Passend zum Welttierschutztag ein Schnappschuss vom Lustbühel © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag gestaltet sich das Wetter in der Früh sehr kühl. Zunächst scheint öfter die Sonne, es bleibt bei lebhaftem Wind aber auch tagsüber kühl. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung wieder zu. Frühwerte ab 5 Grad, Höchsttemperaturen bis 16 Grad.

Der Samstag bringt oft regnerisches und teils windiges Wetter. Auch im Süden fallen besonders am Nachmittag einige Regenschauer. Frühwerte ab 7 Grad. Die Höchsttemperaturen bleiben bei bis 16 Grad gedämpft.

2. Luftgüte und Pollensituation

Die Luftschadstoffbelastung ist als gering bis schwach belastet einzustufen. Teils kann es noch zu mäßigen Belastungen durch Pilzsporen kommen, sonst ist der Pollenflug für Allergiker kaum noch relevant.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Golfplatz) gibt es zwischen 30.09. und 25.10. eine Postenregelung in der Zeit von 08.30 - 16.30 Uhr.

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Megastau und Stadiondiskussion

Am Donnerstag ging auf den Grazer Straßen dann nichts mehr: Aufgrund des Europa League Spiels WAC gegen AS Rom gab es eine Sperre der Liebenauer Tangente zwischen der Merkur Arena und der Kreuzung Murpark in beiden Richtungen. Bis zu zwei Stunden standen Grazer auf dem Heimweg nach der Arbeit im Stau - entsprechend groß war die Aufregung. Für weitere Diskussionen, bislang ohne Verkehrsbeeinträchtigung, sorgt ein zweites Fußballstadion, das in Graz zumindest als Idee im Raum steht. Die Merkur-Arena teilen sich derzeit Sturm und kurzzeit der WAC und auch die Heimspiele des GAK werden jetzt wieder fix in Liebenau ausgetragen. Das Sportzentrum Graz-Weinzödl wird dem GAK zu klein. Die drei Dachverbandspräsidenten von ASKÖ (Gerhard Widmann), ASVÖ (Christian Purrer) und Sportunion (Stefan Herker) melden sich jetzt kritisch zu Wort. Sie schreiben in einem offenen Brief, dass "die Merkur Arena nur rund 30 Mal von 365 Spieltagen im Jahr genutzt" werde, ein zweiter Verein die Auslastung natürlich anhebe und die "Doppelnutzung auch bei internationalen Klubs" funktioniert. Am Geld fehle es außerdem für unzählige andere Bundesligavereine, die sich den Grazer Sportpark teilen. Ein zweites Stadion sei da nicht vertretbar.

5. Schon Pläne?



Welttierschutztag



Tiersegnung mit Regens Thorsten Schreiber um 11:30 Uhr im Garten des Priesterseminars; Tiersegnung auf der Südwiese der Allerheiligenkirche in Graz - Eggenberg (Pfarre Schutzengel) um 16 Uhr.

WO : Priesterseminar (Bürgergasse 2) / Allerheiligenkirche

Klick Baby klick

Swing, move and smile. McBEE, in der Rolle als Gesundheitstrainerin, versucht das Rätsel der Ringe zu lösen. Die Geschichten, die McBEE unterhaltsam und phantasievoll erzählt, laden ein zum Mittun. Smile and move und nimm die gute Laune mit. Pantomime Familienshow für Kinder ab 8 Jahren.

WO : McBee-Studio

WANN : FR./SA., 4./5. Okt., 18 bzw. 16 Uhr





WO: TaO! Theater am Ortweinplatz

WANN: Premiere: FR., 4. Okt., 19 Uhr

Pictures of Beauty - nach Oscar Wilde. Dorian ist der schönste Mensch auf Erden, jung und unschuldig. Als er ein Gemälde von sich selbst sieht und ihm seine eigene Strahlkraft bewusst wird, wünscht er sich, er möge ewig so schön bleiben. Der Wunsch erfüllt sich auf magische Weise und für Dorian beginnt eine Reise der Verführung und Verführbarkeit. Oscar Wildes Portrait von Moral, Hedonismus, und dem Kult um ewige Jugend gibt Anlass zur kritischen Selbstbeschau.: Premiere: FR., 4. Okt., 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Aufgegabelt: Unsere 7 Herbstmesse-Geheimtipps

Wir haben uns am Donnerstag zum Eröffnungstag ins erste Getümmel gestürzt und angeschaut, wo es sich gustieren, schauen und staunen lässt. Ketosnu László versorgt Besucher mit dem traditionellen Baumkuchen. Eine Erstverkostung und das ganz ohne Zuckerzusatz des neuen Start-Up-Eistees "Merry-Eistee" und vielleicht des nächsten In-Getränks stand auch auf dem Programm. Gesundheitlich nachhelfen kann man mit diversen Aloe Vera Produkten. Diverse deftige Spezialitäten, frisch über der Holzkohle zubereitet, steigen einem in die Nase. Und grüne Daumen werden mit der "Männerpflanzen"-Kollektion versorgt. Und wer sich schon auf die kommende Wintersaison einstellen möchte, findet vielleicht gefallen an beheizbaren Socken, Schuhsohlen, Jaccen, Handschuhen und ja, sogar Unterhosen! Hier kommen Sie zu den Bildern.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.