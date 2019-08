Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Starten Sie gut in den neuen Monat! © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Sonntag bringt nochmals oft sonniges und spätsommerlich warmes Wetter. Am Nachmittag und Abend entstehen in der Obersteiermark sowie im Bergland ein paar Regenschauer und Gewitter. Im Grazer Raum sollte es hingegen trocken bleiben. Mit Südwind steigen die Höchsttemperaturen auf 30 Grad.

Zu Beginn der neuen Woche stellt sich das Wetter um. Die Wolken nehmen von Westen zu, am meisten Sonne gibt es in Summe noch im Südosten. Von Norden aus breiten sich schön langsam Regenschauer aus, mit auflebendem West- bis Nordwestwind gehen die Temperaturen zurück. Im Laufe des Nachmittages läuten Schauer und eventuell sogar kräftige Gewitter auch in den südlichen Landesteilen den Wetterumschwung ein. Nur noch maximal 26 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Die Ozonkonzentrationen steigen an, die übrigen Luftschadstoffe bleiben auf moderatem Niveau. Die Hauptbelastungen für Allergiker gehen nach wie vor von Ragweedpollen im Grazer Becken aus. Daneben reizen außerdem Pollen vom Beifuß, letzte Gräserpollen in Mittelgebirgslagen sowie und Pilzsporen.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bei Augartenbrücke/ Zweiglgasse/ Grieskai wird die Fahrbahn samt Kreuzung und Brücke saniert. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Zweiglgasse/ Grieskai wird der Grieskai in Fahrtrichtung Süden ab der Radetzkybrücke gesperrt; dann Umleitung über den Griesplatz. Termin: 27.08. - 04.09.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Am Eggenberger Gürtel gibt es punktuelle Spurzusammenlegungen bis zum 07.09. im Bereich Josef-Huber-Gasse bis Kärntner Straße.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- Am Lazarettgürtel kommt es bis zum 07.09. zur Spurzusammenlegung im Bereich Kärntner Straße bis Karlauer Gürtel.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- In der Sparbersbachgasse im Bereich Raimundgasse bis Rechbauerstraße werden die Gleise saniert. Totalsperre (inklusive Kreuzungen Rechbauerstraße und Raimundgasse; Einbahnregelung wird aufgehoben)! Lokale Umleitungen werden bis zum 06.09. eingerichtet.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Größtes Plus in Graz: Touristiker jubeln über Rekorde

1,2 Millionen Gäste in der ersten Sommerhälfte: Steiermark Tourismus freut sich über neue Rekordwerte im Zwischenergebnis. Ein Plus bei den Gästen von 2,2 Prozent (1.209.400 Gäste), ein Plus bei den Nächtigungen von 1,7 Prozent (3.530.600 Nächtigungen) gegenüber den Werten im Vorjahr: Die aktuelle Hochrechnung der Landesstatistik für die erste Halbzeit der Sommersaison 2019 (Mai bis Juli) lässt die steirischen Touristiker schon jetzt jubeln. "Die größten Zuwächse auf regionaler Ebene konnten bis jetzt in der Urlaubsregion Murau-Murtal und in Graz erzielt werden. Bei der Unterkunftsart konnte die Drei-Sterne- vor der Fünf- oder Vier-Sterne-Hotellerie am meisten bei den Gästen punkten", so Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus, zum Zwischenergebnis. Besonders erfreulich ist für Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl "weiterhin die Entwicklung auf den internationalen Märkten. Bisher zeichnen vor allem Gäste aus den Niederlanden, Tschechien, Polen, Ungarn und Dänemark für das Nächtigungsplus verantwortlich." Die Basis für ein weiteres erfolgreiches Tourismusjahr sei damit gelegt.

5. Wohin am Sonntag?



murKULTur 2019

Auch in diesem Jahr findet die murKULTur 2019 statt. Die Murinsel und Murpromenade stehen zum umfangreichen Kultur-, Bewegungs- und Kulinarik-Genuss kostenlos zur Verfügung. Geboten wird ein buntes Programm für groß und klein. Neben Tanz, Theater, Lesungen, Ausstellungen, Performances, Workshops, Sportaktivitäten und viel Musik wartet natürlich auch ein kulinarisches Angebot auf euch. Hier finden Sie die Programmpunkte im Detail.

WO : Murpromenade/ Murinsel

WANN : SO., 1. September, ab 14 Uhr





Auch in diesem Jahr findet die murKULTur 2019 statt. Die Murinsel und Murpromenade stehen zum umfangreichen Kultur-, Bewegungs- und Kulinarik-Genuss kostenlos zur Verfügung. Geboten wird ein buntes Programm für groß und klein. Neben Tanz, Theater, Lesungen, Ausstellungen, Performances, Workshops, Sportaktivitäten und viel Musik wartet natürlich auch ein kulinarisches Angebot auf euch. Hier finden Sie die Programmpunkte im Detail. : Murpromenade/ Murinsel : SO., Promenadenkonzerte 2019

Eröffnungskonzert mit der Big Band der Grazer Linien. Die Konzerte im Stadtparkpavillon bringen auch heuer Musik ins grüne Herz der Landeshauptstadt. Im September 2019 finden bereits zum 15. Mal die zur Tradition gewordenen Konzerte im Stadtpark (Musikpavillon). Dieser wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und 2002 umfassend saniert. Seit der Wiederbebung dieser traditionellen Grazer Sommerspielstätte durch Kulturmanager Michael Nemeth fanden seit 2002 mehr als hundert Konzerte statt. 2019 finden an vier September-Sonntagen höchst abwechslungsreiche Konzerte mit Jazz bis Chormusik statt.

WO : Stadtparkpavillon

WANN : SO., 1. September, 15 Uhr





Eröffnungskonzert mit der Big Band der Grazer Linien. Die Konzerte im Stadtparkpavillon bringen auch heuer Musik ins grüne Herz der Landeshauptstadt. Im September 2019 finden bereits zum 15. Mal die zur Tradition gewordenen Konzerte im Stadtpark (Musikpavillon). Dieser wurde Ende des 19. Jahrhunderts errichtet und 2002 umfassend saniert. Seit der Wiederbebung dieser traditionellen Grazer Sommerspielstätte durch Kulturmanager Michael Nemeth fanden seit 2002 mehr als hundert Konzerte statt. 2019 finden an vier September-Sonntagen höchst abwechslungsreiche Konzerte mit Jazz bis Chormusik statt. : Stadtparkpavillon : SO., 1. September, 15 Uhr Langschläferflohmarkt Eggenberg

Jeden ersten Sonntag des Monats am Hofbauerplatz in Eggenberg. In angenehmer Atmosphäre wird geschmökert und gustiert. Unser Gastrostand verwöhnt die Gäste mit Pikantem und Getränken. Die Konditorei Klescher sorgt für Süßes.

WO : Eggenberg (Hofbauerplatz)

WANN : SO., 1. September, ab 10.30 Uhr





Jeden ersten Sonntag des Monats am Hofbauerplatz in Eggenberg. In angenehmer Atmosphäre wird geschmökert und gustiert. Unser Gastrostand verwöhnt die Gäste mit Pikantem und Getränken. Die Konditorei Klescher sorgt für Süßes. : Eggenberg (Hofbauerplatz) : SO., 1. September, ab 10.30 Uhr Zum Vergnügen des Publikums

Kunst für die Allgemeinheit seit 200 Jahren. Im Aktionszeitraum können die Neue Galerie Graz sowie die Alte Galerie zwei Mal pro Woche an den gleichen Tagen und Uhrzeiten wie vor 200 Jahren bei freiem Eintritt besucht werden: "Wir nehmen die historische Ankündigung aus der Grazer Zeitung von 1819 zum Anlass, die Museumsgeschichte der Alten Galerie und Neuen Galerie Graz in den Fokus zu rücken: Wie wird Kunst historisch gesehen öffentlich zugänglich gemacht und rezipiert? Beide Galerien gingen 1941 aus der Ständischen Bildergalerie hervor, sollen im September 2019 an fünf Sonntagen jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie an den Donnerstagen von 10 bis 12 Uhr bei freiem Eintritt für das Publikum zugänglich gemacht werden. Die erste Ausstellung war damals im sogenannten Wildenstein’schen Haus in der Hans-Sachs-Gasse 1 zu sehen."

WO: Joanneumsviertel

WANN: bis 30. September, So jeweils von 11 bis 13 Uhr sowie Do von 10 bis 12 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Sonntag.

6. Wir haben diesen Trensport für Sie getestet

Ein Paddel, ein Brett und etwas Gleichgewichtssinn. Wir haben den Trendsport "Stand Up Paddeling" in Gössendorf ausprobiert. Fast schon meditativ taucht der stehende Wassersportler sein Paddel in die Mur. Am linken und am rechten Ufer ziehen die Auen vorbei und Kopf und Körper sind um stetes Gleichgewicht bemüht: eine fast schon kitschige Momentaufnahme nach einer Stunde beim ersten Stand-Up-Paddel-Versuch. Sechzig Minuten zuvor dominiert noch ein etwas anderes, ein wahrlich instabileres Bild das Geschehen am Wasser. Gemeinsam mit seiner Gattin und seinem Sohn leitet Manfred Nestelbacher das "SUP-Xperience" in Gössendorf: Hier können Interessierte testen, probieren, ausborgen und sich informieren. "Vor vier Jahren haben wir mit unserem Unternehmen hier gestartet, damals waren wir noch echte Exoten – Pioniere in Graz sozusagen. Der Sport hat sich aber immer weiter bei den Leuten eingebrannt, es kommen von Jahr zu Jahr immer mehr", erzählt er.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.