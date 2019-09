Facebook

Abendstimmung im Herbersteingarten am Schloßberg © A. W. Tengg

1. Wetter

Abgesehen von ein paar Wolken in meist hohen Schichten sorgt der Freitag für durchwegs sonniges Wetter. Etwaige Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Nach einstelligen Frühtemperaturen ab 7 Grad werden am Nachmittag bis 19 Grad erwartet.

Nach Auflösung sporadischer Nebelschwaden ist uns am Samstag meist wolkenloses Wetter vergönnt. Am Nachmittag tauchen vorübergehend ein paar flache Quellwolken auf. Nach frischen Frühtemperaturen ab 8 Grad wird es am Nachmittag mit bis zu 23 Grad bereits wieder angenehm warm.

2. Luftgüte-Ausblick und Allergikerwetter

Die Luftqualität ist derzeit noch sehr gut. In den Messdaten zeigt sich zwar bereits die Zunahme des KFZ-Verkehrs nach den Ferien, die Schadstoffkonzentrationen liegen aber noch deutlich unter den Grenzwerten. Besonders im Osten und Süden reizen die Pollen vom Ragweed verbreitet noch leicht. In allen Landesteilen sind geringe, regional auch mäßige Mengen an Pilzsporen in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Zum Weltkindertag: "Kindern eine Stimme geben"

"Immer diese Frauenstimme bei den Haltestelle-Ansagen: Das ist doch irgendwie langweillig", sind sich die jungen Politiker des Grazer Kinderparlaments einig. Und aus diesem Grund wurde bei den Ansagen im öffentlichen Verkehr auch heuer wieder auf die Stimmen von Kindern gesetzt - für zwei Monate. Im Zeitraum vom 20. September, dem Weltkindertag, bis zum 28. November werden die Stimmen der sechs Kinderparlamentarier Martina Kogler, Valentin Watzinger, Vritika Kadam, Jana Höller, Aura Naimer und Odion Williams die Öffi-Fahrer über 51 Bus- und Straßenbahnhaltestellen aufklären. Dabei schreckten sie auch vor den englischen Ansagen nicht zurück. Unter dem Motto "Kindern eine Stimme geben" habe man bereits im letzten Jahr dieses Projekt verwirklicht. Barbara Muhr von der Holding Graz, die diese Inititative "selbstverständlich" mitträgt, stimmte der Neuauflage der Kinderansagen für ihren Betrieb wohlwollend zu. Für die jungen Parlamentarier stehen dabei jedenfalls zwei wesentliche Dinge im Vordergrund, wie sie selbst unterstreichen: Auf der einen Seite ist man einstimmig der Meinung, "dass nicht immer alles die Erwachsenen übernehmen müssen", auf der anderen Seite wollen sie mit dieser Idee "andere Kinder dazu ermutigen, manches einfach einmal selbst in die Hand zu nehmen." Weiter so!

5. Was wird denn wo gespielt?



Freitag ist Lesetag: "StadtLesen" ist wieder in Graz

Zuhören und lesen im öffentlichen Raum. Der Hauptplatz der Landeshauptstadt wird für einige Tage ein kleines Leseparadies. Täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Besuchen Sie das Lesewohnzimmer in der Innenstadt. Am Freitag stehen die Bücher in den Büchertürmen ab 9 Uhr bereit. Die einen lesen darin, vertiefen sich. Andere lesen daraus vor, zitieren wertvolle Passagen. Bürger mit Migrationshintergrund sind dazu eingeladen, selbst verfasste Texte in der Muttersprache vorzulesen – Vorhang auf für die Bühne der Völkerverständigung am Integrationslesetag.

WO : Hauptplatz

WANN : FR., 20. Sept., ab 9 Uhr





Stolpersteinverlegung

Seit dem Jahr 2013 werden ja "Stolpersteine" nach dem Konzept des Künstlers Gunter Demnig verlegt im Gedenken an Menschen, die im Nationalsozialismus ermordet, deportiert, vertrieben, in den Suizid getrieben worden sind oder von "Arisierungs"“-Enteignungen betroffen waren. In Graz gibt es bereits 178 Stolpersteine, in Leoben einen. Heuer verlegt der Verein für Gedenkkultur im September wieder Stolpersteine in Graz: in der Beethovengasse 17, Schmiedgasse 38, Annenstr. 30, Schörgelgasse 64/79, Triester Str. 85, Lindegasse 7;

WO : An 8 Stellen in Graz

: FR., 20. Sept., 14:00 - 18:45





Grand Hotel Abyss



WO: Forum Stadtpark

WANN: FR., 20. September, 10-18 Uhr Das "Grand Hotel am Abgrund" nimmt im steirischen herbst eine umfassende Betrachtung des Hedonismus in unruhigen Zeiten vor. So auch die Videoinstallation von Daniel Mann und Eitan Efrat, die im Forum Stadtpark als Teil des interdisziplinären Festivals für zeitgenössische Kunst angesiedelt ist. Wellness – so erfahren wir aus dieser Arbeit – hat manchmal eine grausige Vorgeschichte. Sie erzählt in Filmen und Objekten von einem Heilstollen in der Nähe des österreichischen Kurortes Bad Gastein, den die Nazis 1942 von Zwangsarbeitern graben ließen, um Gerüchten über Goldvorkommen nachzugehen. Statt Gold fand man Temperaturen von über 40 Grad vor sowie hochkonzentriertes Radon – ein radioaktives Gas, das Linderung bei Rheuma und anderen Leiden versprach. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Stollen in eine Heilstätte umgewidmet, die bis heute in Betrieb ist, obwohl eine medizinische Wirkung der Behandlung niemals nachgewiesen werden konnte.: FR., 20. September, 10-18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Auf die Tickets, fertig, Fifteen Seconds

Erste Fakten zum und Speaker vom Fifteen Seconds Festival 2020: Im kommenden Jahr soll das Programm in den Bereichen "Innovation" und "Kreativität" noch einmal ausgebaut werden, heißt es jetzt von den Veranstaltern. Schon heuer lockte man durch die adaptierte Ausrichtung "neues Publikum und neue Interessensgruppen" auf das Festival, lässt Fifteen-Seconds-Boss Stefan Stücklschweiger wissen. 6000 Teilnehmer wurden gezählt. Insgesamt hätte man für die neue Gestaltung der einstigen Marketingkonferenz "sehr viel positives Feedback" bekommen. Im nächsten Jahr werde man "gezielt rund um Innovationsthemen wie Mobilität, Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit kuratieren". Im Bereich Creativity soll es noch stärker um die Sparten "Design, Arts und Music" gehen. Als Sprecher sagten bereits Wissenschaftsgrößen wie der Harvard-Professor John Paul Rollert oder die Digitalchefin des Jüdischen Museums in New York, JiaJia Fei, zu. Ebenfalls in Graz auftreten werden Frankie Chapin (Burton Snowboards) oder Simon Hodges, ein ehemaliger Offizier der britischen Armee. Am Donnerstagnachmittag startete der Ticketverkauf für das Festival, das am 4. und 5. Juni 2020 in der Stadthalle stattfinden wird.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.