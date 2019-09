Facebook

"Nicht mehr sichtbar", stimmt (noch) nicht ganz. Genau einen Monat ist der Österreichische Skulpturenpark im Süden von Graz heuer noch geöffnet © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag setzt sich vorübergehend wieder sonniges Herbstwetter durch, am Vormittag kann es stellenweise noch teils hochnebelig trüb sein. Von Südwesten her wird es leicht föhnig. Frühtemperaturen ab 12 Grad, Höchstwerte um 24 Grad.

Am Mittwoch ist es zu Tagesbeginn im Südosten noch freundlich, im Nordwesten kommt aber bereits Regen auf. Im Tagesverlauf regnet es dann überall. Frühtemperaturen ab 15 Grad, Tageshöchstwerte bis 22 Grad.

2. Luftgüte und Pollensituation

Die Luftschadstoff-Konzentrationen werden auch wetterbedingt auf niedrigem Niveau bleiben. Die lokale Ragweedblüte ist vorbei und es befinden sich nur noch vereinzelt Pollen in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Golfplatz) gibt es zwischen 30.09. und 25.10. eine Postenregelung in der Zeit von 08.30 - 16.30 Uhr.

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Kärntner Straße (Höhe Kreuzung Straßganger Straße) kommt es wegen Nachtarbeit von 20.00 - 05.30 Uhr zu einer Spurumlegung von

07.10. bis 18.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Nicht ganz dicht: Das Grazer Rathausdach

Die bisher letzte große Sanierung des Grazer Rathauses liegt schon fast 20 Jahre zurück. Im Jahr 2000 war es, als vor allem die Fassade des späthistorischen Baus aus dem ausgehenden 19. Jahrhunderts der um rund 4,5 Millionen Euro neuer Glanz verliehen wurde. Damals prangten während der Baustellenzeit großflächige Deix-Karikaturen am Rathaus. Jetzt steht wieder eine Sanierung an - und zwar sehr dringend. Denn beim Besuch im Rathaus zeigt sich: Das Dach ist nicht mehr dicht. Feuchtigkeit dringt ein und nimmt die Decke arg in Mitleidenschaft. Sehen kann man das derzeit deutlich im dritten Stock, vor dem Eingang zur Galerie des Gemeinderatssitzungssaales. Dort ist die Decke komplett feucht, der Gang musste aus Sicherheitsgründen teilweise abgesperrt werden. Im Gemeinderat wurde bereits eine große Sanierung um rund vier Millionen Euro beschossen. Der Schwerpunkt liegt dabei beim Dach, "das alleine rund 2,2 Millionen Euro kosten wird", so Stadtrat Günter Riegler (ÖVP). Die Sanierung ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen, erste Behelfsmaßnahmen sind schon jetzt erforderlich.

5. Schon gehört?



La Tribuna- Iberoamerica Festival

Dreitägiges iberoamerikanisch-österreichisches Festival mit Ismael Barrios, L'apotheose, Christof Spörk, Don Quijote de la Mancha, La Sonora, Las Hermanas, La Cumbestia, Daniela de Lima und anderen. Am Dienstag zum Überthema Wirtschaft bei freiem Eintritt: Symposien und Vorträge am Vormittag sowie Workshops und Filma am Nachmittag. Abendprogramm ab 18:30 Uhr: Konzerte, Theater & Kabarett (mit Tagesticket oder 3-Tage-Abo).

WO : Orpheum

WANN : DI., 1. Okt., 9 Uhr





WO : Meerscheinschlössl

WANN : DI., 1. Okt., 19 Uhr



– Verkehrswende für ein lebenswertes Graz (öffentliche Auftaktveranstaltung). Angesichts des Grazer Verkehrsproblems haben Vereine, Unternehmen und Bürger*innen unter dem Titel "MoVe iT – Mobilität und Verkehr in Transformation" eine überparteiliche Kampagne für ein sozial gerechtes und ökologisch nachhaltiges Mobilitätssystem gestartet.: DI., 1. Okt., 19 Uhr

Weltenbrand: Der Weg in den 2. Weltkrieg



WO: Alte Technik (TU-Hörsaal VI)

WANN: DI., 1. Okt., 19 Uhr

Urania-Vortragsreihe. Wiss. Leitung: UProf. DDr. Helmut Konrad, Historiker. Am Dienstag: "Eskalationen von Gewalt in der Zwischenkriegszeit" mit UProf. Dr. Karin Maria Schmidlechner, Historikerin.: DI., 1. Okt., 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. (Un-) erfreuliche Nachrichten vom Kaiser-Josef-Platz

Die schlechte Nachricht zuerst: Mit der Wiedereröffnung des Kaiser-Josef-Marktes wurde kürzlich ein neues Unterflur-Müllsystem in Betrieb genommen. Was wie kleine Müllkübel aussieht, sind eigentlich Schächte, über die Abfälle in große Container fallen, die unter der Erde versteckt sind. Allerdings: Wiederholt klagten Betriebe, Bauern und Marktbesucher in den letzten Wochen darüber, dass es in der Nähe der Sammelstelle stinkt. "Speisereste wurden im Biomüll entsorgt", erklärt Marktamtleiterin Walpurga Rath. Da der Unterflurcontainer nur einmal wöchentlich geleert wurde, sorgte das für üble Gerüche. "Wir stellen jetzt einen eigenen Container für Speisereste auf, der dreimal in der Woche entleert wird", unterstreicht Rath. Aber jetzt zur guten Nachricht: Mit dem Lokal "Platzhirsch" gibt es einen Neuzugang am Kaiser-Josef-Platz. Neben dem Hartberger Biobier "Toni Bräu" genießt man am Marktstand der drei Brüder Simon, Florian und Valentin Abt Kuchen und Mittagsteller. Die Aufwärmphase gab es bereits im Sommer: mit einem Gastgarten samt Liegestühlen im Ersatzquartier für den Bauernmarkt vor der Oper.

