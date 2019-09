Facebook

Die Quartiere rund um Reininghaus wachsen in die Höhe © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montagvormittag beginnt noch teils bewölkt, verläuft dann sehr freundlich. Am Nachmittag sollte dann überall der Sonnenschein überwiegen. Es kommt Wind aus West auf. Die Höchsttemperaturen erreichen bis 24 Grad.

Am Dienstag setzt sich vorübergehend wieder sonniges Herbstwetter durch, am Vormittag kann es im Süden noch teils hochnebelig trüb sein. Von Südwesten her wird es leicht föhnig. Höchstwerte um 22 Grad.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Die Luftschadstoffbelastung ist größtenteils als gering bis schwach einzuordnen. Die lokale Ragweedblüte ist vorbei und es befinden sich nur noch vereinzelt Pollen in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Golfplatz) gibt es zwischen 30.09. und 25.10. eine Postenregelung in der Zeit von 08.30 - 16.30 Uhr.

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Positive Aussichten für die Feinstaubsaison?

Mit Oktober startet wieder die Feinstaubsaison: 2019 könnte eines der saubersten Jahre seit Langem werden. Der Vergleich vom 1. Jänner bis inklusive 27. September zeigt: Die Tage, an denen die Grenzwerte überschritten wurden, haben sich teils mehr als halbiert. Hier finden Sie die bisherige Feinstaubbilanz im Detail. "Derzeit schaut es tatsächlich gut aus", sagt Thomas Pongratz, Leiter des Referates für Luftreinhaltung beim Land Steiermark. Wenngleich er nicht in Jubel ausbricht, aus zwei Gründen: Erstens kann in den verbleibenden drei Monaten noch einiges passieren. Vor allem der November gilt als Schlüsselmonat für die komplette Jahresbilanz, im Dezember sei ohnehin mit mehreren Überschreitungstagen zu rechnen. Zweitens sind die positiven Werte auf die überdurchschnittlich hohen Temperaturen zurückzuführen. Je länger es warm bleibt, desto weniger muss man heizen und desto später setzt die wintertypische Inversionswetterlage ein.

5. Wohin zu Wochenbeginn?



recreation für den Minoritensaal

Mozart. styriarte-Chef Mathis Huber präsentiert recreationBAROCK das legendäre Mozart-Programm, das Nikolaus Harnoncourt im Rahmen der styriarte 1988 dirigierte. "Eine kleine Nachtmusik", "Ein musikalischer Spaß" und noch mehr heitere Geniestreiche von Mozart standen am Programm im Rahmen der styriarte 1988 im Minoritensaal. Das Grazer Originalklangensemble "recreationBAROCK" nimmt diese Spur auf und präsentiert als Benefizkonzert für den Minoritensaal Harnoncourts Konzertprogramm von damals in Tönen von heute. Durch den Abend führt Mathis Huber. Der Reinerlös des Konzerts kommt der dringend notwendigen Sanierung des Minoritensaals zugute.

WO : Kulturzentrum Minoriten (Minoritensaal)

WANN : SO., 29. Sept., 10-17 Uhr/ 14 bis 18 Uhr





WO : Forum Stadtpark (Keller)

WANN : MO., 30. Sept., 21 Uhr



Improvisierte, zeitgenössische und experimentelle Musik in Graz. Zu Gast: Georg Neureiter, der in Graz lebt und seit seinem 18. Lebensjahr Solo-Konzerte als Gitarrist und Sänger gibt. Die Musik dafür begann er mit 16 zu schreiben. Einige dieser Stücke sind bis heute zu hören. Mit dem aktuellen Programm lotet er die musikalische Grenze seiner Solo-Performance aus. Bereichernd kommen dabei Looper, elektronische Elemente und weitere Instrumente zum Einsatz. Aus den vertrauten Gitarrenstücken entstehen durch mehrere Bass-Spuren und Überstimmen genreübergreifende große tribe-artige Klanggebilde.: MO., 30. Sept., 21 Uhr

Die Leiden der jungen Werther



WO: Schauspielhaus (Haus 2)

WANN: MO., 30. Sept., 20 Uhr

Eine goethesche Schmonzette von Nele Stuhler und Jan Koslowski. Es ist das dritte Ausbildungsjahr auf der Security-Academy. Charlotte und Albert sind gleich am Anfang zusammengekommen, Werther kommt neu dazu. Er hat seine Ausbildung anderswo abbrechen müssen. Werther verliebt sich jedenfalls in Albert. Und auch in Charlotte. Wilhelm liebt er sowieso schon lange. Aber alle liebt er für unterschiedliche Dinge: Mit Charlotte liest er Bücher, mit Albert hört er Musik, und mit Wilhelm schreibt er sich. Und das ist fast noch ein bisschen schöner als das Bücherlesen, das Musikhören und das Miteinander-Knutschen.: MO., 30. Sept., 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. Sie sind zurück: Graz ist wieder Studentenstadt

Es ist wieder so weit: Zum Uni-Start finden tausende Studienanfänger nach Graz. Die Kleine Zeitung hat nachgefragt, wie es ihnen dabei geht und was auf den Unis neu ist. Im Hörsaal im ersten Stock des "Heizhauses" der Karl-Franzens-Universität haben rund 260 Personen Platz genommen. Trotzdem gibt es kein konstantes Tuscheln im Hintergrund, wie es vermutlich Vorlesungen etwas später im Semester erfüllen wird. Der Workshop heißt "Informationen rund ums Studium" und keiner der gespannt lauschenden Erstsemester will etwas verpassen. Zumindest ein bisschen sind die Neulinge jedenfalls schon im Studienalltag angekommen: Am Ende des Workshops im "Heizhaus" klopfen sie - wie es die Tradition verlangt - laut auf ihre Tische. Und so verteilen sich die 61.438 Studierende auf die insgesamt acht Hochschulen: 31.063 an der Karl-Franzens-Uni, 13.373 an der Technischen Uni, 4429 an der KPH und der Rest auf FH Joanneum, PH, Kunstuniversität und Campus 02.

7. So erreichen Sie uns

