der Steiermark und in Slowenien öffnen 83 Museen und Sammlungen ihre Pforten und bieten ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm. Viele Häuser bieten diesmal ein spezielles Kinderprogramm. Von 18 bis 1 Uhr wird auch in Graz die Nacht zum Tag gemacht. Zahlreiche Lesungen, Workshops, Live-Auftritte und mehr gibt es zu entdecken. Hier kommen Sie zum Programmüberblick. Zentraler Ausgangspunkt für Besucher ist der "Treffpunkt Museum" am Jakominiplatz vor dem Steirerhof. Von dort kann man direkt in die Shuttlebusse oder Tramway einsteigen.: SA., 5. Okt., ab





Familien- und Kinderfest

10 Jahre "Zwei und mehr" & Karmeliterhof Neu. Spiel, Spaß und Kulinarik für die ganze Familie: "Nach dem Umbau des Karmeliterhofs gibt es einen kleinen Neustart der Familien- & Kinderinfo sowie der LOGO Jugendinfo im neu gestalteten Umfeld. Auch dürfen wir die neue Kinderdrehscheibe Steiermark als Nachbarn begrüßen." Speziell für das Fest passt Ludovico die Öffnungszeiten an: geöffnet ist ebenfalls von 13 bis 16 Uhr - und das bei Halbpreis-Angebot im Spieleverleih. Für kulinarische Freude sorgen gratis Pizza und Eis.

WO : Karmeliterhof

WANN : SA., 5. Okt., 12-16 Uhr





Die Vierte! D

WO: Literaturhaus

WANN: SA., 5. Okt., 20 Uhr

ie Literatur-Show mit Precious Nnebedum, Alf Poier, Julya Rabinowich als Gäste. Hosts: Daniela Strigl, Klaus Kastberger. Wie unterhaltsam ist Österreich? Zur Beantwortung dieser Frage haben wir diesmal einen Kabarettisten zu Gast, der mit einer Dada-Performance beim Eurovision Song Contest den sechsten Rang belegte. Eine Schriftstellerin, die aus Russland kommt und alles über Österreich weiß. Und eine Slam-Poetin aus Graz, deren Charme weh tut. Literatur und gute Laune. Eine Show in der Genusszone. Eintritt frei mit Festivalpass des steirischen herbst – Garantierte Plätze nur nach Online-Anmeldung.: SA., 5. Okt., 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Bildungshaus sperrt nach 70 Jahren zu

Es ist der Schlusspunkt hinter der 70-jährigen Geschichte des Bildungshauses Mariatrost. Samstagnachmittag laden die Verantwortlichen nochmals zu "Würdigung, Dank und Abschied" ein. Als Anfang des Jahres bekannt wurde, dass die Diözese Graz-Seckau ihre Bildungsstätte schließen will, war der Unmut groß: Theologen und Laien argumentierten, dass gerade Bildungshäuser einer der wenigen Orte seien, in denen die katholische Kirche noch kirchenferne Menschen erreichen könne. Außerdem würden die Zahl der Kursteilnehmer – 20.000 pro Jahr allein in Mariatrost – belegen, dass Lebensgestaltung, Spiritualität und Religion Themen seien, die für die Menschen im 21. Jahrhundert nach wie vor relevant seien. Einer der bekanntesten Fürsprecher war Bestseller-Autor Pater Anselm Grün. 3500 Menschen unterschrieben am Ende die Petition für den Erhalt des Bildungshauses. Die Diözese ihrerseits argumentierte mit den Kosten sowie der geringeren Nutzung des Bettentraktes und setzt auf ein neues Bildungskonzept: Das Haus Bürgergasse 2 soll künftig neben dem Priesterseminaralle großen Bildungs-, Kultur- und Kunstinstitutionen der Diözese beherbergen. Der Baubeginn ist für 2020 geplant, die Fertigstellung 2025. Im November übersiedeln die Mitarbeiter in die Innenstadt, um sich von dort als "Bildungsforum Mariatrost" um Erwachsenenbildung zu kümmern.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.