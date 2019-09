Facebook

Es tut sich so einiges in der Innenstadt - lesen Sie selbst © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag scheint häufig die Sonne, lokale Nebelfelder lichten sich bald. Am Nachmittag entstehen vorübergehend ein paar Wolkenfelder. Es wird aber jedenfalls trocken bleiben. Eher noch kühl. Am Morgen sogar recht frisch mit 8 Grad. Tagsüber steigen die Temperaturen auf maximal 19 Grad.

Abgesehen von ein paar Wolken sorgt der Freitag für durchwegs sonniges Wetter. Etwaige Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Nach einstelligen Frühtemperaturen ab 7 Grad werden am Nachmittag bis zu 19 Grad erwartet.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Es sind weiterhin gut lufthygienische Bedingungen zu erwarten. Generell sind die Pollenbelastungen gering und nur im Osten sind noch nennenswerte Konzhentrationen von Ragweedpollen in der Luft. Teils mäßig ist hingegen die Belastung von Pilzsporen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Drei Grazer Stimmen aus der Gastronomie

Die einen schließen, andere erfinden sich wieder neu: Drei Gastronomen haben ihre Lokale umgebaut und vor Kurzem neueröffnet. Über Bedenken, Preisgefüge und den Zahn der Zeit. Schwere Zeiten also? Robert Grossauer feierte diese Woche die Wiedereröffnung des Gösser Bräu. Im Sommer hat er den kupfernen Biersudkessel zur ersten Bier- und Schnapsbar Österreichs umfunktioniert. In der Küche selbst setzt er weiterhin auf "Traditionsküche". Überhaupt neu erfunden hat sich Andreas Rambacher. Er hat dem Orange im Uni-Viertel einen neuen Namen und ein neues Konzept verpasst: "Schrille Grille" heißt das Lokal nun, das vergangenen Freitag neu eröffnet hat. Frühstücksangebote und warme Speisen bleiben aus. "Der Trend geht dahin, dass sich Restaurants und Cafés auf eine Sache spezialisieren." Florian Weitzer. Er hat das Restaurant Speisesaal zum Salon Marie umgebaut. "Wir wollten an der Qualität schrauben und unseren Gästen eine gehobene Gastronomie anbieten." Der Betrieb läuft schon, die offizielle Eröffnung findet in einem Monat statt. Hier können Sie nachlesen, was die drei Gastro-Größen uns noch erzählten.

5. "Was wird denn wo(hl) gespielt?"



Das "StadtLesen" ist wieder in Graz

Zuhören und lesen im öffentlichen Raum. Der Hauptplatz der Landeshauptstadt wird für einige Tage ein kleines Leseparadies. Täglich von 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Besuchen Sie das Lesewohnzimmer in der Innenstadt am Donnerstag: Um 19.30 Uhr liest Autorin Claudia Rossbacher aus ihrem Buch "Steirerrausch". Bis Sonntag wird der Hauptplatz in eine gemütliche Leseoase verwandelt. Über 3000 Bücher aus allen Genres und bequeme Lesemöbel stehen zum Schmökern bereit. Ein Buch am Bücherturm aussuchen, sich eine Leselunza schnappen und eintauchen ins Buchstabenmeer. Warme Decken liegen für kühlere Leseabende bereit und Sonnenschirme spenden tagsüber Schatten. Am Readers Corner darf aus eigenen Werken gelesen werden.

WO : Hauptplatz

WANN : DO., 19. Sept., 9 Uhr





Eröffnungsrede im Rahmen des Festivals "steirischer herbst 2019" von Intendantin Ekaterina Degot. Voicers – Oratorio for Five Speakers and a Listening Crowd (2019) - Performance. Wollny inszeniert eine unkonventionelle Oper: Fünf Politiker halten eine für ihre jeweilige Position typische Ansprache. In erkennbaren Versatzstücken aus dem Tagesgeschehen wenden sie sich an die vermeintlichen Zielgruppen und appellieren an unterschiedliche Visionen von Zukunft und Vergangenheit. Ob konservativ oder radikal, bald fällt ihr politischer Jargon auseinander und wird zu Musik. Konkrete Inhalte verschwinden zunehmend hinter rhythmischen Wiederholungen. Was bleibt, ist die eigentliche Bedeutung der politischen Ansprache als Form der Anrede, die sich immer auf ein "wir" oder "ihr" bezieht und in den jeweiligen Gruppen Ängste erzeugt und Hoffnungen weckt. Der sechste Darsteller steht für das Publikum.

WO : Landhaushof

Tingel Tangel 2019



WO: Tummelplatz

WANN: DO., 19. September, ab 14 Uhr Inklusives Straßentheater- und -musikfestival von und mit Menschen mit und ohne Behinderungen - mehrere Gruppen präsentieren an zwei Tagen ihre Beiträge. Clowntheater, Konzerte, Theater, Lesung mit Musik uvm. Am Donnerstag: Karl Schubert Haus Band, Konzert; Andreas Landl, „LANDL meets FALCO“ Szenische Lesung; teAtro loco, Die magische Magier Show, Theater; Die Glückstreiber, „Hochzeits-Zug“ Clowneskes Theater; Die Schrägschrauben, Konzert: DO., 19. September, ab 14 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Vogelschutzareal im Stadtpark

Es ist eine kleine ornithologische Sensation, die sich heuer im Frühling ereignet hatte. Erstmals brütete im Bereich der Stadtmauer zum Burggarten – dem Areal vor dem Parkhouse – ein Gänsesäger. Für den nimmermüden Stadtpark-Aktivisten Wolfgang Wagner Anlass, ein Vogelschutzgebiet für Zugvögel zu fordern. Nun ist es fix: Ab kommenden Frühling werden Teile des Parkareals zum temporären Vogelschutzgebiet erklärt. Wolfgang Windisch, Naturschutzbeauftragter der Stadt, schildert: WWir werden einen Gehölzzaun errichten, der einen naturnahen Streifen eingrenzt. Während der Brutzeit im Frühjahr sollen der Gänsesäger und andere Vögel so geschützt werden. Windisch freut sich außerdem über eine weitere Entdeckung: "Einem der Gänsesäger hat es bei uns so gut gefallen, dass er den Sommer über gleich bei uns blieb." Erste Reaktionen auf das veränderte Verhalten der Zugvögel gab es bereits heuer im Frühling. "Wir mussten den Grazathlon kurzfristig umleiten und den Park beobachten", so Windisch. Im neuen Vogelschutzgebiet soll auch eine der fünf kranken Eichen, die gefällt werden mussten, als Totholz verbleiben, um Insekten neuen Lebensraum zu geben.

7. Das Bilderrätsel vom Vortag: Die Auflösung

Foto © Alex Tengg

Was haben wir gesucht? Passend zur europaweiten Mobilitätswoche wollten wir diesmal von Ihnen wissen, um welchen Radweg es sich bei dem obigen Foto handelt. Und wo führt er hin? Dieser Radweg (SR1 zwischen Mantscha und Neuseiersberg) befindet sich in Seiersberg und überquert mit seiner Überführung die Pyhrnautobahn. Rechter Hand befindet sich die Hundewiese Seiersberg. Die Shopping City Seiersberg ist so mit dem Rad leicht erreichbar.

