Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bilderrätsel: Wo stehen diese zwei Holzkühe? Und welches Gebäude hat so eine bunte Fassade? © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Dienstag bringt recht freundliches Wetter. In den südlichen Landesteilen muss man am Vormittag wieder mit hochnebelartiger Bewölkung rechnen, die erst allmählich der Sonne Platz macht. Nachmittags überwiegt dann überall der sonnige Eindruck und es bilden sich nur sehr vereinzelt kurze Regenschauer. Frühtemperaturen ab 17 Grad. Mit Höchstwerten um 30 Grad bleibt es schwül-warm.

Der Mittwoch bringt in der Steiermark schwül- warmes Sommerwetter. Nach Auflösung lokaler Hochnebelfelder zeigt sich verbreitet die Sonne. Quellwolken am Nachmittag bleiben meist harmlos. Frühwerte 14 bis 18 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen bei 30 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Der Jahreszeit entsprechend bleiben sämtliche Luftschadstoffkonzentrationen auch weiterhin auf niedrigem Niveau. Pollenallergiker müssen sich auf mäßige Belastungen durch Beifuß einstellen. Ragweed kann hingegen schon starke, in der Südsteiermark auch sehr starke Belastungen bringen und auch Pilzsporen befinden sich in großer Zahl in der Luft.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bei Augartenbrücke/ Zweiglgasse/ Grieskai wird die Fahrbahn samt Kreuzung und Brücke saniert. Während der Arbeiten im Kreuzungsbereich Zweiglgasse/ Grieskai wird der Grieskai in Fahrtrichtung Süden ab der Radetzkybrücke gesperrt; dann Umleitung über den Griesplatz. Termin: 27.08. - 04.09.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- Am Eggenberger Gürtel gibt es punktuelle Spurzusammenlegungen bis zum 07.09. im Bereich Josef-Huber-Gasse bis Kärntner Straße.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- Am Lazarettgürtel kommt es bis zum 07.09. zur Spurzusammenlegung im Bereich Kärntner Straße bis Karlauer Gürtel.

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- In der Sparbersbachgasse im Bereich Raimundgasse bis Rechbauerstraße werden die Gleise saniert. Totalsperre (inklusive Kreuzungen Rechbauerstraße und Raimundgasse; Einbahnregelung wird aufgehoben)! Lokale Umleitungen werden bis zum 06.09. eingerichtet.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz diskutiert: "Protztafel" oder nicht?

Der kulinarische Genuss bei der "Langen Tafel" ist zumindest einem Grazer sauer aufgestoßen: Armenpfarrer Wolfgang Pucher kritisierte die Aktion scharf - als "Protzessen" der Reichen, auf einem Platz, der eigentlich allen Bürgern gehört. Der Grazer Tourismuschef Dieter Hardt-Stremayr hielt bereits dagegen, jetzt meldeten sich weitere Vertreter der Stadt zu Wort. Waltraud Hutter, Leiterin der "Genusshauptstadt Graz", zeigt sich enttäuscht von der Art und Weise, auf die Pucher seine Kritik geäußert hat: "Ich schätze seine Arbeit sehr und hätte gehofft, dass er auch die Arbeit anderer Menschen zu schätzen weiß", findet Hutter, "er hätte mich auch gerne mit Bedenken anrufen können, statt sofort an die Öffentlichkeit zu gehen." Die Aktion würde nämlich viel Gutes tun: "Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit, etwa indem wir auf regionale Produkte setzen." Durch die internationalen Gäste würden steirische Genüsse in der ganzen Welt beworben, wovon das ganze Land profitiert. Finanzstadtrat Günter Riegler findet es nicht gerecht, die "Lange Tafel" gesondert zu kritisieren. An Pucher schrieb er: "Sie könnten mit dem selben Argument jegliche öffentliche Veranstaltungen - von Opern, Schauspielaufführungen, Konzerten bis hin zu Fußballspielen - als 'Prasserei' diskreditieren." Und weiter: "Jeder sechste Euro wird in Österreich durch Tourismus, Gastronomie und Events verdient." Der wirtschaftliche Faktor solcher Aktionen würde bei der Kritik außen vor gelassen werden, Tourismus und Gastronomie stellen ja auch hunderttausende Arbeitsplätze. Hier finden Sie auch die Lesermeinungen.

5. Unsere Tagestipps



FINALE: Summer Movies 2019

Lang dauert sie nicht mehr, die Open-Air-Kino-Saison. Die Murinsel bietet am Dienstag und Mittwoch noch zwei Filme. Bei Schönwetter im Amphitheater, bei Schlechtwetter im Cafe. Zeitgenössische Filme, Visuals und Klassiker präsentiert von OchoReSotto (am Dienstag) und dem Filmzentrum im Rechbauerkino (am Mittwoch): La planète sauvage (O. m. engl. UT) presented by Institut français d‘Autriche sowie Dead Man von Jim Jarmusch (engl. OmU).

WO : Murinsel

WANN : DI./MI., 27. August, 20 Uhr





Lang dauert sie nicht mehr, die Open-Air-Kino-Saison. Die Murinsel bietet am Dienstag und Mittwoch noch zwei Filme. Bei Schönwetter im Amphitheater, bei Schlechtwetter im Cafe. Zeitgenössische Filme, Visuals und Klassiker präsentiert von OchoReSotto (am Dienstag) und dem Filmzentrum im Rechbauerkino (am Mittwoch): La planète sauvage (O. m. engl. UT) presented by Institut français d‘Autriche sowie Dead Man von Jim Jarmusch (engl. OmU). : Murinsel : DI./MI., Helmut Brandstätter

Buchpräsentation: "Kurz & Kickl – Ihr Spiel mit Macht und Angst". Moderation: Frido Hütter. "Es begann mit heiligen Schwüren und endete mit düsteren Drohungen": So fasst der Autor Helmut Brandstätter die 17 Monate der Regierung Kurz zusammen. Dabei wollten Bundeskanzler Sebastian Kurz und sein Vize Heinz-Christian Strache doch zwei Legislaturperioden gemeinsam regieren. Und "nicht streiten".

WO: Buchhandlung Moser

WANN: DI., 27. August, 19.30 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Dienstag.

6. Gerüchteküche: GMD soll vor dem Aus stehen

Die "generalmusikdirektion" (GMD) in Graz könnte vor dem Aus stehen. Das geht aus einem Posting von Veranstalter Hannes Schalk hervor. Der USI-Fest-Organisator zeigt sich auch für die in der GMD veranstaltete "Club Thirty"-Reihe verantwortlich - in diesem Zusammenhang verkündete er via Facebook das Ende der legendären Party-Location: "Unsere Homebase, die Generalmusikdirektion wird verkauft und ist künftig keine Veranstaltungs-Location mehr", schreibt er im sozialen Medium. Dieselbe Nachricht wurde über die Fanseite des "Club Thirty" verbreitet. Schalk habe diese Information überraschend erhalten. Seitens der GMD konnte man das Gerücht am Montag nicht bestätigen. Zudem finden sich auf deren Homepage auch im September noch geplante Veranstaltungen. Die Veranstaltungshalle, Heimat unter anderem für die beliebte Disco-Reihe "Studio 74", wurde vor 18 Jahren in einer ehemaligen Kfz-Werkstätte mit einem Konzert vom Hot Pants Road Club eröffnet. Bekannt ist die GMD für ihre regelmäßigen eigenen Jazz-Konzerte und die Clubbings externer Veranstalter.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.

8. Tagesvorschau-Bilderrätsel

An dieser Stelle finden Sie morgen die Auflösung des Bilderrätsels (siehe oben): Wo stehen diese zwei Holzkühe? Und welches Gebäude hat so eine bunte Fassade?