Momentaufnahme: Die Augartenbucht vor knapp einem Monat © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Montag regnet es in der Früh noch zeitweise. Letzte Regenschauer können auch noch die Oststeiermark erreichen. Damit sollte es zu Mittag aber meist vorbei sein und die Wolken beginnen am Nachmittag mit teils lebhaftem Nordwestwind aufzulockern. Später zeigt sich auch noch ein wenig die Sonne. Frühtemperaturen um 12 Grad, Höchstwerte nur um 18 Grad.

Am Dienstag stellt sich Wetterbesserung ein. Nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder setzt sich in der gesamten Steiermark freundliches und meist recht sonniges Wetter durch. In der Früh ist es recht frisch bei nur 9 Grad, tagsüber gibt es eine leichte Erwärmung auf Höchstwerte um 20 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Die Luftschadstoffwerte bleiben auf niedrigem Niveau. Im Osten reizen teilweise Beifußpollen noch leicht und Ragweedpollen leicht bis mäßig. Außerdem sind verbreitet erhöhte Mengen an Pilzsporen in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es im Bereich Brucknerstraße HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Hafnerstraße 207 werden zwische 09.09. und 23.09. Grabungen durchgeführt.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Verfahrensdauer bei Bauprojekten soll deutlich kürzer werden

In den letzten Monaten hat man in der Bau- und Anlagenbehörde an einer neuen Verfahrenskoordination gearbeitet. Das Ziel ist offenbar eine deutlich verkürzte Verfahrensdauer für die Genehmigung von Neubauten ab einer Größe von 2000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche und von hohem öffentlichen Interesse. Das ist deshalb pikant, weil der Bauboom ohnehin schon heftig umstritten ist. Gleichzeitig gab es hinter vorgehaltener Hand immer wieder Kritik von Bauherren an der Stadt. Der Grund: die langen Verfahren. Das Ziel scheint jedenfalls, dass Betriebsansiedelungen künftig rascher vonstattengehen. Konkret bedeutet die neue Maßnahme, dass die Stadt gemeinsam mit dem Projektwerber zunächst die Reihenfolge der notwendigen Verfahren fixiert und sie in weiterer Folge proaktiv begleitet. So sollen Widersprüche und Unstimmigkeiten frühzeitig erkannt und Unterbrechungen bei den Verfahren reduziert werden. Die neue geschaffene Stelle soll referatsübergreifend koordinieren und die verschiedenen Materien abstimmen.

5. Was darf es sein?



Flauto dolce – Süße Klänge



WO : Wallfahrtskirche Mariagrün

WANN : SO., 8. September, 18 Uhr



Mariagrüner Serenaden. Für Blockflötenliebhaber und solche, die es noch werden wollen... Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm durch die Jahrhunderte auf den unterschiedlichsten Blockflöten. Das vielseitige Ensemble überrascht mit ungewöhnlichen Besetzungen bei den beiden Uraufführungen von Viktor Fortin und Orestis Toufektsis. Mit: Elisabeth Taferner, Sonja Susannne Schadler und Brigitte Kovacs.: SO., 8. September, 18 Uhr

Zum Vergnügen des Publikums

Im Aktionszeitraum können die Neue Galerie Graz sowie die Alte Galerie an den gleichen Tagen und Uhrzeiten wie vor 200 Jahren bei freiem Eintritt besucht werden: "Wir nehmen die historische Ankündigung aus der Grazer Zeitung von 1819 zum Anlass, die Museumsgeschichte der Alten Galerie und Neuen Galerie Graz in den Fokus zu rücken: Wie wird Kunst historisch gesehen öffentlich zugänglich gemacht und rezipiert? Beide Galerien gingen 1941 aus der Ständischen Bildergalerie hervor, sollen im September 2019 an fünf Sonntagen jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie an den Donnerstagen von 10 bis 12 Uhr bei freiem Eintritt für das Publikum zugänglich gemacht werden. Die erste Ausstellung war damals im sogenannten Wildenstein'schen Haus zu sehen."

WO : Joanneumsviertel

WANN : bis 30. September, So jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie Do von 10 bis 12 Uhr





Ein Arbeitsschwerpunkt des Studienzentrums Naturkunde ist den heimischen Pilzen gewidmet. Diese erfreuen sich eines immer größer werdenden Interesses, weshalb der "Arbeitskreis Heimische Pilze" einen Aktionstag ins Leben gerufen hat. Dieser findet auch heuer wieder statt: "Interessierte Besucher/innen können einerseits die ausgestellten Fruchtkörper kennenlernen, andererseits stehen die Mitarbeiter/innen des Arbeitskreises für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung. Gerne können auch selbst gesammelte Pilze zur Nachbestimmung mitgebracht werden. Abgerundet wird die Pilzausstellung durch eine Präsentation von aktueller Pilzliteratur, für Kinder gibt es ein eigenes Aktionsprogramm."

WO: Joanneumsviertel (Treffpunkt: Auditorium)

WANN: SO., 8. September, 10 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Serie zum Klimawandel: Warum Sturm "Paula" Wälder klimafit machte

Der Wald gilt als einer der Retter im Kampf gegen den Klimawandel und ist doch dessen Hauptbetroffener. Was in den elf Jahren seit Sturm Paula auf dem Grazer Hausberg Schöckl passiert ist. Ulrich Stubenberg und sein Oberförster Gert Siebeneichler sahen damals den Wald vor lauter (umgestürzten) Bäumen nicht. Auf 280 Hektar hat "Paula" am Betrieb von Stubenberg 80.000 Festmeter Holz umgerissen. An der Westflanke des Schöckls hat sich nun wieder ein rund vier Meter hoher, dichter Jungwald aus Fichten, Tannen, Lärchen, Ahorn und Buchen gebildet. Mit 217.000 neu gepflanzten Bäumchen wurde nachgeholfen, die seither – oft mehrmals im Jahr – mit Pflegearbeiten hochgezogen wurden. Auf 180 der 280 Hektar ging Stubenberg jedoch einen anderen Weg: "Wir haben es der Natur überlassen. Auch wenn die Natur in Zeiträumen arbeitet, die für uns Menschen fast unerträglich sind." In elf Jahren hat sich aber auch hier ein schöner Mischwald mit hohem Ahorn-Anteil gebildet. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt: Extremereignisse (wie Paula oder zuletzt die Dürre, die zu massivem Borkenkäferbefall auf tiefen Lagen führte) werden häufiger und intensiver. Im Vorjahr gab es erstmals in Österreich mehr Schadholz als regulär geschnittenes Holz. >>Alle weiteren Teile der Klimaserie finden Sie hier.<<

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.