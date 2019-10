Facebook

Die Morgen werden frisch, die Tage kürzer und man lernt sonniges Wetter wieder so richtig zu schätzen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag ist es bereits wolkig bis heiter und es sollte trocken bleiben. Dabei ist es kühl mit Frühtemperaturen ab 9 Grad und Tageshöchstwerten bis 16 Grad.

Am Freitag ist es in der Früh sehr kühl, in der Obersteiermark teils am Gefrierpunkt. Zunächst scheint öfter die Sonne, es bleibt bei lebhaftem Wind aber weiter kühl. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung wieder zu. Frühwerte ab 5 Grad, Höchsttemperaturen bis 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollensituation

Die Luftschadstoffwertebleiben auf niedrigem Niveau. Pollenallergiker haben kaum noch mit Belastungen zu rechnen, einzig Pilzsporen können mäßig stark reizen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Golfplatz) gibt es zwischen 30.09. und 25.10. eine Postenregelung in der Zeit von 08.30 - 16.30 Uhr.

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Erster Tag und Neuerungen für die Grazer Herbstmesse

Am Donnerstag geht es wieder los: Bis zum Montag ist Graz wieder im Messefieber. Neben den Themen Wohndesign, Bauen, Mode und Genuss sind auch Kunstpavillon und Messestadl wieder mit von der Partie. Und der Vergnügungspark (von 10 bis 24 Uhr) darf natürlich auch nicht fehlen. Die Messeleitung hat seit Juli Alexandra Schäfer inne. Damit hat sie sich keinen leichten Job ausgesucht, denn Veranstaltungen wie die Herbstmesse sind in Zeiten des Internetshoppings keine Selbstläufer mehr. Die 49-Jährige möchte in erster Linie den Messecongress baulich renovieren. Mit Ausnahme von Halle A und der Stadthalle soll das gesamte Areal moderner gestaltet werden, genaue Pläne gibt es noch nicht. Zusätzlich setzt die Grazerin stark auf Digitalisierung. "Ich finde es wichtig, dass wir nicht als Konkurrent des Internets angesehen werden, sondern als Ergänzung." Wie genau sie das machen möchte, verrät sie nicht. Sicher ist nur: Für eine digitale Umgestaltung der Herbstmesse braucht es noch mehr Zeit. Heuer werden jeden Tag 500 Setzlinge verteilt - als Anlehnung an die Klimaoffensive. Ab dem Frühjahr 2020 kann aber mit einem neuen Auftritt der Grazer Messen gerechnet werden.

5. Unsere Veranstaltungstipps



Wanderschau: 100 Jahre Republik



WO : Glockenturm (Schloßberg)

WANN : DO., 3. Okt., 11 bis 16 Uhr Zeitgeschichte und Demokratie in Bild-Geschichten am Schloßberg: "Machen Sie mit uns eine Zeitreise durch 100 Jahre österreichische Zeitgeschichte und Demokratie in 16 Acryl-Bild-Geschichten des Malers Nikolaus PESSI Pessler. Einer, der mit gewohnt satirischem Blick auf die Ereignisse schaut und seine ganz eigenen Interpretationen findet. Diesmal dabei - zum 80-jährigen Kriegsjubiläum - die Sonderschau 'The secret life of Adi'. All das im grandiosen Glockenturm.": DO., 3. Okt., 11 bis 16 Uhr





Ausstellungseröffnung: Die dünne Haut der Erde

Unsere Böden. Der Boden unter unseren Füßen lebt! Ausstellungseröffnung bei freiem Eintritt. Die internationale Wanderausstellung aus dem Naturkundemuseum Görlitz (DE) bringt Besucherinnen und Besuchern die faszinierende Vielfalt des Lebens im Boden nahe. Die Aktivität der Bordenorgansimen bildet die Grundlage für das Pflanzenwachstum und somit für die Nutzung der Böden durch den Menschen. Besucher/innen erhalten in dieser interaktiven Ausstellung auch Informationen zur Entstehung, Vielgestaltigkeit und Bedrohung unserer Böden und erfahren, wie sie geschützt und nachhaltig genutzt werden können.

WO : Joanneumsviertel (Naturkundemuseum)

WANN : DO., 3. Okt., 19 Uhr





WO: Schauspielhaus (Treffpunkt: Foyer)

WANN: DO., 3. Okt., 18 Uhr

Das Schauspielhaus sucht Menschen, die wissen, was Fan-Sein heißt. Sie sollten Lust haben, auf der Bühne von ihrer Leidenschaft zu erzählen, eine Theater-Mannschaft auf Zeit zu bilden und zusammen ein theatrales Live-Erlebnis von sportlicher Intensität zu erleben. In einem mehrwöchigen Probenprozess wird die Inszenierung erarbeitet. Diese wird Teil des Spielplans und die Mitwirkenden für die Dauer einer Produktion Teil der "Theaterfamilie" im Schauspielhaus. Und vielleicht auch darüber hinaus.: DO., 3. Okt., 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Am Hauptplatz: "Langer Tag der Bewegung"

Ein Surf-Simulator, Rauschbrillen-Parcours oder mit dem Hula-Hoop-Reifen die Körperspannung trainieren: Am Donnerstag lädt die Steiermärkische Gebietskrankenkasse von 10 bis 17 Uhr auf den Grazer Hauptplatz zum "langen Tag der Bewegung". Moderiert wird die sportliche Veranstaltung von Kabarettist Oliver Hochkofler. Bei freiem Eintritt erwartet die Besucher um 10.30 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr akrobatische Showeinlagen, von der Tanzshow mit den Rhythm and Dance-Weltmeistern und Fitness Fun und Power mit Shadowboxing über Hoop-Dance-Performance bis hin zur Mountainbike-Akrobatik. Wer sich auch selbst gerne sportlich betätigen möchte, für den gibt es verschiedene Workshops. Gleichgewichtstraining mit hohem Spaßfaktor wird etwa auf dem Surf-Simulator geboten. Geschicklichkeit braucht es beim Hoopin-Fitness mit dem Hula-Hoop-Reifen. Vibes-Fitness bietet Training an der Ballettstange. Zudem kann man sich auch in Roundnet, einer Trendsportart aus Volleyball und Squash versuchen. Interessierte können sich über den jährlichen kostenlosen Gesundheits-Check informieren. Tipps zur Ernährung gibt es von Diätologinnen. Für mehr Bewegung im Alltag werden Physiotherapeuten einfache und effektive Übungen vorzeigen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.