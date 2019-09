Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Montag ist es offiziell: Der Herbst hat begonnen © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Montag verläuft bis über Mittag bei wechselnder Bewölkung in den meisten Landesteilen noch trocken. Im Süden kann sich hingegen noch zeitweise die Sonne zeigen. Am Nachmittag und Abend nimmt die Schauerneigung dann von Westen ausgehend generell zu. Höchstwerte bis zu 22 Grad.

Am Dienstag kündigt sich in weiten Landesteilen wechselnd bewölktes, zwischendurch sonniges und meist trockenes Wetter an. In exponierten Lagen weht zunächst teils noch lebhafter Nordwind. Höchstwerte bis 21 Grad.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Die geringen Luftschadstoffbelastungen garantieren gute lufthygienische Bedingungen. In den Niederungen muss mit mäßigen Belastungen durch Pilzsporen gerechnet werden. Vor allem in der Südoststeiermark gibt es zudem auch teils mäßig hohe Konzentrationen von Ragweedpollen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Ibererstraße im Bereich HNr. 6 bis Wiener Straße gibt es wegen einer Leitungssanierung eine Postenregelung von 7.00-19.00 Uhr bis zum 25.10.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peter-Rosegger-Straße 15 gibt es wegen Grabungsarbeiten eine Postenregelung bis zum 11.10.

- In der Rauchleitenstraße 10 - 44 wird die Wasserversorgung erneuert: Postenregelung bis Ende November.

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Für das Klima: Die Woche des Protests in Graz

Was am Freitag mit "Dein Ort für die Zukunft" begann, ging am Samstag am Schloßbergplatz mit "Artitsts4Future" und "Der große Diktator" weiter. Am Sonntag traf man sich am Kapistran-Pieller-Platz zur "Tschickstummelchallenge". Die Herausforderung: Gelingt es mehr als 1000 Tschickstummel zu sammeln? Zu Wochenbeginn wird debattiert: Von 18 bis 21 Uhr in der FH Joanneum. Das Talkthema lautet "Aufstand oder Aussterben": Klimakatastrophe, Massenaussterben und was wir dagegen tun können. Extinction Rebellion informiert über die drastische Lage und zeigt Lösungswege auf. Ebenfalls am Montag: Im Dekagramm am Joanneumring 16 wird um 19.30 Uhr der Film "Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen" gezeigt. Im Cafe Erde findet von 18.30-20 Uhr ein Infoabend unter dem Motto "Die Jugend streikt! Warum nicht wir?" statt. An diesem Infoabend für Berufstätige werden wichtige Fragen zum klimabezogenen Streiken geklärt – unter anderem, wie man als Erwachsener die Jugend dabei unterstützen kann, sich durchzusetzen. Hier haben wir für Sie aufgelistet, wie es diese Woche bis zum "Earth Strike" am Freitag weitergeht.

5. Wohin am Montag?



Arnulf Rainer

Die Galerie Reinisch Contemporary zeigt anlässlich des 90. Geburtstages von Arnulf Rainer einen kleinen, aber repräsentativen Einblick in das Werk eines der Größten unseres Landes. Dieses Werk revolutionierte Vieles und ist in einem dichten Bezugsnetz zu rezipieren. Vehement und schonungslos ging Rainer mit der Kunstgeschichte, mit den künstlerischen Konventionen und letztlich mit sich als Künstler um. Sein unmittelbarer Lebensimpuls scheint sich auf das Bild zu übertragen, es auszufüllen und sukzessive zu verdecken. Das Bild wird zum Zeugnis eines Prozesses.

WO : Reinisch Contemporary

WANN : MO., 23. Sept., 19 Uhr





Die Galerie Reinisch Contemporary zeigt anlässlich des 90. Geburtstages von Arnulf Rainer einen kleinen, aber repräsentativen Einblick in das Werk eines der Größten unseres Landes. Dieses Werk revolutionierte Vieles und ist in einem dichten Bezugsnetz zu rezipieren. Vehement und schonungslos ging Rainer mit der Kunstgeschichte, mit den künstlerischen Konventionen und letztlich mit sich als Künstler um. Sein unmittelbarer Lebensimpuls scheint sich auf das Bild zu übertragen, es auszufüllen und sukzessive zu verdecken. Das Bild wird zum Zeugnis eines Prozesses. : Reinisch Contemporary : MO., 23. Sept., 19 Uhr Was tun gegen Hass im Netz?



WO : Vorklinik - Hörsaal 06.02

WANN : MO., 23. Sept., 18 Uhr



Hass im Netz ist allgegenwärtig. Er trifft Frauen, junge Menschen und SchülerInnen, die gemobbt werden. Rechter Hass im Netz hetzt gegen Flüchtlinge und MuslimInnen. Vier von fünf Internet-NutzerInnen waren bereits mit Hasskommentaren konfrontiert. Was steckt hinter dem Hass im Netz? Was können wir dagegen tun? Wo gibt es Hilfe? Und was ist politisch und rechtlich notwendig? Nationalratskandidatin Sigi Maurer diskutiert mit Heike Grebien (Steirische Kandidatin zum Nationalrat), Daniela Grabovac (Antidiskriminierungsstelle Steiermark) und Eva Taxacher (Verein Frauenservice Graz, Projekt empower-net).: MO., 23. Sept., 18 Uhr

Schnuppern bei den Kapellknaben

Die Grazer Kapellknaben laden Buben zum Schnuppern ein. Sie freuen sich über interessierte Sänger und begleiten vom ersten Entdecken der Stimme bis zur großen Chormusik und solistischem Singen. Knabenchor in Graz hat eine moderne Bedeutung: 2003 von Matthias Unterkofler gegründet, singen die Kapellknaben in österreichischen und ausländischen Konzertsälen, Kirchen und sogar auf der Skipiste. Die Knabensolisten sind an den führenden Opernhäusern von Österreich beschäftigt, der Chor produziert CDs und ist bei Rundfunk- und Fernsehaufnahmen gefragt. Montags, 15-16 Uhr - 2. Klasse Volksschule und jünger;

WO: Augustinum (Lange Gasse 2)

WANN: MO., 23. September, 15 Uhr mittwochs, 14.30-16 Uhr - 3. Klasse Volksschule und älter;: MO., 23. September, 15 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Montag.

6. "Graz repariert" zieht nach einem Jahr Bilanz

Vor einem Jahr startete die Inititative "Graz repariert" offiziell als Netzwerk zahlreicher Reparaturbetriebe sämtlicher Branchen. Aktuell sind 33 Unternehmen Teil des Zusammenschlusses: Von der Waschmaschine über die Handtasche bis hin zum Handy, auf der Internetseite werden alle, die Dinge nicht wegwerfen, sondern reparieren wollen, fündig. Von den zuständigen Akteuren gibt es eine erste, positive Bilanz. Initiator Christopher Fleck zeigt sich euphorisch: "Eine Studie der Uni Graz zeigt, das die beteiligten Betriebe im Schnitt eine 33-prozentige Steigerung bei Reparaturdienstleistungen ausweisen können." Alleine im Mai 2019 seien 4500 Dinge über das Netzwerk wieder funktionstüchtig gemacht worden - vor allem Handys, Kaffee- und Waschmaschinen. "Immer mehr Unternehmen entscheiden sich, Teil dieses Programms zu werden", so Fleck. Ziel sei es, eine große Breite an Betrieben ins Boot zu holen. Auch auf den Arbeitsmarkt habe die Initiative positive Auswirkungen: Rund 118 Mitarbeiter sind hierbei involviert. Ein wesentlicher Teil im Grazer Umwelt-Programm ist auch die seit 2016 laufende Reparaturförderung der Stadt, die beantragt werden kann: Je Grazer Haushalt und Kalenderjahr wird ein Betrag von 50 Pozent der Kosten bis zu maximal 100 Euro rückerstattet.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.