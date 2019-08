Facebook

So schön kann es auf dem Schlossberg sein © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Freitag gestaltet sich das Wetter in der Steiermark wechselhaft und im Südosten schwül-warm. Schauerreste, Wolken und Nebel lockern im Laufe des Vormittages langsam auf und es wird fast überall einmal sonnig. Am Nachmittag nehmen Wolken sowie Schauer- und Gewittertätigkeit im Bergland erneut zu, freundlicher geht der Tag im Südosten zu Ende. Nach Frühtemperaturen ab 18 Grad steigen die Tageshöchstwerte auf 29 Grad.

Der Samstag bringt wieder stabileres und spätsommerlich warmes Wetter. Meist überwiegt ganztags der Sonnenschein, regionale Hochnebelfelder lösen sich am Vormittag auf. Mit teils mäßigem Wind aus südlichen Richtungen steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 29 Grad an.

2. Luftgüte und Pollenflug

Sämtliche Schadstoffkonzentrationen bleiben auf niedrigem Niveau, daran sollte sich auch am Freitag nichts Wesentliches ändern. Die Belastung durch Pilzsporen wird durch feuchtwarmes Wetter gefördert. Wir befinden uns in der Zeit des Belastungsschwerpunktes durch Pilzsporen. Die Ragweedpollensaison belastet weiterhin stark.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bei Augartenbrücke/ Zweiglgasse/ Grieskai wird die Fahrbahn samt Kreuzung und Brücke saniert. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Zweiglgasse/ Grieskai wird der Grieskai in Fahrtrichtung Süden ab der Radetzkybrücke gesperrt; dann Umleitung über den Griesplatz. Termin: 27.08. - 04.09.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Am Eggenberger Gürtel gibt es punktuelle Spurzusammenlegungen bis zum 07.09. im Bereich Josef-Huber-Gasse bis Kärntner Straße.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- Am Lazarettgürtel kommt es bis zum 07.09. zur Spurzusammenlegung im Bereich Kärntner Straße bis Karlauer Gürtel.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- In der Sparbersbachgasse im Bereich Raimundgasse bis Rechbauerstraße werden die Gleise saniert. Totalsperre (inklusive Kreuzungen Rechbauerstraße und Raimundgasse; Einbahnregelung wird aufgehoben)! Lokale Umleitungen werden bis zum 06.09. eingerichtet.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Top 5 Sportaktivitäten für den Spätsommer

Das Wetter will genutzt werden: Bereits nächste Woche soll es spürbar abkühlen. Um die letzten warmen Sommertage auch noch richtig ausnützen zu können, haben wir uns für euch auf die Suche nach den beliebtesten Sportarten in Graz gemacht. Sie sorgen nebenbei auch noch für den extra Frischekick. Zum einen lockt da der Trendsport Stand-up-Paddeln an die Mur. Diejenigen, die einen Tag auf den Auwiesen verbringen möchten, können direkt vor Ort bei Manfred Nestelbacher von SUPXperience Stand-up-Paddels ausborgen. Wer noch mehr Action braucht, kann am Schwarzlsee etwa die Wasserski anschnallen. Vom Kajak fahren übers Tauchen bis hin zum Wakeboarden ist alles dabei. An der "Wakebase" kann Zubehör ausgeborgt, aber auch Schnupperkurse für Einsteiger besucht werden. Gemütlicher ist es am Hilmteich beim Boot fahren oder "Kugl'n". Dazu begibt man sich in einen übergroßen, durchsichtigen Luftball und läuft damit übers Wasser. Hier finden Sie noch mehr Tipps und alle Infos zu den Aktivitäten.

5. Ausgewählte Freitagtipps



Leslie Open 2019

Zum vorletzten Mal in dieser Sommersaison können Kinofans sich auf ein cineastische Abenteuer unter freiem Himmel freuen und das ganz besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Diesmal auf dem Spielplan: "Yesterday". Am Samstag folgt zum Abschluss "Der König der Löwen".

WO : Joanneumsviertel

WANN : FR., 30. August, 20.30 Uhr





Zum vorletzten Mal in dieser Sommersaison können Kinofans sich auf ein cineastische Abenteuer unter freiem Himmel freuen und das ganz besondere Flair eines Open-Air-Kinos mitten in Graz genießen. Diesmal auf dem Spielplan: "Yesterday". Am Samstag folgt zum Abschluss "Der König der Löwen". : Joanneumsviertel : FR., Erzähl mir was

Aufregendes und Spannendes, Wissenswertes und Heldenhaftes für Kinder ab 6 Jahren. Erzähl mir was: Herkules – Ein Superheld des Altertums: Kosten: 4,50 €, Anmeldung: +43-316/8017-9560 oder info-eggenberg@museum-joanneum.at

Die antike Welt steckt voller Helden und Götter, fantastischer Wesen und listiger Bösewichte. In der Reihe Erzähl mir was haben Kinder ab 6 Jahren die Gelegenheit, an mehreren Terminen in den Sommerferien in aufregende altertümliche Sagen und Geschichten einzutauchen.

WO: Schloss Eggenberg

WANN: FR., 30. August, 15:30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Freitag.

6. Univiertel "schrumpft" vorerst: "Orange" geschlossen

Wer von uns hat nicht schon die ein oder andere Studentenparty im "Orange" gefeiert - oder sich nicht zumindest ein Frühstück dort einverleibt. Jetzt soll damit Schluss sein - aber nur vorerst. Kürzlich schloss das beliebte Lokal seine Pforten, schon am 13. September soll es allerdings ein Comeback geben. Neues Konzept, neuer Name, neuer Style. "Ein komplett neues Lokal wartet auf die Grazer Jugend, die Frühstücksära ist jetzt vorbei", kündigt Andreas Rambacher, Inhaber und Geschäftsführer des "Orange", an. Damit werden sich auch die Öffnungszeiten ändern: "Künftig werden wir erst ab 18 Uhr geöffnet haben, dafür von Montag bis Samstag - und nicht erst ab Mittwoch wie bisher", verrät uns der Gastronom. Die Café Bar soll sich zum Bar-Club verwandeln und damit dem Univiertel neues Leben einhauchen: "Schon viel zu lange hat sich hier nichts mehr verändert - zuletzt das Kottulinsky vor über acht Jahren", so Rambacher. Geplant ist eine Neubewirtschaftung des Gastgartens und eine ganzjährig geöffnete Außenbar. Da auch das "Orange" mit 1. November zum Nichtraucherlokal wird, soll es dennoch eine Terrasse für Raucher geben.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.