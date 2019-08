Facebook

Der Uhrturm in den frühen Abendstunden © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag gibt es zu Beginn ein paar Regenschauer, speziell im Süden. Tagsüber bessert sich das Wetter und Wolken sowie Nebel in den Tälern lockern auf. Einzelne Regenschauer entstehen am Nachmittag nur mehr im westlichen Bergland. Der Wind weht nur schwach. Es wird wieder etwas wärmer, die Temperaturen steigen auf 25 Grad.

Der Freitag gestaltet sich nach Auflösung regionaler Nebelfelder vorerst überall sonnig. Ab Mittag bilden sich Quellwolken und über den Bergen sowie später auch über den Tälern der Obersteiermark ein paar Regenschauer oder Gewitter. Sie sind meist kurzlebig. Meist trocken und freundlich dürfte es in den südöstlichem Landesteilen werden. Höchsttemperaturen um 27 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Sämtliche Ozon-Messwerte liegen derzeit noch deutlich unter der Informationsschwelle. Es ist mit mäßigen bis starken Belastungen durch Beifußpollen zu rechnen. Auch Pilzsporen kommen teils in erhöhter Menge in der Luft vor. Ragweedpollen spielen vor allem im Osten und Südosten eine gewichtige Rolle bei Allergikern. Gräserpollen sind nur in geringer Menge in der Luft vorhanden.

3. Verkehr & Öffis

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Elisabethinergasse/ Kernstockgasse wird bis zur Dreihackengasse die Wasserleitung erneuert. Es kommt bis zum 20.09. zu Spurumlegungen.

- In der Fabriksgasse gibt es wegen Leitungsneuverlegungen und Umgestaltung eine Einbahnregelung in Richtung Osten - Zufahrt zum Citypark nur über Lazarettgürtel bzw. weiter nördlich in Richtung Griesplatz bis 04.09.

- In der Fröhlichgasse 78 / Kreuzung Pomisgasse werden Bushaltestellen errichtet samt Aufhebung einer Fahrspur bzw. Postenregelung (7-19 Uhr) von 12.08. bis 06.09.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- Am Grieskai im Abschnitt zwischen Zweiglgasse und Lagergasse wird die Fahrbahn saniert. Stadtauswärts gibt es eine Einbahnregelung! Stadteinwärts gibt es beschilderte Umleitungsstrecken bis 06.09.

- In der Heinrichstraße im Bereich Herdergasse wird eine Leitung verlegt samt Postenregelung bis 06.09. von 09.00-15.30 Uhr.

- In der Karlauer Straße 13 - 19 werden Leitungen entfernt bei Sperre einer Fahrspur (zwischen 08.30 und 16.00 Uhr) bis zum 30.08.

- In der Karl-Morre-Straße 59 werden die Bushaltestellen erneuert bei Aufhebung einer Fahrspur samt Postenregelung bis 06.09.

- In der Klosterwiesgasse (Bereich Schießstattgasse bis Grazbachgasse) gibt es zwischen 08.07. und 31.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer); Umleitung über Schießstattgasse - Maygasse;

- In der Krottendorfer Straße (Bereich Grottenhofstraße bis HNr. 91) gibt es eine Totalsperre bis 06.09. (ausgenommen Anrainerverkehr); Zufahrt Neupauerweg möglich;

- In der Liebenauer Hauptstraße gibt es einspurigen Verkehr in beide Richtungen (Bereich Autobahnunterführung bis Neudorfer Straße) mit punktueller Postenregelung bis 06.09.

- In der Mariatroster Straße (Bereich Hilmteichstraße bis Eschengasse) gibt es bis zum 06.09. Spurumlegungen und zeitweise Postenregelung samt Wartezeiten.

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- In der Neuen Stiftingtalstraße 2 (Bereich Parkgarage) gibt es wegen

Einhebung einer neuen Fußgängerbrücke eine Totalsperre! Umleitung mit Postenregelung über die (alte) Stiftingtalstraße (Gleistrasse) bis 19.08. (5.30 Uhr).

- In der Peterstalstraße 51 wird eine Versorgungsleitung ausgebaut samt Wartepflicht bei Gegenverkehr von 20.08. bis 10.09.

- In der Prankergasse 1-31 gibt es bis 30.08. ein Fahrverbot (ausgenommen Anrainer).

- Die Schöckelstraße 52 - 75 wird saniert samt Fahrverbot ausgenommen Anrainer vom 28.8.-30.08.; Umleitung über Kalkleiten und Weinitzen; Gesamtdauer der Arbeiten: 22.08. - 06.09.

- Der Untere Plattenweg Bereich Dr.-Eckener-Straße bis HNr. 48 wird saniert - Totalsperre in diesem Bereich! Umleitung über Dr.-Eckener-Straße - Mariatroster Straße; Dauer: 19.08. - 06.09.;

- In der Waagner-Biro-Straße 84 gibt es Grabungen für einen Fernwärmeanschluss bei Entfall einer Fahrspur - Postenregelung während der Arbeitszeiten bis 23.08.

- Arbeiten auf der Waltendorfer Hauptstraße im Kreuzungsbereich St.-Peter-Pfarrweg führen zu Postenregelung von 08.15-16.30 Uhr von 21.08. bis 06.09.

- In der Wetzelsdorfer Straße (Bereich Kärntner Straße bis Alte Poststraße) gibt es stadtauswärts eine Sperre stadtauswärts bis 08.09. mit Umfahrung über Don-Bosco.

- In der Zusertalgasse 67 - Quellengasse findet bis 30.08. eine Fahrbahnsanierung statt - kurzfristige Anhaltungen; Während der Asphaltierungsarbeiten Totalsperre (25.08. - 30.08.) - beschilderte Umleitungsstrecke;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Wie weit sind die Mega-Mur-Projekte in Graz?

Schwarz-Blau hat in den letzten Jahren jede Menge Projekte zur Belebung des Flusses in Graz vorgestellt. Doch es wurde ruhig um einige – wie Schifffahrt, Surferwelle und Co. In den nächsten Jahren will die Stadt die Attraktivität der Mur heben - wir haben uns angeschaut, wie es mit den aktuellen Projekten aussieht. Die Rathaus-Koalition wollte die Surferwelle bereits im Juni in den Gemeinderat bringen. Das ist aber nicht geschehen. Der Startschuss für die bis zu zwei Meter hohe Surferwelle im Herzen der Stadt ist noch offen. Die Kosten sind mit 1,74 Millionen Euro budgetiert. Die Murschifffahrt hingegen ist laut Vizebürgermeister Mario Eustacchio derzeit kein Thema. In der Augartenbucht gibt es große Fortschritte. Im Herbst folgt dann die Bürgerbeteiligung, bei der es um die Nutzungsmöglichkeiten geht. Am Marburger Kai soll ein neues Bootshaus (so soll es aussehen) die derzeitige Heimat der Kajakfahrer ersetzen und Lager sowie Umkleidemöglichkeiten für Mur-Sportler bieten. Hier finden Sie das gesamte Update zu Stadtbalkon, Murpromenade, Marine, Seifenfabrik, Stuzplatz, Kraftwerkspark, Puchsteg und Sonnendecks.



5. Was darf es sein?



Schnupperuni

Entdecken, Probieren, Studieren. Für alle Studieninteressierten und Maturantinnen und Maturanten, die in die faszinierende Welt der Wissenschaft eintauchen möchten: "Noch nicht die richtige Studienwahl getroffen, aber trotzdem schon probeweise studieren? Dort wo in wenigen Wochen die modernste Universitätsbibliothek Österreichs eröffnet wird, können Studieninteressierte zwei Tage lang Einblicke in die gesellschaftsrelevante Forschung der Universität Graz gewinnen und sich aus erster Hand über das Studienangebot, die Servicestellen und den Campus erkundigen." Anmeldung unter http://studieren.uni-graz.at/de/schnupperuni

WO : KFU Graz - ReSoWi-Zentrum

WANN : DO., 22. August, ab 9 Uhr





Literatur- und Musikfestival. Der ORF Steiermark lädt auch heuer an Donnerstagabenden zu stimmungsvollen Stunden an den ORF-Funkhausteich ein – mit einem vielfältigen und hochkarätigen Programm: Avancierte wie junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller präsentieren ihre Neuerscheinungen oder lesen aus noch unveröffentlichten Texten; exzellente Musikerinnen und Musiker sorgen für die klangvolle Begleitung. Diesen Donnerstag: Georg Petz, Thomas Raab mit den unveröffentlichten Werken "Der Hunderkönig" und "Jedermanns Memoiren"; Musik: Crush;

WO : ORF Landesstudio Steiermark (Funkhausteich)

WANN : DO., 22. August, 20 Uhr





Ausstellungseröffnung "Mein Traumhaus sind Luftschlösser" von Julia Gaisbacher über das OEuvre des Architekten Eilfried Huth. Gemeinsam mit Reiterer erarbeitete sie ein filmisches Portrait des Architekten, das in einer gekürzten Version im Rahmen der Ausstellung präsentiert wird. Die medienübergreifende Ausstellung legt den Fokus auf die Wohnbausiedlung Gerlitzgründe in Graz-Puntigam des steirischen Architekten Huth. In drei Zugängen betrachtet sie den damaligen partizipativen Planungsprozess sowie das Verhältnis der Bewohner*innen zur Siedlung im Lauf der Zeit. Eine Fotoserie analysiert auf formalästhetischer Ebene die Vielfalt der individuellen Gestaltung der Gebäude, ein arrangiertes Materialarchiv gibt Einblick in die Perspektive der Bewohner*innen und im Rahmen langer Interviews mit Huth entstand ein filmisches Portrait des Architekten in Zusammenarbeit.

WO: Forum Stadtpark

WANN: DO., 22. August, 15 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. Schock: Boa Constrictor auf Grazer Balkon

Eine umtriebige Boa Constrictor sorgte diese Woche für eine Reptilien-Fangaktion im Grazer Brauquartier: Das Tier konnte gesichert werden. Die Grazerin, auf deren Balkon die Schlange gesichtet wurde, kam mit dem Schrecken davon. Das Tier machte es sich auf dem Balkon von Yvonne Reiterer gemütlich: "Das war um 14:35 Uhr." Aber auch die Polizisten waren sich nicht darüber im Klaren, welche Gefahr von der Schlange ausgeht. "Also habe ich Fotos gemacht und an einen Experten weitergeleitet", erzählt Reiterer. Der Retter: Werner Stangl vom steirischen Reptilien- und Amphibienverein. Stangl ist Leiter des Reptiliennotdienstes und war der nähste verfügbare Schlangenexperte: "Die Sicherstellung des Tieres erwies sich zunächst als schwierig", berichtet Stangl, "Weil die Boa so geschickt im Klettern ist." Die Schlange bewegte sich zwischen dem dritten und fünften Stock - am Ende obsiegten aber die Einsatzkräfte. Stangl packte die Schlange "wie einen alten Radschlauch" und brachte sie in Sicherheit: "Bei ungiftigen Tieren ist der Zugriff natürlich unkomplizierter." Der Experte empfiehlt jedenfalls auf die Fachkräfte zu warten. Die Website des Reptilien- und Amphibienvereins finden Sie hier. Neun Mitglieder des Reptiliennotdienstes sind immer in Bereitschaft.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.