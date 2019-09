Facebook

Diesmal wieder ein leichtes Bilderrätsel für Grazkenner: Um welches Gebäude handelt es sich? Wo steht es? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Samstag ziehen mit einer zügigen Westströmung wieder dichte Wolkenfelder durch, nur zeitweise zeigt sich die Sonne. Zudem kann es auch zu ein paar Regenschauern kommen. Kühler bei zwischen Höchstwerte um 19 Grad.

Am Sonntag halten sich zu Beginn teilweise noch Restwolken oder Hochnebel. Nach und nach lockert es mit aufkommendem Südwestwind aber überall auf und ab Mittag scheint in der Steiermark recht häufig die Sonne. Es wird mild, die Temperaturen liegen am Nachmittag um 23 Grad.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Die Luftschadstoffbelastung ist als gering bis schwach belastet zu klassifizieren. Allergiker müssen nochmals mit teils stark erhöhten Pilzsporenkonzentrationen und stellenweise noch mit Irritationen durch Ragweedpollen rechnen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Golfplatz) gibt es zwischen 30.09. und 25.10. eine Postenregelung in der Zeit von 08.30 - 16.30 Uhr.

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Evangelimanngasse / C.-v.-Hötzendorf-Straße wird der Kreuzungsbereich von 30.09. - 08.11.2019 umgebaut. In der C.-v.-Hötzendorf-Straße bleiben immer 2 Fahrspuren frei; Sperre des Geh- und Radweges; Einbahn in der Evangelimanngasse von der C.-v.-Hötzendorf-Straße bis HNr. 3 in Fahrtrichtung Münzgrabenstraße;

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Tausende Teilnehmer bei Klima-Demo in Graz

Es gab ein beeidruckendes Bild ab, als vom Griesplatz ausgehend die Teilnehmer des "Earth Strike" losmarschierten. Mehr Teilnehmer als je zuvor nahmen Freitagmittag an der Fridays-for-Future-Bewegung in Graz teil. Die Demo, an der diesmal auch zahlreiche Schulen offiziell mitmachten, begann symbolträchtig eine Minute vor 12 Uhr. Am Ende stand der Appell, am Sonntag wählen zu gehen. Tausende Schüler und auch nicht wenige Erwachsene für eine nachhaltigere Klimapolitik auf die Straße: Die Polizei spricht von 8000 Teilnehmern. Die steirische Bildungsdirektion hat es diesmal den Schulen überlassen, ob die Schüler an der Demo in der Unterrichtszeit teilnehmen dürfen. Viele haben Transparente mitgebracht: "Es gibt keinen Planeten B" oder "Wir wollen Klimaschutz" stand geschrieben. Bei Protesten in ganz Österreich marschierten zehntausende Menschen, laut Schätzungen der Polizei allein in Wien 30.000. Der Tummelplatz, wo die Grazer Schlusskundgebung stattfand, war zu klein für alle Demonstranten: Jene, die nicht mehr Platz hatten, mussten in den Seitengassen bleiben. Die Demonstration endete dann mit dem Appell, am Sonntag wählen zu gehen.

5. Was darf's denn sein?



25 Jahre Bio-Fest Graz

An die 25 steirischen Biobäuerinnen, Biobauern und Bio-Partner werden für kulinarische Bio-Genüsse sorgen. Vom Bio-Bauernmarkt über ein Bio-Freiluftrestaurant weiter zum Bio-Informationsbus bis hin zu einem umfangreichen Kinder- und Jugendprogramm, Musikprogramm und einer Modenschau, können die BesucherInnen in die Philosophie des Bio-Landbaus eintauchen. Das Bio-Fest Graz wird auch heuer nach ökologischen Richtlinien ausgerichtet. Wesentliche Faktoren sind dabei die Verwendung biologischer, umweltfreundlicher Produkte, Energieeffizienz, Abfallmanagement, regionale Wertschöpfung sowie soziale Verantwortung. Das Programm im Detail.

WO : Hauptplatz

WANN : FR./SA., 27./28. Sept., ab 9 Uhr





WO : Treffpunkt: Literaturhaus

WANN : FR., 27. Sept., 16 Uhr



Eine Stadtführung der ganz besonderen Art. Den "Großen Grazer Klassiker" nannte Alfred Paul Schmidt jene Lokaltouren, die die Grazer Gruppe in den 70er-Jahren unternommen hat. Die Lokale gibt es in dieser Form heute nicht mehr, doch Eichberger liest an jeder Station einen Text vor, der Erinnerungen mit literarischen Bezügen vermischt. Das Publikum ist angehalten, in jedem Beisl ein Getränk, vorzugsweise ein geistiges, zu sich zu nehmen. Es ist eine Zeitreise mit Lokalkolorit, die beim Literaturhaus startet und als Erstes auf den Mehlplatz zum Il Centro, der früheren Likörstube Haring, führt. Fortgesetzt wird sie in der Gamlitzer. Dann geht es zum Mild, das noch den alten Namen führt, aber stark verändert ist. Zuletzt steht die Blaukrah auf dem Programm, das einstige Lückl.: FR., 27. Sept., 16 Uhr

Cantando Admont:



WO: Neue Galerie Graz (Bruseum)

WANN: FR., 27. Sept., 20 Uhr

4. Gesprächskonzert. Eine Reise durch fast 10 Jahrhunderte Geschichte der Vokalmusik. Konzertzyklus im BRUSEUM/Neue Galerie Graz "5 Gesprächskonzerte – concert talks". Die Sängerinnen Akiko Ito und Helena Sorokina werden auch selbst über die Werke sprechen. Nach dem Konzert sind Sie eingeladen, in entspannter Atmosphäre bei einem Glas Wein über das Gehörte zu diskutieren.: FR., 27. Sept., 20 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Alle Grazer Sportplätze auf einen Klick

Junge Grazer haben die neue Website "Court Culture" entwickelt. Sie soll Service bieten und sich als Plattform für Freizeitsportler in Graz etablieren: Ziel ist es, auf einen Klick einen Überblick über das bestehende Sportangebot zu geben, von Basketballkörben und Bezirkssportplätzen über Leichtathletik-Anlagen bis zu Tischtennistischen in Parks. 143 Standorte, die allermeisten davon kostenlos nutzbar, sind derzeit auf einer Karte eingetragen. Auf der Homepage kann man diese auf das Handydisplay verlinken - damit wirkt es wie eine App. In Zukunft soll sich Court Culture als Plattform für Freizeitsportler etablieren. Man soll sich über die Seite mit Gleichgesinnten verabreden können. Man ist etwa zu dritt, will aber am Nachmittag am Bezirkssportplatz Fußballspielen? Ein kurzer Blick, ein Aufruf – und so soll der Ball ins Rollen kommen.

7. Unser Graz-Bilderrätsel

Tagesvorschau-Rätsel Diesmal wollen wir von Ihnen wissen, um welches Gebäude auf dem obigen Foto zu sehen ist. Und wo steht es? Die Auflösung gibt es an dieser Stelle in der nächsten Tagesvorschau.

