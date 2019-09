Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum Vergleich: So sah die Bib-Baustelle vor einem halben Jahr im März aus © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Donnerstag wird im Süden rasch sonnig sein. Am Nachmittag entstehen neuerlich Wolken und strichweise ziehen kurze Regenschauer durch. Die Temperaturen ändern sich unwesentlich, die Höchstwerte kommen auf 22 Grad, am Morgen hat es ab 11 Grad.

Am Freitag scheint nach Auflösung regionaler Nebelfelder oft die Sonne und es wird mit schwachem Südwind in allen Höhenlagen milder. Die paar hohen Wolken stören kaum. Die Höchsttemperaturen bis 23 Grad liegen über dem langjährigen Schnitt.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Die Luftgüte ist in der gesamten Steiermark ausgezeichnet. Die Pollensaison neigt sich dem Ende zu, Ragweed belastet nur noch gering!

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Was wir wirklich für das Klima tun können

Bald ist es soweit: Der "Earth Strike" findet diesen Freitag statt. Doch wie sollte sich unser tägliches Leben für das Klima verändern? Stefan Schleicher ist Professor am Grazer Wegener Zentrum für Klima und globalen Wandel und bald auch Vorsitzender des neu gegründeten Klimafachbeirats der Stadt. Im Alltag sieht der Fachmann vor allem drei Bereiche, die den CO2-Ausstoß gravierend erhöhen: Moblität, Fernreisen und Wohnen. In diesen drei Bereichen (Stichwort Auto fahren, Langstreckenverkehr und alte Heizsysteme) jeweils eine persönliche Bilanz aufzustellen und so CO2 einzusparen, ist Schleichers abschließender Ratschlag. "Wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Auswirkungen unser Tun hat und aufhören, diese Probleme durch Erbsenzählen lösen zu wollen." Verändern müsse sich nicht nur der Einzelne, sondern auch das System an sich. "Es muss einfacher werden, klimaschonend zu leben", sagt Schleicher. Es brauche passende Infrastruktur zum Radfahren. Kreislauffähige Produkte, die sich reparieren lassen. Mehr Supermärkte, in denen Lebensmittel in mitgebrachte Verpackungen abgefüllt werden. "So kann man den Menschen eine Wahl geben."

5. Wohin soll's denn gehen?



"einfach tierisch"

Einfach tierisch geht es zu beim kommenden Chorkonzert der Grazer Keplerspatzen. Sie singen unter der Leitung von Ulrich Höhs, am Klavier werden sie von Aleksey Vylegzhanin begleitet. Vom Marienwürmchen (Johannes Brahms) bis zum Alten Marabu (Ingo Bredenbach) wird alles besungen, was so kreucht und fleucht. Ob groß oder klein, Flossen oder Flügeln, alle sind sie dabei. Schließlich lüften die Spatzen das Geheimnis, wer das Rennen in "Der Hase und die Schildkröte" letztlich gewinnt, und verraten, wie man eine Ameisen-Allemande, eine Marabu-Mazurka oder eine Chamäleon-Rumba (Cesar Bresgen) tanzt. Und Schuberts weithin bekanntes Kunstlied "Die Forelle" wird schlussendlich launig in unterschiedliche musikalische Epochen transferiert.

WO : Kulturzentrum Minoriten (Minoritensaal)

WANN : DO., 26. Sept., 19.30 Uhr





Einfach tierisch geht es zu beim kommenden Chorkonzert der Grazer Keplerspatzen. Sie singen unter der Leitung von Ulrich Höhs, am Klavier werden sie von Aleksey Vylegzhanin begleitet. Vom Marienwürmchen (Johannes Brahms) bis zum Alten Marabu (Ingo Bredenbach) wird alles besungen, was so kreucht und fleucht. Ob groß oder klein, Flossen oder Flügeln, alle sind sie dabei. Schließlich lüften die Spatzen das Geheimnis, wer das Rennen in "Der Hase und die Schildkröte" letztlich gewinnt, und verraten, wie man eine Ameisen-Allemande, eine Marabu-Mazurka oder eine Chamäleon-Rumba (Cesar Bresgen) tanzt. Und Schuberts weithin bekanntes Kunstlied "Die Forelle" wird schlussendlich launig in unterschiedliche musikalische Epochen transferiert. : Kulturzentrum Minoriten (Minoritensaal) : DO., 26. Sept., 19.30 Uhr Kabarett Cuvée im September



WO : Die Brücke

WANN : DO., 26. Sept., 20 Uhr



Ein Abend, vier Acts! Das gesellschaftskritische Kabarett Cuvée bildet eine wunderbare Mischung aus dem Feinsten, was österreichisches Kabarett zu bieten hat. Von einem Wechselkabarett für Frauen im besten Alter mit "Die Menopausen", einem Feuerwerk der pointierten Hoffnungslosigkeit mit Christoph Fritz, über "einem flotten Dreier mit enormer musikalischer Bandbreite" durch die musikalischen Interpretationen der Kaktusblüten, bis hin zur sarkastischen, zynischen Weltansicht von Janea Hansen, die ihre Alltagsprobleme wunderbar humorvoll wiedergibt, ist für jeden etwas dabei. Durch den Abend führt Christine Teichmann.: DO., 26. Sept., 20 Uhr

Premiere: Vernon Subutex

Band 1 bis 3. Nach dem Roman von Virginie Despentes. Im Rahmen von "steirischer herbst 2019". Vernon Subutex ist Besitzer eines Plattenladens. Doch dann kamen die Digitalisierung, das Internet, unverschämte Mieterhöhungen – und plötzlich ist sein Laden pleite. Eine Weile hält sich der Endvierziger mit dem Verkauf von Restbeständen auf eBay über Wasser, dann mit Gelegenheitsjobs und Arbeitslosenhilfe. Doch als der Popstar Alex Bleach stirbt, der bis dahin ihm die Miete zahlte, wird Vernons Wohnung gepfändet. Als Obdachloser übernachtet er bei ehemaligen Geliebten, alten Freunden und neuen Bekannten auf der Couch, bis er ahnungslos seinen größten Schatz, quasi seine Lebensversicherung, verliert: die Aufzeichnung eines Interviews mit Alex Bleach kurz vor dessen Tod, das brisante Details enthält. Das Video ist Gold wert und bald wird Vernon von einer Meute verfolgt, die es ihm abjagen will. Verschiedenste Zeitgenossen begegnet Vernon bei seinem Abstieg – der eigentlich ein Aufstieg in die Sphären einer zukünftigen Religion ist.

WO: Schauspielhaus

WANN: Premiere: DO., 26. September, 19 Uhr : Premiere: DO., 26. September, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Die "modernste Bibliothek Österreichs" wird eröffnet

Nach drei Jahren Umbauzeit öffnet am Donnerstag in Graz die modernste Bibliothek Österreichs. Die vergleichsweise jungen Zubauten wurden entfernt bzw. saniert, und darüber setzte Architekt Thomas Pucher aus Graz einen nicht unumstrittenen Glaskubus. Künftig stehen 500 Lern- und Leseplätze zur Verfügung. Der historische Lesesaal wurde saniert, der alte Terrazzo-Steinboden wurde wiederentdeckt. Aber es wurde noch viel mehr entdeckt und investiert. 28 Millionen Euro kostete der Umbau. Am Donnerstag um 13 Uhr ist es soweit: Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der BIG (Bundesimmobiliengesellschaft, Eigentümer und Vermieter des Gebäudes) wird die Schlüssel offiziell an Rektorin Christa Neuper übergeben. Nach einer künstlerischen Entdeckungsreise mit "Bodies in Urban Spaces" von Willi Dorner ab 13.40 Uhr gibt es ab 14 Uhr inszenierte Führungen durch das Gebäude. Es folgen Kurzvorträge im neuen Alumni-Hörsaal, und insgesamt schließt sich ein Fest für alle zum Semesterauftakt an. Hier finden Sie das Gespräch vom Vortag von Uni-Rektorin Christa Neuper und Vizerektor Peter Riedler mit der Kleinen Zeitung über die neue Uni-Bibliothek.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.