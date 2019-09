Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freuen Sie sich schon auf den steirischen Herbst? © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Dienstag stellt sich Wetterbesserung ein. Nach der Auflösung lokaler Frühnebel- und Hochnebelfelder setzt sich in der gesamten Steiermark freundliches und teils sonniges Wetter durch. In höheren Schichten können ein paar Wolken durchziehen. In der Früh ist es recht frisch mit nur 9 Grad, tagsüber gibt es spürbare Erwärmung auf Höchstwerte um angenehme 22 Grad.

Der Mittwoch bringt nach Auflösung von lokalen Nebel- und Hochnebelfeldern oft sonniges Wetter. Es sollte trocken bleiben. Frühwerte ab 10 Grad, Höchstwerte bis zu 23 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Die Luftqualität ist nach dem Luftmassenwechsel gut. Daran wird sich auch in den kommenden Tagen wenig ändern. Zwar werden in den Siedlungsgebieten durch den Schulbeginn wieder höhere Emissionen freigesetzt, diese bleiben immissionsseitig vorerst aber noch ohne größere Auswirkung. Pollenallergiker müssen sich auf geringe Belastungen durch Ragweed und Beifuß einstellen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Strafverfahren gegen smarten Zimmervermittler

Die Probleme der Steiermark mit Wohnungs- oder Zimmervermietung an Touristen via Airbnb & Co. gehen weiter: Das unterstreicht eine Anfragebeantwortung des Landesfinanzressorts an die Grünen: "Keine einzige Buchungsplattform ist den Meldepflichten nachgekommen." Zwar verschärften die Behörden das Tempo, im ersten Halbjahr wurden in 24 Gemeinden 163 Kontrollen durchgeführt. Infolge "wurden 30 Anzeigen von Gemeinden eingebracht und 15 Strafverfahren eingeleitet". Ergebnisse sind jedoch keine bekannt. Und nun? Der Stadt Graz wäre eine Pauschalvereinbarung recht: Demnach würde Airbnb die Nächtigungsabgabe selbst einheben und an die Stadt abführen. Es geht um circa 225.000 Euro im Jahr. Doch derartige Vereinbarungen lehnt das Land strikt ab: Tenor: Verfassungsrechtlich sei es problematisch, Bürgermeister als Behörde von ihrer Pflicht (Abgaben korrekt einzuheben) zu entbinden. Nachsatz: "Wer sagt uns, dass die abgeführten Abgaben den tatsächlichen Nächtigungen entsprechen?" Das Misstrauen gegen die Buchungsplattformen ist groß. "Die Überprüfung fällt schwer", nickt Dieter Hardt-Stremayr (Graz Tourismus). Einige, nicht alle, würden "die Anonymität ausnutzen". Unbestritten sei "Airbnb für Graz sehr wichtig". Schätzungen zufolge werden 150.000 Nächtigungen pro Jahr generiert. Hier können Sie die Meinungen aus den anderen Regionen nachlesen.

5. Was darf es sein?



Grazer Premierenwoche der Freien Theater

NEWSoffSTYRIA. " WIR FUNKTIONIEREN – das diesjährige Motto der steirischen Theaterfeste der Regionen scheint der Festivalauswahl auf den Leib geschneidert. Beschäftigen sich doch praktisch alle Projekte mehr oder weniger mit der Frage, ob wir denn unser Leben hauptsächlich dafür verwenden sollen, um 'zu funktionieren'." In Kooperation mit theaterland steiermark wurden für das Festival alle ausgewählten Stücke produziert und erfahren nun ihre Premiere. "Als Gäste heißen wir Theater AGORA - das Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - mit einer hochaktuellen Auseinandersetzung des Ensembles mit George Orwells FARM DER TIERE willkommen." Am Dienstag : Das Planetenparty Prinzip mit "Keep Stroke"

WO : Büro für Pessi_mismus (Waagner-Biro-Str. 20)

WANN : DI., 10. September, 20 Uhr



: DI., 10. September, 20 Uhr

WIR FUNKTIONIEREN – das diesjährige Motto der steirischen Theaterfeste der Regionen scheint der Festivalauswahl auf den Leib geschneidert. Beschäftigen sich doch praktisch alle Projekte mehr oder weniger mit der Frage, ob wir denn unser Leben hauptsächlich dafür verwenden sollen, um 'zu funktionieren'." In Kooperation mit theaterland steiermark wurden für das Festival alle ausgewählten Stücke produziert und erfahren nun ihre Premiere. "Als Gäste heißen wir Theater AGORA - das Theater der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens - mit einer hochaktuellen Auseinandersetzung des Ensembles mit George Orwells FARM DER TIERE willkommen." Transit

Lesung und Buchpräsentation. Aleš Šteger, einer der bekanntesten Dichter Sloweniens und die junge österreichische Lyrikerin Kirstin Schwab werden Gedichte lesen, die lakonisch und mit Witz erste und letzte Dinge in den Blick nehmen. Jure Tori wird musikalisch intervenieren.Einführung und Moderation: Birgit Pölzl. Musikalische Intervention: Jure Tori.

WO : Kulturzentrum Minoriten

WANN : DI., 10. September, 19 Uhr





Lesung und Buchpräsentation. Aleš Šteger, einer der bekanntesten Dichter Sloweniens und die junge österreichische Lyrikerin Kirstin Schwab werden Gedichte lesen, die lakonisch und mit Witz erste und letzte Dinge in den Blick nehmen. Jure Tori wird musikalisch intervenieren.Einführung und Moderation: Birgit Pölzl. Musikalische Intervention: Jure Tori. : Kulturzentrum Minoriten : DI., 10. September, 19 Uhr Der Friedensvertrag von 1919 und

die neue Südgrenze der Steiermark. Vortrag von Historiker Martin Moll. Martin Moll, geboren 1961, Studium der Geschichte und Germanistik an der Karl-Franzens-Universität Graz, 1987 Promotion zum Dr. phil., 2003 Habilitation für Neuere und Zeitgeschichte, seither Univ.-Dozent an der Universität Graz. Anmeldung unter info@kulturforum-steiermark.at oder Tel. (0316) 877 5311

WO: Landhaus (Sitzungssaal 2. Stock)

WANN: DI., 10. September, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. E-Scooter-Anbieter drängt nach Graz

In Wien gehören sie bereits zum Stadtbild: E-Scooter, die man per Handy-App aufspüren und ausleihen kann. Auch in Graz haben Verleihfirmen schon angeklopft, die in der Stadt ihre E-Flitzer aufstellen wollen. Gleich acht Anbieter sind bereits im Rathaus vorstellig geworden, wie die Verkehrsstadträtin Elke Kahr vor dem Sommer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung verriet. Da man aus den Anfangsschwierigkeiten in Wien lernen wollte, setzt Graz auf einen Rahmenvertrag. Dieser wurde für Herbst angekündigt und soll klare Regeln für Anbieter, sowie eine Beschränkung auf zwei Verleiher bringen. Nun könnte demnächst Bewegung in die Sache kommen: E-Scooter-Anbieter hive kündigte nun an, im September in "zwei österreichischen Städten" aktiv zu werden. Graz und Salzburg sollen auf der Wunschliste des Unternehmens stehen. In Wien bietet hive bereits 600 Leih-Scooter an. Die Grazer Verkehrsstadträtin hat bereits im Juni angekündigt, dass Graz eine Obergrenze von maximal 300 Leih-Scootern festlegen wolle. Von den Anbietern soll außerdem eine Kaution verlangt werden. Strafen sind für den Fall vorgesehen, dass Scooter falsch abgestellt werden.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.