Es bewegt sich so einiges mit "Move it" und in Zukunft mit dem Grazer Ironman: 7 Infos für Mittwoch, den 2. Oktober. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

So spätsommerlich es sich am Dienstag noch anfühlte, jetzt kommt der Regen und ab Donnerstag die kühlen Temperaturen © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch ist es nur noch im Südosten zu Tagesbeginn freundlich, bald kommt Regen auf. Im Tagesverlauf regnet es dann überall. Frühtemperaturen ab 14 Grad, Tageshöchstwerte bis 23 Grad.

Am Donnerstag ist es dann wieder bereits wolkig bis heiter. Dabei ist es kühl mit Frühtemperaturen um 9 Grad und Tageshöchstwerten bei 16 Grad.

2. Luftgüte und Pollensituation

Die lufthygienischen Bedingungen bleiben aber weiterhin gut. Die lokale Ragweedblüte ist vorbei und es befinden sich nur noch vereinzelt Pollen in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Golfplatz) gibt es zwischen 30.09. und 25.10. eine Postenregelung in der Zeit von 08.30 - 16.30 Uhr.

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Tausende Unterschriften für die Verkehrswende

Am Dienstag fand die offizielle Auftaktveranstaltung für "Move it" statt. Die Initiatoren haben aber schon jetzt mehr als 2400 der bis Dezember angepeilten 10.000 Unterschriften für eine Verkehrswende gesammelt. Für diese haben die Grazer Verkehrsinitiativen ihre Kräfte zu einer großen Bewegung gebündelt: Mit "Move it" wollen Autofasten, Pro Bim, Radlobby & Co. für eine echte Verkehrswende in der Stadt mobil machen. Mit den Unterschriften soll der Druck auf die Politik erhöht werden. "Wir haben jetzt schon mehr als 2400 Unterschriften beisammen", erzählt Christian Kozina, einer der Köpfe von "Move it". Zwölf konkrete Forderungen wurden formuliert, das reicht von sicheren Schulwegen über durchgehende Radschnellwege bis hin zu mehr Mitarbeiter in der Verkehrsplanung. Hier finden Sie die Forderungen aufgelistet. Wer unterschreiben will, kann sich online eine Unterschriftenliste herunterladen und ausdrucken, um auch gleich selbst sammeln zu gehen. "Wir wollen keine Online-Petition, sondern echte Unterschriften", so Kozina. "Und es sind schon viele Listen im Umlauf." Die fertigen Listen können an folgenden Orten abgegeben werden: FGM (Schönaugasse 8a/I), Taiga (Südtiroler Platz 12), ÖH Uni Graz (Harrachgasse 21), HTU (Rechbauerstraße 12), Verschenk- und Nachhaltigkeitsladen (Leonhardstraße 38).

5. Tipps zur Wochenmitte



Abend der Ausstellungseröffnungen



-

WO : GrazMuseum

WANN : MI., 2. Okt., 18 bzw. 19 Uhr Das GrazMuseum kehrt aus seiner sanierungsbedingten Pause zurück und präsentiert gleich zwei neue Ausstellungen: - ŠTAJER-MARK , Postkarten der historischen Untersteiermark (1890 – 1920). Zur Ausstellungseröffnung sprechen u.a. Peter Merkscha, Honorarkonsul der Republik Slowenien und Heinrich Pfandl, KFU. Die Postkarte fragt nach dem Miteinander, Nebeneinander, manchmal auch Gegeneinander der deutsch- und slowenischsprachigen Bevölkerung in der Untersteiermark. Sie erzählen auch über die Verbindungen dieser mehrsprachigen Gesellschaft mit ihrer Hauptstadt Graz. Brücken Bäder Boulevards : Mit eindrucksvollen Gemälden, Fotografien, Plänen, Grafiken, Postkarten und Filmen erinnert die Ausstellung an die urbanen Qualitäten des alten Graz, an jene Zeit, als Schönheit des städtischen Raums noch ein klar formuliertes Planungsziel war. Sie handelt von Urbanität als Lebensform und versucht zu zeigen, wie sehr die Stadtgestalt Voraussetzung für das Gelingen von "echtem Stadtgefühl" ist.: GrazMuseum: MI., 2. Okt., 18 bzw. 19 Uhr



La Tribuna - Iberoamerica Festival

Dreitägiges iberoamerikanisch-österreichisches Festival mit Ismael Barrios, L'apotheose, Christof Spörk, Don Quijote de la Mancha, La Sonora, Las Hermanas, La Cumbestia, Daniela de Lima und anderen. Am Mittwoch zum Überthema Ökologie bei freiem Eintritt: Symposien und Vorträge am Vormittag sowie Workshops und Filma am Nachmittag. Abendprogramm ab 18:30 Uhr: Konzerte, Theater & Kabarett (mit Tagesticket oder 3-Tage-Abo).

WO : Orpheum

WANN : MI., 1. Okt., 9 Uhr





Dreitägiges iberoamerikanisch-österreichisches Festival mit Ismael Barrios, L'apotheose, Christof Spörk, Don Quijote de la Mancha, La Sonora, Las Hermanas, La Cumbestia, Daniela de Lima und anderen. Am Mittwoch zum Überthema Ökologie bei freiem Eintritt: Symposien und Vorträge am Vormittag sowie Workshops und Filma am Nachmittag. Abendprogramm ab 18:30 Uhr: Konzerte, Theater & Kabarett (mit Tagesticket oder 3-Tage-Abo). : Orpheum : MI., 1. Okt., 9 Uhr Nostalgia Español



WO: Theodor-Körner-Straße 120 (Wohnbaugruppe ENNSTAL)

WANN: MI., 2. Okt., 19 Uhr

haus.kultur- Musikfestival 2019. Mit Stefano Bagliano (Flöte), Frederico Marincola (Gitarre und Gesang) und Erich Oskar Huetter (Violoncello). Am Programm: Sephardische Lieder der 16. Und 17. Jahrhunderts, Diego Ortiz, Andrea FalconieriBartolomeo de Selma, Correa de Aauxo. Jüdisch-Spanische Melancholie aus dem europäischen und orientalischen Exil. Gefühlvolle Erinnerungen an die kulturelle Hochblüte in al-Andalus.: MI., 2. Okt., 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. 2020 bekommt Graz einen Ironman

1,9 Kilometer Schwimmen 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen. Stadt und Land holen am 24. Mai 2020 erstmals den "Ironman 70.3." nach Graz - 70,3 zurückzulegende Meilen sind namensgebend. Für Eisenmänner ist das die Halbdistanz. "Ich habe selbst während des Studiums in Graz gelebt und kenne die Stadt sehr gut. Graz ist einfach ideal", sagt Erwin Dokter, der als oberster Ironman Österreichs das Projekt vorantrieb, bei der Präsentation am Dienstag. Bürgermeister Nagl erwartet sich "ein großes Plus an Nächtigungen". Darüber freut sich auch Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr. In einem Hotelier-Gipfel im Mai versprach die Stadt ja mehr Nächtigungen an Land ziehen zu wollen. Insgesamt rechnet man durch die Sportveranstaltung mit Einnahmen von vier bis fünf Millionen Euro. In die Vertanstaltung investieren Stadt und Land gemeinsam 75.000 Euro aus verschiedenen Töpfen - von Wirtschafts-, Tourismus- bis Sportressorts. Los geht es am Schwarzlsee. Der Halbmarathon führt die Teilnehmer an die schönsten Flecken der Landeshauptstadt: Stadtpark, Murpromenade und die Innenstadt samt Hauptplatz und Sporgasse werden zwei Mal passiert, bevor es auf dem Karmeliterplatz ins Ziel geht. Ab 2. Oktober (16 Uhr) kann man sich unter www.ironman.com/graz70.3 für den Ironman anmelden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.