Diese hochsommerlichen Tage am Schloßberg ausklingen zu lassen, ist keine schlechte Idee © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag setzt sich das hochsommerliche Schönwetter im Südosten des Landes weiter fort. In weiten Teilen der Obersteiermark sorgt eine schwache Störungszone hingegen für etwas wechselhafteres Wetter. Höchstwerte um 30 Grad.

Am Freitag ist es allgemein wechselhafter. Neben längeren sonnigen Abschnitten sind über das ganze Land verteilt auch einige Regenschauer und Gewitter zu erwarten, schwerpunktmäßig am Nachmittag. Es ist schwülwarm mit Höchstwerten bis 28 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Der Witterung und Jahreszeit entsprechend bleiben sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen auf niedrigem Niveau. Es ist mit mäßiger bis hoher Konzentration von Beifußpollen und Pilzsporen zu rechnen. Ragweedpollen belasten Allergiker vor allem in der Süd- und Oststeiermark teils stark. Gräser spielen hingegen kaum eine Rolle.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bei Augartenbrücke/ Zweiglgasse/ Grieskai wird die Fahrbahn samt Kreuzung und Brücke saniert. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Zweiglgasse/ Grieskai wird der Grieskai in Fahrtrichtung Süden ab der Radetzkybrücke gesperrt; dann Umleitung über den Griesplatz. Termin: 27.08. - 04.09.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Am Eggenberger Gürtel gibt es punktuelle Spurzusammenlegungen bis zum 07.09. im Bereich Josef-Huber-Gasse bis Kärntner Straße.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- Am Lazarettgürtel kommt es bis zum 07.09. zur Spurzusammenlegung im Bereich Kärntner Straße bis Karlauer Gürtel.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- In der Sparbersbachgasse im Bereich Raimundgasse bis Rechbauerstraße werden die Gleise saniert. Totalsperre (inklusive Kreuzungen Rechbauerstraße und Raimundgasse; Einbahnregelung wird aufgehoben)! Lokale Umleitungen werden bis zum 06.09. eingerichtet.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Ewige Diskussion: Wiederbelebung der Annenstraße

Seit Jahren wird eine Wiederbelebung der Annenstraße versucht, bis auf ein paar kleine Erfolgsprojekte jedoch vergeblich. "Früher kamen die Leute vom Bahnhof über die Annenstraße in die Innenstadt zum Einkaufen, die Straße war sehr belebt. Das hat sich längst verändert", sagt Lend-Bezirksvorsteher Wolfgang Krainer (ÖVP). Tatsächlich zeichnet sich inzwischen ein anderes Bild ab: Friseure, kleine Fachhändler, Textilbekleidungsgeschäfte, Handy-Shops und das eine oder andere Café können sich halten. Viele Flächen stehen aber leer. Immer wieder versuchen kleinere Akteure die Annenstraße zu beleben. So können sich zum Beispiel Künstler bis 31. August für das Projekt "Kunstallee Annenstraße" bewerben (art@base-graz.eu). Dabei werden von 29. November bis 31. Dezember die Annenstraße und Griesgasse durch künstlerisch gestaltete Schaufenster belebt. Auch Maria Reiner vom Verein Annenviertel ist mit dem Hinterhofflohmarkt oder dem Annenviertler Büro zur Rettung der Welt sehr aktiv. "Die Annenstraße hätte so viel Potenzial." Im Lendviertel sieht Reiner vergleichsweise schon eine gelungene Aufwertung: "Entlang der Mariahilferstraße haben viele sozioökonomische Betriebe Fuß gefasst, ein nachhaltiges Denken hat sich etabliert." Wichtig wäre ihr – wenn eine stärkere Belebung stattfindet – dass die Mietpreise in der Annenstraße nicht in die Höhe schießen, sondern für kleine Geschäfte leistbar bleiben. Auch den Autos würde sie in der Straße weniger Platz lassen.

5. Ausgewählte Tagestipps



FINALE: Hör- & Seebühne 2019

Die "Hör- & Seebühne" im Park des ORF Landesstudios in Graz ist seit mehr als 30 Jahren Plattform herausragender heimischer Literatur und Musik: Avancierte wie junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller präsentieren ihre Neuerscheinungen oder lesen aus noch unveröffentlichten Texten; exzellente Musikerinnen und Musiker sorgen für die klangvolle Begleitung. Den Abschluss macht Reinhard. P. Gruber . Musik: Oliver Mally ("Mally singt Dylan").

WO : ORF Landesstudio Steiermark (Funkhausteich)

WANN : DO., 29. August, 20 Uhr





Ein Palindrom ist bekanntlich von vorne wie von hinten das Gleiche – Hotel Palindrone aber sind aus allen Richtungen verschieden: Ein Weltmusik-Quartett, das Volksmusik aus Irland und anderswo mit Klassischem vermengt und mit Schauspieler Franz Gollner gegen den Strich des Zeitgeists liest! Steirisches Kammermusikfestival 2019.

WO: Steiermarkhof

WANN: DO., 29. August, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Tempo 30: Sechs neue fice Radargeräte im Dienst

Zur Wochenmitte wurden neue stationäre Radargeräte für Straßen mit Tempo 30 offiziell präsentiert. "Tempo 30 hat sich bewährt und hat unsere Straßen sicherer gemacht. Das System ist aber freilich nur so gut, wie es auch eingehalten wird", unterstrich Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) bei der Vorstellung der neuen Geräte, die in Graz aufgestellt wurden. Raser werden es in Graz auf jeden Fall schwerer haben: Die sechs Geräte – jeweils drei davon sind im Rotatationsbetrieb mit Kameras bestückt - sind rund um die Uhr "im Dienst". Sie funktionieren mit Laser, messen genauer und gleichzeitig in beide Fahrtrichtungen. Gekostet haben die neuen Anlagen, ein zusätzliches mobiles Gerät und ein weiteres Fahrzeug für mobile Messungen 650.000 Euro. "Wir verstecken uns nicht. Unser Ziel ist es das Temponiveau herunterzubekommen", so der Leiter des Straßenamtes Thomas Fischer. Die Standorte: Krottendorferstraße, Schwarzer Weg, Rudersdorferstraße, Sternäckerweg, Schubertstraße und Babenbergerstraße.

