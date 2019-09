Facebook

Das Quartier Q7 (siehe Bild) wächst - ebenso wie das Reininghausareal © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Sonntagvormittag sind vor allem im Osten des Landes auch längere Niederschlagspausen zu erwarten, kurz können die Wolken auch etwas auflockern. Von Westen her werden die Niederschläge im Tagesverlauf rasch wieder häufiger, am Nachmittag und speziell am Abend regnet es dann verbreitet, anhaltend und zum Teil kräftig. Im Südosten können auch einzelne Gewitter eingelagert sein. Höchstwerte nur um 17 Grad.

Am Montag regnet es in der Früh noch verbreitet. Am Vormittag klingt der Regen ab, mit teils lebhaftem Wind aus West bis Nord lockern die Wolken auf und später zeigt sich auch wieder ein wenig die Sonne. Frühtemperaturen ab 10 Grad, Höchstwerte bis 18 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Aufgrund der Witterungsbedingungen bleiben die Luftschadstoffwerte auf niedrigem Niveau. Aufgrund verbreiteter Regenfälle tagsüber kommt es zu keinen Belastungen durch Pollen. Auch Phasen mit lokalen Aufhellungen in der Wolkendecke bleiben zu kurz um signifikante Konzentrationen von Pollen in der Luft zu begünstigen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bei Augartenbrücke/ Zweiglgasse/ Grieskai wird die Fahrbahn samt Kreuzung und Brücke saniert. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Zweiglgasse/ Grieskai wird der Grieskai in Fahrtrichtung Süden ab der Radetzkybrücke gesperrt; dann Umleitung über den Griesplatz. Termin: 27.08. - 04.09.2019

- In der Brucknerstraße 62 kommt es bis 06.09. zu kurzfristigen Anhaltungen durch Aufhebung einer Fahrspur. Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es dann im Bereich HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Am Eggenberger Gürtel gibt es punktuelle Spurzusammenlegungen bis zum 07.09. im Bereich Josef-Huber-Gasse bis Kärntner Straße.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Heinrichstraße (Bereich Herdergasse) gibt es bis 06.09. eine Postenregelung von 9 bis 15.30 Uhr.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- Am Lazarettgürtel kommt es bis zum 07.09. zur Spurzusammenlegung im Bereich Kärntner Straße bis Karlauer Gürtel. Zwischen 02.09. und 08.09. entfällt außerdem eine Fahrspur Richtung Süden.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

In der Mandellstraße 42 bis Schörgelgasse 33 gibt es zwischen 02.09. und 06.09. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Riesstraße 144-160 entfällt bei Postenregelung während der Arbeitszeiten eine Fahrspur bis 06.09.

- In der Rösselmühlgasse (Abschnitt Griesplatz bis Dreihackengasse) werden bis 06.09. neue Leitungen verlegt (Arbeiten im Bereich Griesplatz bis zur Ägydigasse findenzwischen 20.00 und 05.30 Uhr statt).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- In der Sparbersbachgasse im Bereich Raimundgasse bis Rechbauerstraße werden die Gleise saniert. Totalsperre (inklusive Kreuzungen Rechbauerstraße und Raimundgasse; Einbahnregelung wird aufgehoben)! Lokale Umleitungen werden bis zum 06.09. eingerichtet.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Im Grazer Öffi-Netz ist ab sofort vieles neu

Die Öffis sind teils auf neuen Pfaden unterwegs. Mit zusätzlicher Buslinie, geänderten Haltestellen und dichterem Takt. Laut Holding Graz, startete "wohl stärkste Linienreform seit Jahren", sagt die zuständige Vorständin Barbara Muhr. Konkret bedeutet das: "Neue Strecken und dichtere Intervalle im gesamten Stadtgebiet." Zudem werde die neue Buslinie 66 den Osten mit dem Westen ohne Umsteigen verbinden. Diese Stärkung ist vor allem wegen der Ersterschließung des Reininghausareals bereits jetzt nötig. Schließlich soll das Quartier Q7 dort schon im nächsten halben Jahr bezogen werden. In der Praxis heißt das, dass die Linie 66 ab sofort alle 10 bis 15 Minuten fährt, die nun eingestellte Linie 71 war bisher alle 30 bis 60 Minuten unterwegs. Diese Umstellung soll in weiterer Folge auch eine Entlastung der Linien 31, 32 und 33 bringen, hofft man bei der Holding. Neben dem 66er gibt es auch Änderungen bei zahlreichen Buslinien sowie den Tramlinien 4 und 20. Meist geht es um geänderte Linienführungen und neue Taktungen. Zudem hat man sich um eine Stärkung der Nord-Süd-Achse mit den abgestimmten Buslinien 62 und 65 bemüht. Die Grazerinnen und Grazer müssen sich in den kommenden Jahren auf weitere Änderungen einstellen. Schließlich werde "gerade das Straßenbahnnetz intensiv ausgebaut", betont Muhr. Hier finden Sie alle Änderungen bei den Bussen, Fahrplänen und Haltestellen.

5. Was darf es sein?



Flauto dolce – Süße Klänge



WO : Wallfahrtskirche Mariagrün

WANN : SO., 8. September, 18 Uhr



Mariagrüner Serenaden. Für Blockflötenliebhaber und solche, die es noch werden wollen... Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm durch die Jahrhunderte auf den unterschiedlichsten Blockflöten. Das vielseitige Ensemble überrascht mit ungewöhnlichen Besetzungen bei den beiden Uraufführungen von Viktor Fortin und Orestis Toufektsis. Mit: Elisabeth Taferner, Sonja Susannne Schadler und Brigitte Kovacs.: SO., 8. September, 18 Uhr

Zum Vergnügen des Publikums

Im Aktionszeitraum können die Neue Galerie Graz sowie die Alte Galerie an den gleichen Tagen und Uhrzeiten wie vor 200 Jahren bei freiem Eintritt besucht werden: "Wir nehmen die historische Ankündigung aus der Grazer Zeitung von 1819 zum Anlass, die Museumsgeschichte der Alten Galerie und Neuen Galerie Graz in den Fokus zu rücken: Wie wird Kunst historisch gesehen öffentlich zugänglich gemacht und rezipiert? Beide Galerien gingen 1941 aus der Ständischen Bildergalerie hervor, sollen im September 2019 an fünf Sonntagen jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie an den Donnerstagen von 10 bis 12 Uhr bei freiem Eintritt für das Publikum zugänglich gemacht werden. Die erste Ausstellung war damals im sogenannten Wildenstein'schen Haus zu sehen."

WO : Joanneumsviertel

WANN : bis 30. September, So jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie Do von 10 bis 12 Uhr





Ein Arbeitsschwerpunkt des Studienzentrums Naturkunde ist den heimischen Pilzen gewidmet. Diese erfreuen sich eines immer größer werdenden Interesses, weshalb der "Arbeitskreis Heimische Pilze" einen Aktionstag ins Leben gerufen hat. Dieser findet auch heuer wieder statt: "Interessierte Besucher/innen können einerseits die ausgestellten Fruchtkörper kennenlernen, andererseits stehen die Mitarbeiter/innen des Arbeitskreises für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung. Gerne können auch selbst gesammelte Pilze zur Nachbestimmung mitgebracht werden. Abgerundet wird die Pilzausstellung durch eine Präsentation von aktueller Pilzliteratur, für Kinder gibt es ein eigenes Aktionsprogramm."

WO: Joanneumsviertel (Treffpunkt: Auditorium)

WANN: SO., 8. September, 10 Uhr

Nichts für Sie dabei?



6. Reportercamp 2019: Wie grün ist Graz?

Reportercamp für Fortgeschrittene: In der dritten Woche der Reportercamps der Kleinen Kinderzeitung waren wieder 19 Journalisten von morgen im Einsatz - dieses Mal aber in der Altersgruppe von 11 bis 14 Jahren. Die Interviewpartner für das Video waren in dieser Woche zwei Umweltexperten vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel. Stefan Borsky und Karl Steininger haben den Kinderreportern Vicky, Klemens sowie Jonas erklärt, welche Auswirkungen der brennende Amazonas auf Graz hat. Außerdem sind die Nachwuchsjournalisten auf die Straße gegangen und wollten von den Grazern wissen: Wie grün empfinden Sie Ihre Stadt? Hier kommen Sie zum Video.



7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.

