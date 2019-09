Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es der Ferne gar nicht so leicht: Welcher Berg ist auf dem Foto zu sehen? © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Mittwoch bringt nach Auflösung lokaler Nebel- oder Hochnebelfelder oft sonniges Wetter. Am Nachmittag können Quellwolken aufziehen. Frühwerte ab 10 Grad, Höchsttemperaturen um 24 Grad.

Am Donnerstag ziehen zunächst einige Wolkenfelder durch, es bleibt aber tagsüber trocken. Am Nachmittag lockert es auf und die Sonne kommt wieder öfter zum Zug. Die Temperaturen erreichen nach Frühwerten um 13 Grad angenehme 25 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Die Luftschadstoffkonzentrationen bleiben auf niedrigem Niveau. Daran wird sich auch morgen wenig ändern. Pollenallergiker müssen mit starken Beschwerden durch Pilzsporen rechnen, Ragweedpollen sorgen im Osten und Südosten für teils mäßige Beschwerden, Beifusspollen sorgen meist nur mehr für geringe allergische Reize.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Debatte: Auch Betriebe für Alkoholverbot am Bahnhof

Polizei und ÖBB haben sich am Sonntag in der Kleinen Zeitung für ein Alkoholverbot vor und im Grazer Hauptbahnhof ausgesprochen. Ein Lokalaugenschein vor Ort zeigt: Auch ein Großteil der Gastronomie und Geschäftsinhaber begrüßt den Vorstoß – man erhofft sich vor allem höhere Sicherheit. Der Hintergrund: Nachdem es immer wieder zu Zwischenfällen kommt, muss die Exekutive bis zu dreimal täglich ausrücken und für Ordnung sorgen. Viel konsumiert werde grundsätzlich überall am Bahnhof: Laut Polizei im Winter vermehrt im Inneren oder an den Bahnsteigen; sonst auf den umliegenden Grünflächen. "Das macht kein gutes Bild", meint Analyn Strassegger (36), Kellnerin bei Don Camillo. Seit drei Jahren arbeitet die Grazerin am Bahnhof und überquert mehrmals täglich den Vorplatz und die kleine Parkanlage. Nicht immer ist ihr wohl dabei: "Das Zischen der Bierdosen höre ich schon am Morgen. Das muss sich ändern." Im Koalitionsausschuss wurde bereits darüber diskutiert. Eine Lösung gibt es aber vorerst nicht, betonen Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Vize Mario Eustacchio (FPÖ) unisono. Beide verweisen auf die Arbeitsgruppe "Sicherer Bahnhof", in der Ordnungswache, ÖBB, Polizei und Strafamt vertreten sind – sie soll nach einem runden Tisch einen Zwischenbericht vorlegen. Danach werde man weitere Entscheidungen treffen, heißt es aus Eustacchios Büro.

5. Wo soll es hingehen?



Grazer Premierenwoche der Freien Theater

NEWSoffSTYRIA. " WIR FUNKTIONIEREN – das diesjährige Motto der steirischen Theaterfeste der Regionen scheint der Festivalauswahl auf den Leib geschneidert. Beschäftigen sich doch praktisch alle Projekte mehr oder weniger mit der Frage, ob wir denn unser Leben hauptsächlich dafür verwenden sollen, um 'zu funktionieren'." In Kooperation mit theaterland steiermark wurden für das Festival alle ausgewählten Stücke produziert und erfahren nun ihre Premiere. "Als Gäste heißen wir Theater AGORA - das Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - mit einer hochaktuellen Auseinandersetzung des Ensembles mit George Orwells FARM DER TIERE willkommen." Am Mittwoch : Emma Berentsen & Hanna Rohn: «VERRÜCKTE» im Theater am Lend;

WO : Theater am Lend (Wiener Straße 58A)

WANN : MI., 11. September, 19 & 21 Uhr



: Emma Berentsen & Hanna Rohn: «VERRÜCKTE» im Theater am Lend;: MI., 11. September, 19 & 21 Uhr

WIR FUNKTIONIEREN – das diesjährige Motto der steirischen Theaterfeste der Regionen scheint der Festivalauswahl auf den Leib geschneidert. Beschäftigen sich doch praktisch alle Projekte mehr oder weniger mit der Frage, ob wir denn unser Leben hauptsächlich dafür verwenden sollen, um 'zu funktionieren'." In Kooperation mit theaterland steiermark wurden für das Festival alle ausgewählten Stücke produziert und erfahren nun ihre Premiere. "Als Gäste heißen wir Theater AGORA - das Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - mit einer hochaktuellen Auseinandersetzung des Ensembles mit George Orwells FARM DER TIERE willkommen." Nauportus

Konzert und Präsentation des neuen Albums mit Drasler / Jackson / Thompson. Vid Drašler, Tom Jackson und Daniel Thompson trafen sich im Frühjahr 2016 zum ersten Mal im Rahmen der CRAM Records-Residency bei FriForma in Ljubljana, Slowenien. Während der Residency konnten sie als Trio in Vrhnika, Slowenien, spielen und aufnehmen, und waren sich sofort einig, wieder zusammenzuarbeiten.

WO : KiG!

WANN : MI., 11. September, 20 Uhr





Konzert und Präsentation des neuen Albums mit Drasler / Jackson / Thompson. Vid Drašler, Tom Jackson und Daniel Thompson trafen sich im Frühjahr 2016 zum ersten Mal im Rahmen der CRAM Records-Residency bei FriForma in Ljubljana, Slowenien. Während der Residency konnten sie als Trio in Vrhnika, Slowenien, spielen und aufnehmen, und waren sich sofort einig, wieder zusammenzuarbeiten. : KiG! : MI., 11. September, 20 Uhr Eröffnung: Phantastisches Wissen, innerlich durchleuchtet

Die Ausstellung zum Kunstpreis der Diözese Graz-Seckau 2019 zeigt sieben aktuelle preiswürdige Positionen steirischer Künstler: studio asynchrome, Max Frey, Anita Fuchs, Markus Jeschaunig, Ulrike Königshofer, Alfred Lenz und Wendelin Pressl. Die diesjährige Preisausstellung wirft einen Blick auf genuine Analysemethoden und Forschungsanordnungen der Kunst. Was sind die Forschungsmethoden der Kunst, wie stellen sie sich dar, wie halten sie Bestand im Vergleich zu wissenschaftlichen Forschungsmethoden? Was ist das Mehr, das Eigene der Kunst und was zeichnet den künstlerischen Blick auf die Welt aus, wie wir sie kennen? PREISVERLEIHUNG am Freitag, 11. Oktober, 18 Uhr durch Diözesanbischof Dr. Wilhelm Krautwaschl.

WO: Kulturzentrum Minoriten

WANN: Eröffnung: MI., 11. September, 18 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch.

6. Grazer Premieren-Festival: Neu & mutig

Fünf Tage, fünf Premieren: Am newsOFFstyria präsentiert sich die freie Theaterszene ab heute jung, überlegt und weiblich. Das Festival dauert bis 14. September. Schlachthof, Lagerhalle, Grazer Innenstadt: Mit einem kraftvollen Programm eröffnet heute das Theaterland Steiermark die Premierenwoche newsOFFstyria. Wir stellen Ihnen die fünf Produktionen und die Menschen dahinter vor: mit Tao!, Planetenparty Prinzip, Julalena, Eléctrico 28 sowie Emma Berentsen/Hanna Rohn. Seinen Abschluss feiert das biennale Festival, das heuer zum zweiten Mal stattfindet, am Samstag mit einem Gastspiel der belgischen Formation Agora – und einem gebührlichen Fest zum 20. Geburtstag des Anderen Theater. Was am Mittwoch gespielt wird, finden Sie oben in unseren Veranstaltungstipps.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.