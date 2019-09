Facebook

Experten sehen vor allem im Bezirk Jakomini einen Bedarf an Straßenbäumen für Kühlungseffekte. Einige Leser wollen in der Herrengasse Bäume sehen © A. W. Tengg

1. Wetter

Eine Kaltfront sorgt am Dienstag für zunehmend wechselhaftes und teils recht windiges Wetter. Die Sonne zeigt sich zeitweise, am Vormittag ist es meist noch trocken. Am Nachmittag können sich ein paar Regenschauer bilden, die kräftigeren in der südlichen Steiermark. Hier mischen wahrscheinlich auch einzelne Gewitter mit. Von Norden her kühlt es sukzessive ab. Es gehen sich noch einmal bis zu 25 Grad aus.

Am Mittwoch setzt sich nach Auflösung von Restwolken und Nebel bald sonniges Wetter durch. Am Nachmittag bilden sich regional wieder ein paar Wolkenfelder. Der Nordwestwind weht am Vormittag teils noch spürbar. Deutlich frischer, nach Frühtemperaturen ab 10 Grad wird am Nachmittag mit maximal 19 Grad gerechnet.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf einem niedrigem Niveau. Die Belastung durch Ragweedpollen ist am Abklingen. Pilzsporen finden mit der feuchteren Luftmasse ideale Bedingungen vor und reizen daher Allergiker*innen landesweit meist stark.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Humboldstraße 8 gibt es während der Arbeitszeit eine

Postenregelung zwischen 16.09. und 04.10.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Steyrergasse 138-140 gibt es eine Postenregelung während der Arbeitszeit zwischen 16.09. und 04.10.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ideen und Reaktionen: Bäume für Herrengasse und Bahnhof

Die Diskussion ist voll entbrannt: Wo sollen die von Schwarz-Blau angekündigten 1500 neuen Straßenbäume in Graz aufblühen? Zahlreiche Leser der Kleinen Zeitung haben sich Gedanken gemacht, wo diese gedeihen könnten. Thomas Pössler denkt bei mehr Grünraum gleich an einen großen Park beim Hauptbahnhof. Dort, wo rund um die Helmut-List-Halle bereits die Smart City in die Höhe wächst, braucht es aus seiner Sicht massive Parkflächen. In der Starhemberggasse ist ein öffentlicher Park mit 5000 Quadratmeter geplant - "viel zu klein", findet Pössler. In der Gegend sind bereits "eine Unmenge von neuen Wohnungen entstanden", und es kommen noch mehr. Pössler hält einen 20.000 Quadratmeter großen Park als Minimum. Jetzt, wo noch nicht alles verbaut ist, "besteht die Chance dazu. Wer jetzt Geld ausgibt, um einen Park entstehen zu lassen, muss nicht später Häuser abreißen, um Bäume zu pflanzen", findet Pössler. Renate Hasler beklagt die "extreme Hitze" in der Mandellstraße. "Da die Straße ein reines Wohngebiet ist und durch starken Verkehr sehr belastet ist, wären Bäume auf der Sonnenseite dringend notwendig", so Hasler. Hier finden Sie die Reaktionen der Bezirkspolitiker.

5. Was, wann, wo?



Premiere: Joesi Prokopetz

" Pferde können nicht reiten". Ein scharfer Ritt querfeldein ohne Sattel und Steigbügel und selbstverständlich zügellos durch die Hochebenen der Satire. Joesi Prokopetz gibt Ihnen die Sporen in Wort und Gesang with his guitar on his knees. Sitzen Sie auf, galoppieren Sie los und freuen Sie sich auf wieherndes Lachen. Mit Pferden hat dieses Programm allerdings schon gar nichts zu tun. (Jedoch merke: Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd.)

WO : Theatercafé

WANN : DI. & MI., 17.-18. Sept., 20 Uhr



: DI. & MI., 17.-18. Sept., 20 Uhr

Vernissage "Schau, dass du weiterkommst". Martin Schaberl wird die Vernissage von Arno Geiger im LKH Graz II musikalisch gestalten, die einführenden Worte spricht der Leiter Michael Lehofer. Die bildenden Künstler G.R.A.M. und der Literat Arno Geiger erörtern in einem Kollaborationsprojekt die Frage, wie man eine allgemeine Grundstimmung, eine subjektive Befindlichkeit in Wort und Bild fassen kann. Das Ergebnis sind zwölf Fotografien, die auf dem Grazer Gelände des LKH II-Standort Süd entstanden sind. Die Protagonisten wenden sich mit "sprechenden" Schildern und Tafeln in der Landschaft an Unbekannt – vielleicht sogar an sich selbst. Eine Demonstration? Für wen? Oder gegen was? Schon der Anblick dieser öffentlich gemachten, höchst privaten Meinungsäußerungen irritiert.

WO : LKH Graz II Süd-West (Wagner-Jauregg-Platz 1)

WANN : DI., 17. September, 19 Uhr : DI., 17. September, 19 Uhr





Einladung zur Gesundheitsplattform des Sozialmedizinischen Zentrums. 16 Uhr: Zu viel Fleisch, das nationale Laster? Fleisch kommt in Österreich gerne und viel auf den Tisch. Jedoch gerät das Image von Fleisch in den letzten Jahren stark ins Schwanken. Wie viel Fleisch ist überhaupt empfehlenswert? Sollten wir gänzlich darauf verzichten? Vortragende: Viktoria Wedam

17 Uhr: Was bedeutet vegan? Warum vegan essen/leben? Wie gelingt eine vegane Ernährung gesund? Auf welche Nährstoffe ist gezielt zu achten? Was sind gesunde vegane Mahlzeiten? Wie gelingt es ohne Fleisch, Milch & Eier leckere Mahlzeiten zu zaubern (vegan kochen)? Danach geht es in die Praxis: Wir planen in kleinen Gruppen gesunde pflanzliche Mahlzeiten! Vortragende: Petra Frühwirth

WO: SMZ Jakomini

WANN: DI., 17. September, 16 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Stadtwetter: Die Sommerbilanz für Graz

Für die "Frage der Woche" haben wir uns dem Rekordsommer 2019 gewidmet und haben mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gesprochen. Dieser Sommer war in Österreich ja der zweitwärmste der Messgeschichte. Im Grazer Stadtgebiet war nur der Sommer 2003 noch heißer! Außerdem gab es auch nicht viel Niederschlag. Ganze 32 Hitzetage, also Tage, an denen die Temperaturen die 30-Grad-Marke erreichen oder übertreffen, hat es in Graz gegeben. "Der Jahresmittelwert für die vergangenen drei Jahrzehnte seit 1981 liegt bei elf Tagen. Von vergangenen Juli bis August gab es hingegen dreimal so viele Hitzetage", betont Alexander Orlik von der ZAMG. Sehr sonnig war es auch: "754 Sonnenstunden haben wir in Graz von Juni bis inklusive August gemessen", sagt Orlik. Mit 290 Sonnenstunden fiel der Juni besonders sonnig aus – zur Freude der Bäderbetreiber. Zum Vergleich: Der Mittelwert über dreißig Jahre liegt bei 699 Stunden. Mit Abstand am längsten zeigte sich die Sonne im Sommer 2003 mit 878 Stunden.

