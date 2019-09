Facebook

Farbakzente im Grazer Stadtpark © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag bessert sich das Wetter. Wolken und Nebel lockern im Laufe des Vormittages von Westen auf. Am Nachmittag sollte schließlich fast überall zeitweise die Sonne scheinen. Der Wind weht nur noch schwach bis mäßig und wird am Tag wieder mehrheitlich auf Süd drehen. Nach Frühtemperaturen ab 13 Grad steigen die Werte am Nachmittag auf 21 Grad.

Am Mittwoch zieht die nächste Störungszone in die Steiermark. Dabei wird der Vormittag noch trocken verlaufen, gegen Osten zu scheint kurzzeitig noch die Sonne. Am Nachmittag beginnt es von der Obersteiermark aus zu regnen, nach Sonnenuntergang schlussendlich in den südlichen und östlichen Landesteilen. Der Wind weht schwach bis mäßig, die Höchsttemperaturen erreichen wieder 21 Grad.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Ozonkonzentrationen zu rechnen. Die Konzentration von Pilzsporen in der Luft und somit auch die Belastungen sind meist nur gering, in der Osthälfte mitunter auch mäßig. Die Rageedblüte neigt sich in den betroffenen Regionen hingegen dem Ende zu und führt nur noch lokal zu geringen allergischen Reizungen.

3. Verkehr & Öffis

Diese drei Regionen in der Stadt sollte man mit dem Auto wegen Totalsperren und Baustellen, wenn möglich, meiden.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. "Wahl" vor der Wahl: Am Dienstag wird ohne Pass gewählt

Die reguläre Wahl zum Nationalrat findet kommenden Sonntag statt. Aber wie repräsentativ ist unsere die Demokratie? Das ist die Grundsatzfrage, die der Verein Zebra mit der "Pass Egal Wahl" aufwirft. Denn österreichweit sind es 1,2 Millionen Menschen, die zwar hier leben, aber nicht wahlberechtigt sind, weil sie keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. In der Steiermark sind es rund 110.000 Menschen, in Graz gut ein Drittel davon. Am Dienstag zwischen 15 und 19 Uhr können am Grazer Mariahilferplatz all jene ihre Stimme abgeben, die eigentlich nicht wahlberechtigt sind. Für Alexandra Köck von Zebra geht es um demokratische Mitbestimmung für alle, die schon seit Jahren im Land leben. Schlussendlich seien ja auch alle von der österreichischen Politik unmittelbar betroffen. "Das Zugehörigkeitsgefühl durch die Teilhabe an demokratischen Prozessen zu stärken, das muss das Ziel für eine vielfältige Gesellschaft wie in Österreich sein", so Köck. Zur symbolischen Wahl stehen übrigens dieselben Parteien, die österreichweit kandidieren. Und auch Menschen mit österreichischem Pass können eine Solidaritätsstimme abgegeben. Mitzubringen ist ein Lichtbildausweis.

5. Was, wann, wo



Das innere Leuchten

Film-Special zum Welt-Alzheimertag. Demenz - eine Diagnose, die für die Betroffenen und ihre Angehörigen alles verändert. Die Erkrankung zu akzeptieren erscheint ebenso schwierig, wie ein angemessener Umgang mit ihr. Vielleicht geht es aber viel mehr um ein Mitfühlen, als um ein Verstehen? Beobachtend erforscht "Das innere Leuchten" den Lebensalltag von Menschen mit Demenz in einer Pflegeeinrichtung und legt hierbei den Fokus auf die positiven Situationen und Begegnungen. Frei von Vergangenheit und Zukunft erwächst eine Möglichkeit, nur den Moment zu erleben. Der Film nimmt sich Zeit für diese Augenblicke, entdeckt mit seinen Protagonisten die Langsamkeit, Mühseligkeit und Schönheit der stets wiederkehrenden Rituale des Alltags. Mit großer Wertschätzung dürfen Traurigkeit, Heiterkeit und Nachdenklichkeit unkommentiert für sich sprechen.

WO : KIZ Royal

WANN : DI., 24. Sept., 18.20 Uhr





WO : Buchhandlung Moser

WANN : DI., 24. Sept., 19.30 Uhr



"Sei Pilot deines Lebens". Buchpräsentation mit Matthias Strolz. Mehr als 20 Jahre hat er Menschen in Veränderungsprozessen begleitet - als Coach, als Berater und als Führungskraft. Auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere steigt er aus und erfindet sich neu. Ein Buch, das einlädt und Mut macht. Matthias Strolz will in fünf kompakten Schritten den Weg zur Selbstentfaltung zeigen. Er beantwortet die wichtigsten Fragen immer persönlich, entwaffnend offen und liebevoll erhellend.: DI., 24. Sept., 19.30 Uhr

Kampf gegen die Klimakrise



WO: Stadtschenke

WANN: DI., 24. September, 19 Uhr - Was wirkt wirklich? Welche Rolle spielen bei diesem Thema eigentlich Politik und das Wirtschaftssystem, in dem wir leben? Ist es nicht wesentlich wirkungsvoller, wenn die Politik beginnt zu handeln, auf allen Ebenen Verantwortung übernimmt und Veränderungen vorantreibt? Werden uns "grüner Konsum" oder eine "grüne Ökonomie" weiterbringen? Welche Strategien müssen verfolgt werden, um Österreichs Klimapolitik zielgerichtet und sozial gerecht vorwärts zu bringen? Es diskutieren: Alfred Posch, Mitglied des FB Climate Change Graz der KFU, Jakob Schwarz, Aktivist*innen von Klimavolksbegehren Fridays For Future, System Change, not Climate Change.: DI., 24. September, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Wird nächstes Jahr vor der Oper wieder gechillt?

Es war eine der positiven Überraschungen des Sommers: Auf den Stiegen vor der Oper traf man sich auf einen Aperol, in den Liegestühlen vor dem Musentempel wurde gedöst. Für Streetfood-Market-Flair im Miniaturformat sorgten die Stände und Foodtrucks von Kaisers Smoked BBQ, Hubert Auer und Platzhirsch. Was eigentlich nur als provisorische Lösung während der Bauarbeiten am Kaiser-Josef-Platz gedacht war, für die auch die Gastronomen vorübergehend ausziehen mussten, könnte 2020 eine Neuauflage erleben. "Es war toll und wir möchten das unbedingt wieder machen, zumindest von Anfang April bis Anfang November", unterstreicht Philipp Mayr vom Kaisers Smoked BBQ. Auch Simon Abt vom "Platzhirsch" zieht positiv Bilanz: "Viele Leute haben gesagt, dass sie das total lässig finden", unterstreicht er. Den Plänen der Gastronomen kann auch Opern-Hausherr und Theaterholding-Chef Bernhard Rinner etwas abgewinnen, der das Anliegen "proaktiv" unterstützen will, den Ball aber an die Stadt als Grundeigentümerin weiterspielt. "Es müsste in diesem Fall ein behördliches Genehmigungsverfahren geben", so Rinner. Auch wenn die Oper im Sommer Pause macht, wird man auf Gastproduktionen wie etwa La Strada Rücksicht nehmen müssen.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.