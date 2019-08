Facebook

Diesmal ein einfaches Bilderrätsel: Wo befindet sich diese Baustelle? © A. W. Tengg

1. Wetter

Der Freitag bringt keine wesentliche Änderung. Das schwül-warme Wetter mit zeitweiligem Sonnenschein aber auch einigen Schauern und Gewittern hält an. Der Schwerpunkt der Schauertätigkeit dürfte sich vor allem am Nachmittag im Norden befinden, in der ersten Tageshälfte sind sie überall möglich. Höchsttemperaturen um 25 Grad, mit längerem Sonnenschein mitunter bis zu 27 Grad.

Am Samstag erwartet uns sommerlich warmes Wetter, etwaige Frühnebelfelder lichten sich rasch. Speziell am Nachmittag und Abend kann es dann mit zunehmender Quellbewölkung aber auch zu Regenschauern und Gewittern kommen, schwerpunktmäßig im Bergland südlich des Alpenhauptkammes. Die Tageshöchsttemperaturen steigen auf 29 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Witterungsbedingt ist mit einem Gleichbleiben der Ozonkonzentrationen zu rechnen. Es gibt regional mäßige Belastungen durch Beifußpollen und auch durch Pilzsporen, sowie in der Ost- und Südsteiermark auch durch Ragweedpollen. Gräserpollen spielen derzeit nur eine geringe Rolle.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Neuen Stiftingtalstraße 2 (Bereich Parkgarage) gibt es wegen

Einhebung einer neuen Fußgängerbrücke eine Totalsperre! Umleitung mit Postenregelung über die (alte) Stiftingtalstraße (Gleistrasse) bis 19.08. (5.30 Uhr).

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. So sollen die "grünen Meilen" für Graz aussehen

Statt Autolärm das Geräusch von spielenden Kindern, statt mehr Parkplätzen mehr Sitzbänke, statt grauer Wände grüne Fassaden. So stellt sich Stadträtin Judith Schwentner (Grüne) die 17 permanenten grünen Meilen vor. Damit preschte sie im Interview mit der Kleinen Zeitung vor. Und Graz diskutiert: Schwentners Gedanke: In jedem Bezirk wird eine Gasse verkehrsberuhigt: "Viele Städte machen das schon und es wird gut angenommen, die Leute wollen das", sagt sie. Der Vorteil liegt für die Grünen auf der Hand: Es gehe um Klimaschutz, Staubschutz sowie Vorrang für Radler und Fußgänger. Mit dem Vorhaben soll dem Klimawandel etwas entgegengesetzt, aber auch Lebensraum gestaltet werden. "Der Bedarf ist groß, was fehlt, ist der politische Wille in der Stadt", kritisiert Schwentner. Sie hält die Meilen für rasch umsetzbar. Der Umweltstadträtin schweben neben der Griesgasse unter anderem die Kleine Neutorgasse, die Zinzendorfgasse oder Teile der Merangasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße als grüne Meilen vor. Trotz Verkehrsberuhigung müsse „Berufs-, Zustell- und Lieferverkehr natürlich möglich sein“, heißt es im Konzept.

5. Schon Pläne?



Premiere: Reproduktion

Eine Performance von/mit Julalena. Die Bitteren Tränen Der Petra Von Kant. Wir erleben Reproduktion in den verschiedensten Bereichen: in Medizin und Pharma, in Wirtschaft, Biologie und Kunst. Aber worum geht es wirklich? Um die Bereicherung des Einzelnen oder die Verbesserung der Gesamtsituation? Ist das Urheberrecht eine Qualitätsgarantie oder ein Merkmal von grenzenlosem Egoismus? Wenn nun Rainer Werner Fassbinder "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" so inszeniert hat, dass dem nichts mehr hinzuzufügen ist, Freunde, dann sollen wir uns einen Regisseur kaufen? Nein, wir spielen das Ding nach...

WO : Kinderbetreuung Reininghausstraße (Dachboden der Villa Reininghaus)

WANN : FR., 23. August, 20 Uhr





Singer/Songwriter-Akustikgitarrenpop und A-Cappella-Ensemble-Performance weben einen genreübergreifenden Musikabend im Grazer Jazz-Kultclub Stockwerk. CALiM ist nach den ersten vier Monaten seiner Europa-Tour in Österreich und spielt neben den Songs seines Albums "Elephant" auch gänzlich neue, in den letzten Wochen entstandene Lieder – solo, mit zwei Gitarren und jeder Menge spannender Tourgeschichten im Gepäck. Das Wiener A Cappella-Ensemble "Stimmweben" lichtet mit ihrem neuen Tour-Programm "Leinen los" die Anker und zieht mit voller Fahrt von Meran, Innsbruck über Graz bis Gols: Eine Mischung aus Pop und Jazz gewürzt mit tanztherapeutischen Einlagen und einer Portion Wiener Schmäh.

WO : Stockwerk

WANN : FR., 23. August, 20 Uhr





"Mein Traumhaus sind Luftschlösser" von Julia Gaisbacher über das OEuvre des Architekten Eilfried Huth. Gemeinsam mit Reiterer erarbeitete sie ein filmisches Portrait des Architekten, das in einer gekürzten Version im Rahmen der Ausstellung präsentiert wird. Die medienübergreifende Ausstellung legt den Fokus auf die Wohnbausiedlung Gerlitzgründe in Graz-Puntigam des steirischen Architekten Huth. Am Freitag: Varietäten I: Das Wohnprojekt Gerlitzgründe, Graz-Puntigam und frühe Bemühungen für einen partizipativen Wohnbau. Mit: Julia Gaisbacher (Fotografin), Eilfried Huth (Architekt), Ulrich Reiterer (Filmemacher), Barbara Steiner (Kunsthaus Graz), Irmfried Windbichler (Architekt). Moderation: Heidrun Primas (Forum Stadtpark).

WO: Forum Stadtpark

WANN: DO., 22. August, 15 Uhr

6. Freifahrtausweise können jetzt eingelöst werden

Gewöhnlich zeigt sich zu Schulbeginn in der Jakoministraße 1 das immer gleiche Bild: lange Schlangen vor dem Mobilitäts- und Vertriebscenter der Holding Graz. Damit es zu keinen allzu langen Wartezeiten kommt, informiert die Holding, dass auch jetzt schon die Freifahrtausweise gelöst werden können. "Schüler, Lehrlinge und Eltern sparen sich viel Zeit und Nerven, wenn sie vor Schulbeginn ihre Freifahrten lösen", sagt Konzernsprecher Gerald Zaczek-Pichler. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge können ihren Freifahrtsantrag besorgen (hier der Download des Formulars), wenn sie ihn nicht schon von der Schule oder Ausbildungsstätte erhalten haben. Dann braucht es eine Bestätigung von der Einrichtung, und das Formular mit Foto kann im Servicecenter abgegeben werden. Die Freifahrausweise gelten in den städtischen Tarifzonen wie Graz zunächst nur für die Strecke zwischen Wohn- und Schulort. Mit der Aufzahlung auf das Top-Ticket kann man die Karte zur Netzkarte für die ganze Steiermark machen. Dieses gilt von 1. September bis 30. September des Folgejahres - an allen Wochentagen und auch in den Sommerferien.

