Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abendstimmung im Herbersteingarten am Schloßberg © A. W. Tengg

1. Wetter

Nach Auflösung lokaler Nebelfelder werden wir am Samstag mit meist wolkenlosem Wetter verwöhnt. Am Nachmittag tauchen vorübergehend ein paar flache Quellwolken auf. Nach frischen Frühtemperaturen ab 8 Grad wird es am Nachmittag mit bis 23 Grad bereits wieder angenehm warm.

Es setzt sich sonniges Sonntagswetter in Szene. Erst am Nachmittag ziehen einige Wolken auf. Südwind lässt die Temperaturen auf 23 Grad ansteigen. In der Früh aber noch frisch mit 9 Grad.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Die Luftschadstoffbelastungen bewegen sich auf niedrigem Niveau. In den Niederungen muss mit teils mäßig hoher Pilzsporenkonzentration gerechnet werden. im Südosten des Landes kommen auch leichte Belastungen durch Ragweedpollen hinzu.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Unsere Umfrage der Woche zur "Week For Future"

Jetzt wird es wirklich ernst: Üblicherweise war es "fünf vor zwölf" Uhr, wenn in Graz im Zuge von "Fridays For Future" demonstriert wurde. Auch während der Sommerferien wurde in Graz weitergestreikt. Doch mit der "Week For Future" wurde gleich eine ganze Woche für den Klimaschutz angesetzt – österreichweit. Unsere Frage an Sie: Wurden Sie von der Bewegung wachgerüttelt? Hier kommen Sie zur Umfrage. Das Vorurteil, dass vor allem Schülerinnen und Schüler, die das Schwänzen zur Hochkultur erheben, Teil dieser Initiative sind, hält schon lange nicht mehr. Mit "Teachers For Future" bekommen sie Rückendeckung von der "Lehrerbank". Derzeit eint sie die Absicht, Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Das Ziel: Bei der Nationalratssitzung am 25. September soll der Klimanotstand für Österreich ausgerufen werden. In Sachen Klimaschutz tut sich ja aufgrund der europaweiten "Mobilitätswoche" diese Woche ohnehin viel. Der Abschluss dieser Aktionswoche wird am Sonntag beim großen Grazer Mobilitätsfest am Opernring gefeiert. Die Kleine Zeitung ist dort mit einem eigenen "Bike Corner" vertreten.

5. Was wird denn hier gespielt?



"StadtLesen" ist auch am Wochenende in Graz

Zuhören und lesen im öffentlichen Raum. Der Hauptplatz der Landeshauptstadt wird für einige Tage ein kleines Leseparadies. Täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Besuchen Sie das Lesewohnzimmer in der Innenstadt: " Am Samstag laden die Bücher erneut ein zum grenzenlosen Buchgenuss. Familien freuen sich am Sonntag, 22. September, ab 9 Uhr über Kinder- und Jugendliteratur. Werke für kleine und größere Lesefreunde dominieren in den Regalen."

WO : Hauptplatz

WANN : SA./SO., 21./22. Sept., ab 9 Uhr





Zuhören und lesen im öffentlichen Raum. Der Hauptplatz der Landeshauptstadt wird für einige Tage ein kleines Leseparadies. Täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Besuchen Sie das Lesewohnzimmer in der Innenstadt: " laden die Bücher erneut ein zum grenzenlosen Buchgenuss. Familien freuen sich am Sonntag, 22. September, ab 9 Uhr über Kinder- und Jugendliteratur. Werke für kleine und größere Lesefreunde dominieren in den Regalen." : Hauptplatz : SA./SO., 21./22. Sept., ab 9 Uhr Yunity - das Yogapicknick in Graz

Großes Highlight bei dem kostenlosen Open-Air-Event, das bereits zum 7. Mal im Zeichen von Gemeinschaft, Lebensfreude und Gesundheit in der Murmetropole stattfindet. In diesem Jahr wird Guest Guide Jonah Kest aus Kalifornien, der aus einer Familie von westlichen Yoga-Pionieren stammt, eine hingebungsvolle Einheit im Freien leiten. Jonah praktiziert von Kindesbeinen an Yoga und bereist mittlerweile als Yogalehrer die Welt. Auf die TeilnehmerInnen warten zum Abschluss Picknickkörbe mit gesunden Leckerbissen, die dann gemeinsam mit wunderschönem Blick auf den Grazer Schloßberg genossen werden können.

WO : Mariahilferplatz

WANN : SA., 21. Sept., 14 Uhr



Yoga-Lovers können am Samstag außerdem im Yoga-Pop-Up Store am Mariahilferplatz shoppen.: SA., 21. Sept., 14 Uhr

Großes Highlight bei dem kostenlosen Open-Air-Event, das bereits zum 7. Mal im Zeichen von Gemeinschaft, Lebensfreude und Gesundheit in der Murmetropole stattfindet. In diesem Jahr wird Guest Guide Jonah Kest aus Kalifornien, der aus einer Familie von westlichen Yoga-Pionieren stammt, eine hingebungsvolle Einheit im Freien leiten. Jonah praktiziert von Kindesbeinen an Yoga und bereist mittlerweile als Yogalehrer die Welt. Auf die TeilnehmerInnen warten zum Abschluss Picknickkörbe mit gesunden Leckerbissen, die dann gemeinsam mit wunderschönem Blick auf den Grazer Schloßberg genossen werden können. No More Bricks in the Wall



WO: Forum Stadtpark

WANN: SA., 21. September, 10 Uhr Snapshots from the borders. Am Samstag wird es gemeinsam mit Interact und Border Crossing Spielfeld um 10 Uhr im Forum Stadtpark einen Playbacktheater-Workshop zum Thema Flucht und Migration mit internationaler Beteiligung geben. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wird zum Open Mic geladen, wo Skype-Verbindungen zu ehemaligen und gegenwärtigen Migrations-Hotspots hergestellt und mit betroffen in Kontakt getreten werden kann. Nach der Abschlussdiskussion werden Stimmen und Erfahrungen für eine symbolische Flaschenpost gesammelt, welche dann in weiteren Veranstaltungen an politische Entscheidungsträger*innen übergeben wird.: SA., 21. September, 10 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Samstag.

6. Noch mehr Veranstaltungen in den Bezirken

Am Samstag haben die Grazerinnen und Grazer wirklich die Qual der Wahl: In Eggenberg findet das große Herbstfest statt. Für musikalischen Schwung sorgen die Neudauer Schuhplattler, ihre Raundl Musi, DJ Horst und weitere klangliche Überraschungen warten auf Sie. Das "Duo KoPa" und das Gitarrenduo "Blue Gecko" animieren zum Tanzen. Die kleinen Gäste begleitet wieder der Spielebus "VogelFrei", durch den Tag und Vereine wie Wohngemeinschaft Algersdorf, SL, Selbstbestimmt leben und andere präsentieren sich. Der Maibaum wird umgeschnitten und scheibenweise zugunsten der Woche - Aktion "Von Mensch zu Mensch", unter der Patronanz von Altbürgermeister Alfred Stingl, gegen eine freiwillige Spende verkauft. In St. Peter lädt das Nachbarschaftszentrum gemeinsam mit der Bezirksvertretung St.Peter zum Bezirksfest samt Ausstellung, Livemusik Workshops und Buffet ein. Dann wird noch das 5. Mariahilferstraßenfest gefeiert. Die Akteure und Akteurinnen hinter dem täglichen Geschäftstreiben der Design-Meile stellen sich vor. Am Mariahilferplatz gibt's Musik- und Tanzprogramme, vor den Geschäftslokalen sind Standl aufgebaut, in der Gastronomie findet man Schmankerl im Angebot. Und dann gibt es noch zum 4. Mal das Grieskram - Nachbarschaftsfest. Ein Straßenfest im Griesviertel mit der Griesgasse als Fußgängerzone und dem Entenplatz als Fußballplatz. Ein Viertel – deutlich besser als sein Ruf – lädt zum gemeinsamen Feiern, Mitmachen und Verweilen ein. Kunst, Kultur, Kulinarik und viel zu viel Verkehr. Motto: "Streetfood From Your Neighbourhood".



7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.