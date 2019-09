Facebook

1. Wetter

Das Wetter stellt sich um und wird unbeständig. Der Freitag verläuft unbeständig und mit Wind aus nördlichen Richtungen deutlich kühler als zuletzt. Meist überwiegen in der Steiermark dichte Wolken, die Sonne zeigt sich nur zeitweise. Zunächst kann es nur hin und wieder leicht regnen, im Laufe des Nachmittags bzw. gegen Abend wird der Niederschlag von Süden her häufiger und kräftiger. Frühtemperaturen ab 13 Grad, Höchstwerte nur um 20 Grad.

Der Samstag startet in weiten Teilen der Steiermark überwiegend bewölkt und regnerisch. In weiterer Folge werden die Regenschauer weniger und die Wolkendecke kann zeitweise auch etwas auflockern. Der eher trübe Wettercharakter bleibt in Summe aber den ganzen Tag über erhalten und kurze Schauer sind auch nachmittags regional möglich. Höchstwerte nur mehr bis 19 Grad.

2. Luftgüte und Allergikerwetter

Insgesamt können moderate Schadstoffbelastungen erwartet werden. Ragweedpollen und teils auch Pilzsporen können besonders im Osten teils stark belasten. Gräser- und Beifußpollen sind in geringer, regional auch mäßiger Konzentration in der Luft und können auch zu Beeinträchtigungen führen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bei Augartenbrücke/ Zweiglgasse/ Grieskai wird die Fahrbahn samt Kreuzung und Brücke saniert. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Zweiglgasse/ Grieskai wird der Grieskai in Fahrtrichtung Süden ab der Radetzkybrücke gesperrt; dann Umleitung über den Griesplatz. Termin: 27.08. - 04.09.2019

- In der Brucknerstraße 62 kommt es bis 06.09. zu kurzfristigen Anhaltungen durch Aufhebung einer Fahrspur. Von 05.09. bis 04.10. wird gibt es dann im Bereich HNr. 79 eine Postenregelung und kurze Anhaltungen.

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Am Eggenberger Gürtel gibt es punktuelle Spurzusammenlegungen bis zum 07.09. im Bereich Josef-Huber-Gasse bis Kärntner Straße.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Heinrichstraße (Bereich Herdergasse) gibt es bis 06.09. eine Postenregelung von 9 bis 15.30 Uhr.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gilt ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) bis 20.09.2019; Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- Am Lazarettgürtel kommt es bis zum 07.09. zur Spurzusammenlegung im Bereich Kärntner Straße bis Karlauer Gürtel. Zwischen 02.09. und 08.09. entfällt außerdem eine Fahrspur Richtung Süden.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

In der Mandellstraße 42 bis Schörgelgasse 33 gibt es zwischen 02.09. und 06.09. eine Postenregelung während der Arbeitszeiten.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Riesstraße 144-160 entfällt bei Postenregelung während der Arbeitszeiten eine Fahrspur bis 06.09.

- In der Rösselmühlgasse (Abschnitt Griesplatz bis Dreihackengasse) werden bis 06.09. neue Leitungen verlegt (Arbeiten im Bereich Griesplatz bis zur Ägydigasse findenzwischen 20.00 und 05.30 Uhr statt).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- In der Sparbersbachgasse im Bereich Raimundgasse bis Rechbauerstraße werden die Gleise saniert. Totalsperre (inklusive Kreuzungen Rechbauerstraße und Raimundgasse; Einbahnregelung wird aufgehoben)! Lokale Umleitungen werden bis zum 06.09. eingerichtet.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz bekommt neue "Elternhaltestellen"

Wir haben uns das Angebot und aktuelle Projekte angesehen, die den Schulweg der Grazer Kinder ab nächster Woche noch sicherer machen sollen. Die Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) legt dazu einige Pläne und Programme vor: Elternhaltestellen: So heißen Flächen, auf denen Eltern sicher mit dem Auto halten können, wenn sie ihr Kind in die Schule bringen. Diese sind nicht unmittelbar vor der Bildungseinrichtung, sondern 100 bis 300 Meter entfernt, sodass man dem (oft gefährlichen) Manövrieren und Reversieren der "Elterntaxis" auf dem begrenzten Platz vor der Schule entgegenwirken kann. 22 solcher Elternhaltestellen gibt es in Graz bereits, einige neue sind in Planung, unter anderem bei der Volksschule Krones und der Nibelungenschule. Für Montag ist eine Besichtigung außerdem bei der Volksschule Berliner Ring angesetzt, ob dort auch eine Haltestelle errichtet werden kann. Schülerlotsen: Die Einweiser in Warnwesten stehen vor Schulen und regeln den Verkehr, sodass die Kinder sicher ans Ziel kommen. Schulstraße: Damit Hand in Hand gehen die sogenannten Schulstraßen. Das Konzept sieht ein Fahrverbot eine halbe Stunde rund um Schulbeginn und -ende vor. "Wir können niemandem vorschreiben, später zur Arbeit zu fahren. Die 'Schulstraße light' gibt es aber schon", so die Verkehrsstadträtin. Damit meint sie die Prochaskagasse bei der Volksschule Andritz. Diese ist eine Sackgasse, welche die Anrainer befahren dürfen, die Eltern müssen aber an der Elternhaltestelle ein paar hundert Meter weiter halten. "Dadurch ist diese Straße deutlich verkehrsberuhigter und genau solche Maßnahmen sind nach Möglichkeit auch unser Ziel." Schulwegspläne: Wenn es sich allerdings umgehen lässt, dann sollten Kinder gar nicht mit dem Auto in die Schule gebracht werden. Um Eltern über die sicherste Route mit den Öffis, dem Rad, oder zu Fuß zu informieren, gibt es die sogenannten Schulwegspläne. "Sie dienen einerseits der Auskunft für Familien, andererseits sind das aber auch wichtige Dokumente für uns", so Kahr. Schulwegspläne werden den Eltern bei der Einschulung ihres Kindes ausgeteilt.

5. Wohin am Freitag?



Arsonore - "Auf dem Weg zum Licht"

Internationales Musikfest Schloss Eggenberg Graz 2019. " Auf dem Weg zum Licht" im Planetensaal. Konzert-Einführung durch Harald Haslmayr (18.45 Uhr): Nachtstück für Klarinette, Violoncello und Klavier; Arnold Schönberg Verklärte Nacht. Sextett für 2 Violinen, 2 Violen und 2 Violoncelli op.4; Franz Schubert Streichquintett in C-Dur, D 956; Ein Mitschnitt dieses Konzerts wird am 8. September 2019 um 20.04 Uhr auf Radio Steiermark und am 15. Oktober 2019 um 19.30 Uhr im Rahmen der Sendereihe Das Ö1-Konzert übertragen.

WO : Schloss Eggenberg (Planetensaal)

WANN : FR:, 6. September, 19.30 Uhr



VA: Die Grünen Mariatrost. Passend zum Ferienende: Mariatroster Bach erleben. "Mit dem Naturschutzbund lernen wir unseren Bach besser kennen, sehen uns Flora und Fauna in und um den Bach an und kommen den Auswirkungen der Hitze auf die Spur. Welche Tiere und Pflanzen entdecken wir? Wie wirkt sich das Klima aus? Welche Veränderungen zeigen sich, was sind 'Neophyten'? Was sollten die Anrainenden am Ufer beachten, wie wird die Hochwassergefahr beeinflußt?"

WO : Mariatrost (Treffpunkt: Straßenbahnhaltestelle St. Johann)

WANN : FR., 6. September, ab 16 Uhr





Grillen, Alkoholfreie Cocktailbar, SMZ-Gesundheitscheck, Musik von dem "BandCafe" und von Roli Wesp, Programm für Kinder (Kinderschminken) und Jugendliche. Garten für Alle. Informationen bei Natascha Mauerhofer, 0664 3438381, mauerhofer@smz.at

WO: SMZ-Gemeinschaftsgarten (Andersengasse 30)

WANN: FR., 6. September, 16 bis 20 Uhr

6. Vereine im Fokus: "Den Helfern helfen"

Ab sofort stellen wir Ihnen jede Woche einen Grazer Verein vor. Zum Auftakt haben wir mit "MAKU" gesprochen, dessen Mitglieder sich zum Ziel gesetzt haben, anderen ehrenamtlichen Vereinen auf die Beine zu helfen. Der Grazer Verein zur Förderung ehrenamtlicher Arbeit hat sich laut Mitgründer Florian Kubin stark an die Startup-Szene angelehnt: "Für Startup-Unternehmen gibt es nicht nur viele Förderungen, sondern auch Treffen, Netzwerke und Vortragsreihen - für das Ehrenamt bisher nicht." Darum richtet MAKU seit letztem Jahr den "help.talk" aus, diese Veranstaltungsreihe soll eben jene Lücke füllen. "Der help.talk beginnt mit Non-Profit-Pitches." Bei jedem "Pitch" wird ein ehrenamtlicher Verein auf die Bühne gebeten, wo die Redner in vier Minuten versuchen, das Publikum von ihren Ideen zu überzeugen. Darauf folgt ein Gastvortrag durch bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft oder Vereinswesen. Hier werden praktische Tipps gegeben. Abschließend haben die Anwesenden natürlich Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen. "Momentan suchen wir selbst neue Mitglieder", verrät Kubin. Interessierte können über die Website maku.help Kontakt aufnehmen. Dort gibt es auch kostenlose Tickets: "Die Veranstaltung ist gratis, Tickets helfen uns aber bei den Vorbereitungen." Heute in einer Woche (am 12.9.) trifft man sich bereits zum nächsten Talk: Um 18.30 Uhr geht es los, die "talks" finden immer in der Keesgasse 6 statt. Als Pitches sind dieses Mal "iGem", "Betrifft Asyl" und "Salsavity Graz" dabei. Ausstellen werden die "Apfel GmbH", "Charity let's Help", "Blindentennis" und die "Sozialen Projekte Steiermark".

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.

